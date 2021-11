Potsdam

„Jürgen … äh … Jens Sparwass …äh schuh natürlich, ist ein bekannter Schriftsteller in … äh … aus Chemnitz.“ Wer weiß, ob Jens Sparschuh wirklich mal bei einer Lesung so eingeführt wurde, wie er in seinem Text „Die Vorstellung. Ein Albtraum“ beschreibt. Denkbar auf jeden Fall wäre es, wie wohl jeder bestätigen kann, der selbst gerne solche Veranstaltungen besucht, denen oft auch etwas Bemühtes anhaftet.

„Der Zimmerspringbrunnen“

Ganz so populär wie der Fußballer mit dem zum Verwechseln ähnlichen Namen (der bei der WM 1974 das Siegtor der DDR-Auswahl gegen die BRD schoss) ist Jens Sparschuh sicher nicht. Mit seinem Roman „Der Zimmerspringbrunnen“ (1995), in dem er sich mit den Folgen der Wiedervereinigung auseinandersetzt, hat er sich in literarischen Kreisen aber einen Namen gemacht. Außerdem gilt er als exzellenter Essayist. In Leningrad studierte er Logik sowie Philosophie und promovierte 1983 an der Berliner Humboldt-Universität. Doch weil sein Doktorvater in den Westen rübermachte, wurde Sparschuhs Vertrag an der Uni als wissenschaftlicher Assistent nicht verlängert. Also versuchte er es als freier Schriftsteller und engagierte sich fortan für die Bürgerrechtsbewegung der DDR. Er war Mitglied im Neuen Forum in Berlin, wo er noch heute lebt. Fleißig schreibt er Romane, Essays, Gedichte und Hörspiele, für die er eine besondere Leidenschaft zu besitzen scheint.

Nabokovs Datsche

1990 erhielt er den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Einige Auszeichnungen wie der Prix Chronos (2018) oder der Günter-Grass-Preis (2019) folgten. Dazu 2013 eine Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Roman „Im Kasten“. Das war‘s. Verdient hätte er eigentlich mehr. An den Erfolg von „Der Zimmerspringbrunnen“ konnte er nicht mehr anknüpfen. Von den Kollegen wird er geschätzt. Seine Bücher sind ein intellektuelles Vergnügen für Kulturinteressierte. Man denke nur an die Suche nach Nabokovs Datschen-Grundstück bei Königswusterhausen (Dahme-Spreewald) in „Ende der Sommerzeit“ (2014). Oder zuletzt die Bemühungen des Lokalreporters Titus Brose in „Das Leben kostet viel Zeit“ (2018), der den Bewohnern eines Altersheimes ihre Biografien schreibt und sie darin als Hauptfiguren auftreten lässt,wo sie wahrheitsgemäß doch viel eher „nur Nebendarsteller oder Statisten in ihrem eigenen Leben waren.“

Geistergespräch mit Irmtraud Morgner

Jens Sparschuh hat etwas zu sagen und macht das immer auch auf die unterhaltsame Weise. Weswegen sich ein Blick in sein neues Buch „Die Matrosen der Schweiz“ lohnt, das Reden und Artikel der vergangenen 16 Jahre versammelt, und darüber hinaus auch den ein oder anderen unveröffentlichten Text, wie den eingangs bereits erwähnten „Albtraum“. Zum 75. Geburtstag der 1990 verstorbenen, und wie er selbst aus „der Stadt mit den drei Os“ („Korl-Morx-Schtodt“) stammenden, Irmtraud Morgner führt er ein Geistergespräch mit ihr und ärgert sich über die „etwas sporadische Erscheinungsweise ihrer Romane“. In der Besprechung des Hörbuches von Karl Mays „Winnetou“ gesteht er, dass der Winnetou seiner Kindheit „bis aufs schulterlange Haar jener unerreichbaren dunkelmähnigen Schönheit aus der Klasse 8b“ geglichen habe. Und in seiner Kritik der Edition „Thomas Manns Hörwerke“ berichtet er, wie ihn die Hörspielfassungvon die „Buddenbrooks“ derart gefesselt habe, dass er einmal an Lübeck „vorbeigebrettert“ sei und darum fast seine Lesung dort verpasst hätte.

Ausflug nach „Ikarien“

Immer wieder bricht der 1955 geborene Jens Sparschuh seine Lektüre-, Hör- und Seherlebnisse humorvoll an der eigenen Vita und sie damit auf eine menschliche Ebene herab. Trotzdem wird er nie trivial. Besonders schön sind seine Ausführungen („Unterwegs nach Ikarien“), in denen er erzählt, wie er als Writer in Residence am College von Grinnell mit seinen Studenten einen Ausflug zu der ehemaligen Kolonie der in Uwe Timms Roman „Ikarien“ (2017) beschriebenen Utopisten am Mississippi unternehmen will, und damit bei den anderen Professoren auf eher verhaltenes Interesse stößt.

Erst gegen Ende des Aufenthaltes wird ihm klar, warum dem so ist. Versumpften im Jahr zuvor beim Kulturausflug nach einem Hölderlin-Seminar die Studenten doch beim Oktoberfest der Amanas, einer christlichen Glaubensgemeinschaft, die auf die pietistische Bewegung der „Inspirierten“ in Deutschland zurückgeht. Bis spät in die Nacht soll es gedauert haben, bis die Professoren die Studenten wieder vollzählig im Bus hatten. Kultur kann eben auch berauschen. Wie die ebenso klugen wie kurzweiligen Texten von Jürgen … äh … Jens Sparwass … äh schuh.

Jens Sparschuh: Die Matrosen der Schweiz. Ein Logbuch. KiWi, 192 Seiten, 20 Euro.

Von Welf Grombacher