Berlin

Jazz kann schön und gefällig sein, aber auch herausfordernd und wahrhaftig. Jazz kann den Ohren schmeicheln, aber auch an den Nerven zerren. Das Jazzfest Berlin bietet seit Jahrzehnten den unterschiedlichsten Stilistiken ein Podium. Es gibt den angloamerikanischen Jazz, der swingt und groovt, und es gibt den kontinentaleuropäischen Jazz, der sich mit Musiktraditionen auseinandersetzt, von Volks- über Marschmusik bis hin zur Klassik. Außerdem kommen Klangforscher zum Zuge, die manchmal nur einzelne Töne auf den Sockel heben und ohne Metrum experimentieren.

Interkontinentale Konzerte

Die Corona-Pandemie hat dem Jazzfest Berlin einen Schub verpasst, der die Idee eines Live-Events erweitert. Im letzten Jahr, als Fluggesellschaften und Veranstaltern das Arbeiten untersagt war, schlugen die vom Bund finanzierten Berliner Festspiele eine digitale Brücke in die Jazz-Welthauptstadt New York. Die künstlerische Leiterin Nadin Deventer gab Video-Arbeiten in Auftrag und Konzerte für den Livestream.

Das Livekonzert zweier indigener Musikerinnen aus Johannesburg ist per Videostream im Berliner Wedding zu erleben. Quelle: Camille Blake

In diesem Jahr entstanden Hybridformate. Die Konzertbesucher erlebten an vier exzellenten Berliner Spielstätten Auftritte von angereisten und einheimischen Musikern, die sowohl der Fernsehsender Arte wie auch zahlreiche ARD-Rundfunkanstalten live übertrugen. Zwischendurch gab es großes Kino – zum Beispiel ein krachendes Musikvideo aus São Paulo (Brasilien) oder eine charmante Live-Schalte in einen angesagten Jazzclub im südafrikanischen Johannesburg. Am frühen Freitagabend saßen dort zwei traditionell geschminkte, indigene Frauen mit archaischen Instrumenten. Ihre exotische Performance erinnerte das Festivalpublikum an den Ursprung aller Improvisation in der Folklore. Drei Stunde später spielte dann auf der selben kleinen Bühne ein zeitgenössisches südafrikanisches Jazzquartett auf, das die faszinierende, südafrikanische Rhythmik und Melodik in die gängige Welt-Jazzsprache überführt. Dabei konnte das Publikum im Silent Green, einem Kulturzentrum im Berliner Wedding, den Musikern auf vier Leinwänden zuschauen.

Perfekte Technik

Bei aller Faszination für die hergestellte Nähe bleibt es dabei, dass auch die perfekteste Technik das unmittelbare, räumliche Erlebnis nicht ersetzen kann. Bestenfalls wäre ein Eurovision-Song-Contest-Feeling zu erreichen, wenn Moderatoren, Künstler und die Besucher versuchen würden, interkontinental miteinander zu kommunizieren. Aber im Videoformat können Dokumentarfilme über die Menschen in der Ferne mehr rüberbringen als solche Live-Schalten.

Ein Ägypter vor Ort

So gesehen war es ein Segen, dass der Ägypter Maurice Louca in Berlin lebt. Er repräsentierte im Wedding mit seiner neunköpfigen Band Elephantine den dritten Jazz-Metropolen-Fokus, die Jazz-Szene in Cairo. Der Komponist und Gitarrist hatte viele kleine Motive mit arabischem Kolorit mitgebracht, die von Bläsern und einem Vibrafon mantraartig wiederholt und variiert werden. Rhythmische Verschiebungen verdichten das eingängige Material zu einem dichten Großstadtsound im Rockjazz- oder Brassband-Gewand.

