John Heartfields friedliche Welt in der märkischen Schweiz

Waldsieversdorf

Die Rückkehr aus dem Exil in den sozialistischen Teil Deutschlands hatte John Heartfield sich anders vorgestellt. Doch seine Kunst wurde als formalistisch abqualifiziert. Das raue politische Klima der 50er-Jahre setzte dem Künstler, der zunächst in Leipzig für verschiedene Theater, Verlage und Massenorganisationen der DDR arbeitete, auch gesundheitlich mächtig zu.

Nachdem er 1952 den zweiten Herzinfarkt erlitten hatte, riet ihm Bertold Brecht, das „absurde Leipziger Klima“ zu verlassen und in die Märkische Schweiz zu kommen, wo er ein Sommerhaus hatte.

Das Kinderhaus auf Heartfields-Sommergrundstück in Waldsieversdorf Quelle: Mathias Richter

1956 begann Heartfield, sich in Waldsieversdorf ( Märkisch-Oderland), nicht weit von Brechts Haus in Bukow, eine eigene Sommerresidenz zu bauen. Die nutzte er regelmäßig bis zu seinem Tod im April 1968. Heute ist das kleine Holzhaus Gedenkstätte und Museum, das von einem Förderverein gepflegt wird.

„Er hat sich hier eine friedliche Welt geschaffen“, sagt Astrid Landsmann, die Vereinsvorsitzende. Im Wohnzimmer mit dem großen Ofen blickt eine barocke Engelsfigur von der Wand, Kinderspielzeug, das Heartfield von Reisen nach China und Vietnam mitgebracht hat, steht in einer Vitrine, Theaterrequisiten hängen an Deckenbalken.

Eine Idylle, die nichts von der Aggressivität seiner Kunst erahnen ließe, wären nicht zugleich seine bekannten Plakate, Zeitungsseiten und Buchumschläge ausgestellt. Vieles, was derzeit in der Akademie der Künste im Original zu sehen ist, hängt hier in der endgültigen Druckfassung.

Reiseerinnerungen im Wohnzimmer Quelle: Mathias Richter

Die Gemeinde Waldsieversdorf hat Heartfield zudem einen Raum im dortigen Kulturzentrum gewidmet. Dort sind weitere Buchcover und Titelbilder der Arbeiter-Illustrierten-Zeitung (AIZ) zu sehen.

John-Heartfield-Haus Waldsieversdorf, Schwarzer Weg 12, Sa/So 13-17 Uhr oder nach Vereinbarung unter 0160/90985132

Waldsieversdorfer Kultur-, Ausstellungs- und Tourismuszentrum „Waldkautz“, Mi, 14-17 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr oder nach Vereinbarung unter 033433/720.

Von Mathias Richter