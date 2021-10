In Brandenburg sollen zehn kulturelle Ankerpunkte entstehen

Potsdam

Seit fünf Jahren machen sie Theater. Und seit fünf Jahren schippert das „Traumschüff“, eine schwimmende Bühne, im Sommer die Havel rauf und runter. Immer bemüht, im Dialog mit den Leuten vor Ort zu sein und aus den Geschichten, die sie erzählen, Stoff für neue Theaterstücke aufzuschnappen. Diesen Winter nun wird es eine besondere Premiere geben: Die Macher des Traumschüffes werden an Land gehen und im ehemaligen Oranienburger Stahlwerk Oranienwerk ein Theater einrichten. „Am 30. Oktober werden wir dort unseren festen Standort eröffnen“, freut sich Nikola Schellenschmidt.

3,25 Millionen Euro für „lebendige Kulturorte“ auf dem Land

Schellenschmidt, Vorstandsmitglied der Theatergenossenschaft Traumschüff, hatte gestern besonderen Grund zur Freude. Denn das Oranienburger Projekt ist realisierbar geworden, weil es als eines von zehn regionalen kulturellen Ankerpunkten des Potsdamer Kulturministeriums auserkoren wurde. Mit dem von Kulturministerin Manja Schüle (SPD) als „bundesweit einzigartiger Förderung“ gepriesenen Programm reicht das Land in den kommenden drei Jahren insgesamt 3,25 Millionen Euro an Kulturprojekte im ländlichen Raum aus.

Ziel der Förderung ist die Schaffung von stabilen Netzwerken, um regionale Akteure im Kulturbereich jenseits der Städte zu unterstützen. Das Besondere an dem Förderprogramm ist, dass das Geld nicht an klassische Kulturinstitutionen geht, sondern kleinen zivilgesellschaftlichen Initiativen unter die Arme greifen soll. „Wir wollten keine neuen Einrichtungen aufbauen, sondern helfen, dass sich lebendige Kulturorte aus den Regionen heraus entwickeln“, so Ministerin Schüle.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD)

Die Idee der kulturellen Ankerpunkte war in den vergangenen Monaten bei mehreren regionalen Kulturkonferenzen mit Akteuren vor Ort entwickelt worden. Der Kerngedanke ist dabei, in ländlichen Regionen kleine Zentren kultureller Aktivitäten zu unterstützen und auf diesem Weg zu helfen, dass stabile Netzwerke entstehen und sich ein breiteres Kulturangebot entwickelt.

Zu den nun ausgewählten zehn Projekten zählen neben dem Traumschüff der Förderverein Temnitzkirche, der im Landkreis Ostprignitz-Ruppin seit vielen Jahren unter anderem den Theatersommer Netzeband veranstaltet. Ebenfalls dabei sind in Perleberg (Prignitz) die Vereine Kulturkombinat und der Stadtsalon Safari, die zusammen mit der dortigen Lotte Lehmann Akademie und den Elblandfestspielen einen kulturellen Anker für de Region bilden sollen. Weitere Anker sollen das Oderbruch-Museum in Altranft (Märkisch-Oderland), das „Kulturdreieck Dahme-Spreewald“ und Projekt Landkunstleben in Steinhövel (Oder-Spree) bilden. Alle Projekte erhalten bis 2024 jeweils 100 000 und 150 000 Euro.

Als potenzielles Ankerzentrum beworben hatten sich insgesamt 56 Kulturinitiativen. Sie mussten eine Konzeptidee und eine positive Stellungnahme des jeweiligen Landkreises vorlegen. Mit dem ausgezahlten Betrag übernimmt das Land 80 Prozent der Projektkosten. Die übrigen 20 Prozent müssen die Einrichtungen selbst organisieren. Ausgewählt wurden die Projekte von einer Jury, die sich aus jeweils einem Vertreter der Kulturstiftung des Bundes, der Fachhochschule Potsdam und einem ehemaligen Angestellten einer kommunalen Kulturverwaltung zusammensetzt. Das Ministerium selbst habe nur beratend teilgenommen, versicherte Schüle.

Schüle spricht von Zukunftsstrategie

Ob die neue Förderung der Kulturarbeit auf dem Land tatsächlich Auftrieb verleiht, wird sich also in den kommenden drei Jahren zeigen. Die Ministerin jedenfalls sprach gestern von einer „Zukunftsstrategie für den ländlichen Raum “.

Für die 60 Mitglieder der Theatergenossenschaft Traumschüff ist es jedenfalls eine Bestätigung ihrer Arbeit. Sie haben in den vergangenen Jahren versucht, an den Ufern, wo sie anlegten, im Gespräch mit Bürgern Stoff für ihre Stücke zu sammeln. So entstanden professionelle Theaterproduktionen über den Umgang mit einer Biberplage, über Städter, die das Landleben idealisieren oder über Enttäuschungen nach dem Fall der Mauer. Alles Themen, die die Leute umtreiben.

Von Mathias Richter