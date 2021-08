Potsdam

Der Fotograf Ingar Krauss porträtiert allein lebende Männer, die zurückgezogen im Oderbruch leben. Für seinen noch nicht abgeschlossenen Bilderzyklus „Die Solitären“ erhielt er gerade in Potsdam den mit 10 000 Euro dotierten Kunstpreis Fotografie der Lotto GmbH. Die Serie enthält auch Stillleben mit Dingen, auf die er in den oft geheimnisvollen Gehöften gestoßen ist.

Herr Krauss, warum haben Sie allein lebende Männer ins Zentrum Ihrer Arbeit gestellt? Es gäbe doch sicher auch eindrucksvolle Familien oder Wohnprojekte im Oderbruch.

Ingar Krauss: Diese Arbeit ist ja keine Dokumentation über Wohn- bzw. Lebensverhältnisse im Oderbruch. Die Männer sind mir aufgefallen, erstmal als Individuen, später als gesellschaftliches Phänomen. Auch fotografisch finde ich ältere Männer oft interessanter als ältere Frauen. Merkwürdigerweise ist aber das Bild des mittelalten oder alten Mannes heutzutage ziemlich unterrepräsentiert in der Kunst.

Was überwiegt bei Ihnen gegenüber den Einzelgängern: Bewunderung oder Mitleid?

Krauss: Keines von beiden, mich bewegt, frei nach dem Dichter Gottfried Benn, vielmehr das Geheimnis ihrer Existenz. Wenn man als Kind an düsteren oder auch verwahrlosten Häusern vorbeimusste, von denen man durch die Unterhaltungen der Erwachsenen vage wusste, dass darin jemand lebt, der aber nie oder sehr selten zu sehen war, dann war das ein bisschen unheimlich und der Schritt hat sich beschleunigt, aber interessant und geheimnisvoll war es eben auch und man konnte sich alles Mögliche vorstellen.

Zur Galerie Vom zurückgezogenen Leben im Oderbruch.

Wie verlief die Kontakt-Anbahnung? Haben Sie auch mal ein Bier zusammen getrunken?

Krauss: Die Dinge müssen sich ergeben, planbar ist im Grunde nichts. Wenn ich jemanden sehe, der mich interessiert, dann spreche ich ihn an, so sich die Gelegenheit dazu bietet. Bei der Ansprache ist Intuition gefragt, aber auch Glück ist im Spiel. Manchmal kenne ich seit langem einen ruinösen, aber offenbar noch bewohnten Hof und halte irgendwann endlich mal dort an, um herauszufinden, wer da eigentlich lebt. Und es hilft natürlich, dass ich selbst seit langem in der Gegend bin, manche Männer kannten mich schon vom Sehen. Aber das funktioniert auch nicht immer, es kommt öfter vor, dass man bei jemandem auf Granit beißt. Das ist mitunter schwer zu akzeptieren, weil man die Bilder quasi schon vor sich sieht und denkt, man müsste nur die richtigen Worte finden, um denjenigen doch noch umzustimmen. Doch das klappt eigentlich nie. Wer einmal Nein gesagt hat, bleibt auch dabei.

Kennen Sie selbst die Angst, in Einsamkeit zu enden?

Krauss: Nein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man hier mit dem Stigma der Einsamkeit sehr weit kommt. Menschen sind verschieden. Diese Männer haben auf ihre Weise alle viel zu tun, auf ihren Höfen, mit ihren Tieren usw. Sie leben weitgehend isoliert in ihrer eigenen Welt, und das hat sich biografisch so ergeben, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie unzufrieden sind in dem Sinne, dass sie mit ihrem Dasein hadern würden und sich ein anderes wünschten. Ich selbst kann darauf eigentlich nur mit dem Filmregisseur Andrej Tarkowski antworten, der davon sprach, es sei ein Irrtum der westlichen Welt, dass der Mensch geboren würde, um glücklich zu sein.

Verbinden Sie mit Ihrem Zyklus „Die Solitären“ auch Gesellschaftskritik?

Krauss: Vielleicht indirekt insofern, dass so ein einfaches, auch entbehrungsreiches Leben heute quasi als gescheitert bzw. bemitleidenswert gilt, dass es einen erhöhten Anpassungsdruck gibt an die Annehmlichkeiten und angeblichen Freiheiten der modernen Zivilisation, an einen Glücksanspruch, der ja auch verhängnisvoll sein kann. Eigenschaften wie Leidensfähigkeit oder auch Schicksalsergebenheit sind jedenfalls definitiv nicht mehr en vogue. Doch letztlich geht es mir nicht darum, eine konkrete Gegenwart abzubilden und mich mit den Realitäten von Gesellschaft und Staat auseinanderzusetzen. Das Leben ist ein Mysterienspiel und mich interessieren eigentlich nur Individuen und ihr höchsteigenes Reich.

Ihre Fotos bilden nicht das Chaos auf den Gehöften ab, in dem sicher viele dieser Männer leben. Herausgelöste Einzelstücke vermitteln vielmehr den Eindruck von Überschaubarkeit und Ordnung. Möchten Sie mit den Dingen auch konkret etwas über die Menschen erzählen?

Krauss: Atmosphärisch dichte Bilder benötigen Struktur und Ordnung, und die musste ich teilweise erst schaffen. Ich wollte die Figuren vor allem durch den Ort, an dem sie leben, betrachten – und diese Ebene dann quasi poetisch beglaubigen, indem reale Objekte zu Symbolen werden. Das braucht schon eine gewisse Strenge und Konzentration.

Inwieweit konnten die Porträtierten die Arrangements und Motive mitbestimmen?

Krauss: Soweit ich mich erinnere, habe ich noch niemanden fotografiert, der daran von sich aus ein Interesse gehabt hätte, die meisten wollen auch die Fotos hinterher gar nicht sehen. Und ich glaube sogar, dass das genauso sein muss, denn bei jemandem, der sich richtig Gedanken darüber machen würde, wie er oder seine Küche auf dem Bild wirken, da wäre vieles gar nicht mehr möglich. Ein gewisser Gleichmut der Kamera gegenüber ist auf jeden Fall von Vorteil. Im Prinzip haben mir diese Männer einfach einen Gefallen getan. Trotzdem bestimmen sie indirekt das Geschehen, denn es geht schließlich um sie und ihr „Habitat“, sie bewegen sich ja nicht in einer Filmkulisse, sondern in ihrem Lebensraum, auch wenn ich dort Dinge weg- oder umräume, um eine Raumsituation zu beruhigen und sie dadurch kenntlicher zu machen. Ich arbeite immer mit dem Vorgefundenen.

Warum fotografieren Sie analog und in Schwarzweiß, wo doch die Vorzüge digitaler Fotografie auf der Hand liegen?

Krauss: Liegen die wirklich auf der Hand? Möglicherweise stimmt das für den alltäglichen Gebrauch, aber in der Kunst? Fotografie hatte immer einen alchemistischen Kern und ich möchte damit in Verbindung bleiben. Ich sehe auch keine Notwendigkeit für mich in der digitalen Technik. Die Welt, die mich umgibt, ist total analog, von „digitaler Ära“ weit entfernt. Die Kameras, mit denen ich arbeite, sind teilweise sogar älter als ich, und sie begleiten mich schon so lange, dass es mir direkt unanständig vorkäme, sie einfach auszumustern.

Interview: Karim Saab

Von Karim Saab