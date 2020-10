Potsdam

Er verkörperte den Jazz in der DDR. Karlheinz Drechsel war ein absolut integerer Journalist, der die ideologischen Einmischungsversuche von Partei und Staat erfolgreich abwehrte und an sich abprallen ließ. Insgesamt soll Drechsel 3500 Sendungen im Rundfunk moderiert haben. Nur wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag am 14. November ist der gebürtige Dresdner an einer Corona-Infektion in einem Berliner Krankenhaus gestorben.

Karlheinz Drechsel saß Mitte der 1950er Jahre bei den Dresdner Elb Meadow Ramblers selbst am Schlagzeug, ehe er Kultur- und Theaterwissenschaften studierte. Er begründete 1971 das Internationale Dixieland Festival Dresden, das er über Jahrzehnte prägte und moderierte. Von Musikern und Fans wurde er gern „Dr. Jazz“ oder „Jazzpapst“ genannt.

1965 begleitete Drechsel Louis Armstrong auf einer legendären Konzert-Tournee durch die DDR. Die ungezählten Bücher und Fachartikel von ihm gelten als verlässliche Quellen. Drechsels private Schallplatten- und CD-Sammlung soll mehr als 25 000 Exemplare umfassen. So ist es nicht verwunderlich, dass sein Sohn Ulf Drechsel in seine Fußstapfen trat und heute als Jazzredakteur beim rbb-Kulturradio tätig ist.

Von Karim Saab