Hanns Eisler lässt grüßen

Eine deutsche Entsprechung lieferte das großformatige Hannes Zerbe Jazz Orchester am Samstagabend im Haus des Rundfunks im Berliner West-End. Der 80-jährige Pianist entstammt der DDR-Jazz-Szene und wurde nun endlich auch einmal mit seinen 17 Musikern zum Berliner Jazzfest eingeladen. Zerbes Kompositionen sind von einem kritischen, theatralischen Geist durchdrungen. Sie setzen eine Tradition fort, die heute kaum noch jemand wachhält. Im Geiste von Paul Lincke, Kurt Weill, Hanns Eisler und auch von Dmitri Schostakowitsch nimmt er immer wieder neue musikalische Haltungen ein, um sie auszuprobieren, zu verfremden und in schillernde Collagen einzufügen. Mit Virtuosität und intellektuellem Spielwitz traten dabei der Schlagzeuger Christian Marien und die Vibraphonistin Taiko Saitō hervor. Für emotionale Höhepunkte sorgte der Klarinettist Jürgen Kupke.

Höllenlärm

Mit einem durch und durch konzeptionellen Ansatz überraschten sechs Sängerinnen und elf Instrumentalisten um den US-amerikanischen Trompeter Nate Wooley am Freitag in der Charlottenburger Gedächtniskirche. Auf himmlische Gesänge von der Empore folgte ein Höllenspektakel im Altarraum, so laut, dass die einzelnen Instrumente nicht mehr auszumachen waren. Die am Eingang verteilten Ohrstöpsel machten es leichter, das meditative Martyrium zu überstehen und zu verstehen. Dafür gab es keine Buhs, nur Beifall.

Die Pianistin Kaja Draksler und die Trompeterin Susane Santos Silva . Quelle: Roland Owsnitzki

Als ein Höhepunkt des Berliner Jazzfestes erwiesen sich ein dreiteiliger Klavierabend im Pierre-Boulez-Saal im Berlin-Mitte gleich zu Beginn. Hier gab es ein entspanntes Hörspiel der besonderen Art zu erleben. Die slowenische Pianistin Kaja Draksler intonierte den Flügel manchmal wie eine Spieluhr und tat sich mit der Portugiesin Susana Santos Silva zusammen, die auf der Trompete klare und brüchige Töne erzeugte, manchmal auch winselte, zwitscherte und sprudelte. Mit Modern Jazz vom Feinsten verwöhnten außerdem zwei Klaviertrios das deutsche Publikum.

Atemberaubend schnell

Der 50-jährige Pianist Vijay Iyer hatte aus New York die grandiose Bassistin Linda May Han Oh mitgebracht und den schwarzen Schlagzeuger Tyshawn Sorey, der trotz seiner enormen Leibesfülle mit behänder Zärtlichkeit einen feinen Swing einbrachte, der sich bis in atemberaubende Bebop-Geschwindigkeiten steigerte. Es war das pure Glück, zu erleben, wie die Drei in kontrollierter Eintracht jedem Titel ein überraschendes Ende setzten.

Sehr lyrisch

Der 77-jährige Pianist Bobo Stenson aus Stockholm zählte zu den ganz großen Namen, die nach Berlin kamen. Er muss der Welt nichts mehr beweisen und vertiefte sich, achtsam in sich gekehrt, in kleine, lyrische, musikalische Motive von Béla Bartók und Jean Sibelius, die er genial ausbaute. Der Kontrabassist Anders Jormin vermag seinem Instrument auch Geigen- und Cellohohe Tonfolgen zu entlocken. Leider erwies sich die mit Holz ausgekleidete ovale Manege für Verstärkeranlagen als unvorteilhaft, weil sie nur in eine Richtung abstrahlen. Als ausgemachter Witzbold und absolute Bereicherung bleibt der jüngere Schlagzeuger Jon Fält in Erinnerung, der manchmal auch nur mit einem Fingerknacken für den groovenden Stepprhythmus sorgte.

Schlagzeuger Tyshawn Sorey mit dem The Vijay Iyer Trio. Quelle: Roland Owsnitzki

Das Berliner Jazzfest schaffte es in diesem Jahr, neben Hannes Zerbe und Bobo Stenson auch Legenden wie den niederländischen Drummer Han Bennink oder die Berliner Pianistin Aki Takase einzubinden und auch jungen, noch unbekannten Musikern ein würdiges Podium zu bieten.

Alle Konzerte sind in der Arte-Mediathek abrufbar.

Von Karim Saab