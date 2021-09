Berlin

„Wir gehen dann mal ne Runde heulen.“ Mit diesem lakonischen Satz endet das Statement, mit dem Die Ärzte ihre für November und Dezember geplanten Konzerte abgesagt haben. Bela, Farin und Rod begründen das mit dem föderalen Corona-Wirrwarr in Deutschland. Denn auf bundesweit einheitliche Regeln für Konzerte wartet die Veranstaltungsbranche seit Monaten vergeblich. Mit „derart viel Unsicherheit“ sei eine große Tournee aber nicht durchführbar.

Wörtlich heißt es in der Erklärung der Band: „Wenn schon die zuständigen Behörden und Politiker uneinig sind, was für alle sicher und gesund ist, woher sollen wir es dann wissen? Wollen wir wirklich das Risiko eingehen, auf Kosten Eurer Gesundheit herauszufinden, dass wir uns (oder die zuständigen Behörden sich) geirrt haben? Nein.“ Es sei aus organisatorischen Gründen auch keine Option, noch zwei oder drei Wochen zu warten, „um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln“.

Die Tickets können dort zurückgegeben, wo sie gekauft wurden. Die Rückerstattung beginnt am kommenden Montag, 27. Seotember.

Für 2022 setzen Die Ärzte auf 2G-Regel

Für das kommende Jahr machen Die Ärzte ihren Fans aber zugleich Hoffnung: „Wir denken, dass sich bis dahin die 2G-Regel bundesweit einheitlich und flächendeckend durchsetzen wird, wie es im benachbarten europäischen Ausland schon seit längerer Zeit der Fall ist. Außerdem sind die größeren Shows im nächsten Jahr Open-Air-Konzerte, bei denen an der frischen Luft getanzt wird – nochmal etwas ganz anderes als eine Halle im Winter.“

Zwischen Mai und August plant die Band im Rahmen der Tour „Berlin Tour MMXXII“ 14 Auftritte in der Hauptstadt. Neben zehn Club- und Hallenkonzerten gibt es vier Freiluftauftritte in der Wuhlheide, in der Zitadelle Spandau und auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof.

Am kommenden Freitag erscheint „Dunkel“, das neue Studioalbum der Band. Bereits vorab wurde im Juni die Single „Noise“ veröffentlicht.

Von MAZonline/tk