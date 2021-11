Potsdam

Die Nachfrage war so groß, dass die Veranstaltung mit Jenny Erpenbeck am Montagabend in die helle, geräumige Eingangshalle der Stadt- und Landesbibliothek verlegt werden musste. Die Autorin aus Berlin stellte ihren aktuellen Roman „Kairos“ vor, benannt nach dem griechischen Gott des glücklichen Augenblicks. Schon bei den ersten Sätzen könnte Besuchern mit Ostbiografie ein elegisches Lied von Manfred Krug in den Kopf geschossen sein. Von einer Erste-Mai-Demonstration ist die Rede und von der erwachenden Liebe zwischen Katharina und Hans, die sich am Marx-Engels-Platz in Berlin 1986 schicksalhaft begegnen. Doch da war Krug schon ein beliebter Tatort-Kommissar im Westen. Zurückgelassen in der DDR hatte er den damals 15 Jahre alten Ohrwurm „Als ich rief nach Dir“, in dem er schmachtend singt: „Erster Mai, Ich suche dein Gesicht,/ am Marx-Engels-Platz, ich find’ es nicht.“

Stichwort „Pittsburgh“

Die Erzählfigur Katharina spannt in wenigen klaren Sätzen einen zeitlichen Bogen bis in die Nachwende-Gegenwart. Etwas leichtfertig hat sie eine unangenehme Frage bejaht: „Wirst Du zu meiner Beerdigung kommen?“ Doch als Hans stirbt, ist die 34 Jahre jüngere Katharina gerade in Pittsburgh, USA, und zündet im Hotel nur eine Kerze für den verheirateten Mann an, mit dem sie bis 1992 ein Verhältnis hatte. „Pittbsburgh“ war dann das Stichwort für Carsten Wist. Der Buchhändler und American-Football-Fan mit langen, struppigen Haaren unter einer Baseballkappe öffnete seine fracklange Designerjacke, um auf ein apartes Trikot der Pittsburgh Pirates zu zeigen. Jenny Erpenbeck reagiert darauf nur knapp: „Ich war noch nie in Pittsburgh.“ Wer das Duo auf dem Podium sah, hätte prompt den Moderierenden mit Schal und distinguierten Lederhandschuhen für den Künstler des Abends gehalten. Daneben wirkte die Autorin in ihrer dezenten Jacke wie eine bescheidene Bibliothekarin.

Heikle Fragen

Doch beide kennen und vertrauen sich. Es sei schon die vierte Potsdamer Lesung unter seiner Regie, bemerkt Wist und duzt Frau Erpenbeck, was diese im Gegenzug aber vermeidet. Ihm gelingt es, auch die etwas heiklen Fragen zu stellen, etwa die nach dem autobiografischen Anteil im Roman.

Die Lebensstationen der Heldin und der Autorin weisen viele Parallelen auf. Jenny Erpenbeck ist gelernte Buchbinderin, ihre Katharina arbeitet als Setzerin in einem Staatsverlag und beide wechseln dann zum Theater. „Das ist mir klar, dass da jeder drauf kommen kann“, sagt Jenny Erpenbeck und gibt unumwunden zu, dass sie so eine Geschichte selbst durchgemacht hat. Plötzlich verfällt die Autorin in die Man-Form: „Man braucht Abstand, um sich in der Historie zu sehen und zu erkennen, in welchen Prozessen man dringesteckt hat.“ Mit den Worten „Ich brauchte 30 Jahre, um über die DDR schreiben zu können und in die dunkle Ecke zu schauen“ – hatte sie ihrer Lesung eingeleitet.

Ein großer Verführer

Drei Jahre vor der Wende verliebt sich die Studentin in einen Mittfünfziger, der in der DDR als staatsnaher Schriftsteller zu den Privilegierten gehört, „aber keine große Karriere gemacht hat“. „Man glaubt es kaum, aber ich glaube, sie liebt ihn“, erklärt die Autorin rückblickend. Beide verbindet die Begeisterung für Kunst. Als es um seine verführerische Kraft geht, um eine Erklärung, warum sie sich sexuell ausnutzen ließ, fällt das Wort „Sozialismus“. Hans ist charismatischer Kommunist. Früher war er ein „begeisterter Hitlerjunge“, dann zog er aus Westdeutschland in die DDR. Bei der Biermann-Ausbürgerung hätte er „fast unterschrieben“. Hans wird den Lesern, wie Carsten Wist meint, immer unsympathischer.

9. November vor 32 Jahren

Während der Veranstaltung entscheidet sich die Autorin spontan zur Feier des 9. Novembers eine explizite Szene zu lesen, die sich im Buch in jener Nacht vor 32 Jahren unweit des Grenzübergangs Bornholmer Straße abspielt. Katharina lässt sich auf ein erotisches Abenteuer mit einer Kommilitonin ein („was dunkel und feucht ist“), denn der Erotomane Hans sieht „in einer Frau keine Konkurrenz, sondern eine Bereicherung“.

Wie ist es diesem Hans gelungen, das Alter Ego von Jenny Erpenbeck zu manipulieren? Katharina hält noch bis 1992 das Verhältnis aufrecht. In der turbulenten Wendezeit „die Kraft zu finden, aus einer Beziehung wegzugehen, ist schwer“ erklärt die Autorin. „Wenn die DDR noch … und wenn Schabowski seinen Zettel nicht …“, wirft Carsten Wist ein, „dann wären die Beiden doch heute noch zusammen...“

Verlorene Zukunft

Der Roman verknüpft ein Liebesdrama mit dem gesellschaftlichen Umbruch. Katharina schwärmt nach Westberlin aus („ein zweites Herz, doppelter Herzschlag, einer zu viel“) und stellt fest, dass Hans, der Reisekader, die Örtlichkeiten alle schon kennt. Als Wist vom Verlust seines Privilegs spricht, das vielleicht auch seine Attraktivität ausgemacht hat, erhebt Jenny Erpenbeck Einspruch. Hans habe kein Privileg verloren, wohl aber seine Utopie und Zukunft. Auch in ihren Augen habe sich die Hoffnung auf eine wahrhaft sozialistische DDR 1989 nach sechs bis acht Wochen leider zerschlagen.

Denkmal für DDR-Alltag

In einer Lesung ist es schwer, die interessante Form des Romanes zu verdeutlichen. „Ich arbeite mit Spiegelbildern, Ost- und West, Wahrheit und Lüge, Negativformen“, so Erpenbeck. Außerdem legte sie großen Wert darauf, dass „unsere Zeit“ in dem Buch aufgehoben ist und meint konkrete Cafés und die Dinge des DDR-Alltags.

info Jenny Erpenbeck: Kairos. Penguin Verlag, 384 Seiten, 22 Euro.

Von Karim Saab