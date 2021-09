Potsdam

Die Fabrik im Potsdamer Kulturareal Schiffbauergasse ist seit einigen Tagen großräumig abgesperrt. Die Berliner Festspiele, eine Einrichtung des Bundes, hat den Ort für das achte Tanztreffen der Jugend gemietet. Den Überblick über das bunte Treiben hat sich der Choreograf Tomas Bünger bewahrt.

Herr Bünger, Sie erleben derzeit in Potsdam mehr als 70 Jugendliche aus ganz Deutschland mit starkem Bewegungsdrang. Wie haben die 13-22-Jährigen den Shutdown verkraftet? Sind sie zappliger geworden oder konzentrierter?

Tomas Bünger: In der Pandemie haben viele Jugendklubs, Ballettschulen und Theater über Zoom weitergeprobt. Die Pädagogen wussten, wie existenziell wichtig es sein kann, sich mit dem Körper auszudrücken. Als alle zuhause saßen, ist die Arbeit also weitgegangen. Wir haben bei unserem achten Tanztreffen der Jugend Gruppen, die stilistisch vom Tanz kommen und solche, die nicht vom Tanz kommen, aber den Körper einmal in den Mittelpunkt stellen wollten. Da geht es dann um die Frage, was der Körper eigentlich erzählt, auch wenn er keine Tanztechnik beherrscht. Sie reflektieren das Thema Körper und Gesellschaft.

Der Choreograf Tomas Bünger auf dem Gelände Schiffbauergasse in Potsdam. Quelle: Karim Saab

Tomas Bünger kennt die deutsche Tanzszene Tomas Bünger studierte klassischen und modernen Bühnentanz in Hannover. Er lebt in Bremen, wo er viele Jahre Mitglied des Tanztheaters Bremen war. Heute arbeitet er als Choreograf und ist international als Referent und Tanz-Lehrer gefragt. Als Jury-Mitglied des Tanztreffen der Jugend hat er einen guten Überblick über die deutsche Tanzszene. Das Tanztreffen der Jugend ist ein Bundeswettbewerb, den die Berliner Festspiele auch in den Bereichen Literatur, Musik und Theater veranstalten. Er dient der Nachwuchsförderung. Das achte Tanztreffen der Jugend in Potsdam endet am 24. September. Im digitalen Festivalzentrum können interessierte Zuschauer das Festival miterleben. Tanzproduktionen werden im Live-Stream präsentiert und sind für die Dauer des Festivals auch in der Mediathek abrufbar.https://tzt-digital.berlinerfestspiele.de/

Geht es nicht den meisten Jugendlichen vor allem darum, attraktiv und sexy auf der Bühne zu erscheinen?

Tomas Bünger: Es ist ein sehr wichtiger Schritt, ihnen zu vermitteln, so wie Du bist, bist Du richtig. Erwachsen zu werden, war immer schon schwer. Aber heute sind sie mit Bildern besonders überfrachtet. Wer hat schon diesen idealen Körper?

Das zeitgenössische Tanztheater möchte da nicht mithalten?

Tomas Bünger: Das ist ein hochpolitisches Thema. Aus dem Teilnehmerfeld gibt es dazu zwei sehr unterschiedliche Beiträge. Die eine Gruppe persifliert stereotype Körperbilder, indem sie die nachspielt und kommentiert. Eine andere Gruppe hat sich mit der Freude am weiblichen Körper auseinandergesetzt und stellt die Frage: Dürfen wir unsere weiblichen Reize zeigen, auch wenn gesagt wird, Männer finden das schön? Beide setzen sich mit Körper-Klischees auseinander. Auf YouTube sieht man ja, wie sich eine Frau oder ein Mann bewegen muss. Am Ende fragen sie: Wie bewege ich mich als Mensch?

Es gibt nur Sieger

Welche Gruppe hat die besseren Chancen, den Bundeswettbewerb zu gewinnen?

Tomas Bünger: Alle, die eingeladen worden sind, haben bereits gewonnen. Hier gibt es nur Sieger. Das Tanztreffen funktioniert wie ein Campus. Alle sind von Anfang bis Ende da, schauen sich gegenseitig zu, lernen über Tanz zu sprechen und bilden sich bei Workshops weiter. Zudem gibt es auch Workshops für Spielleiter und Choreografen.

Wer wurde nach Potsdam eingeladen?

Tomas Bünger: Aus 54 Bewerbungen wurden von einer neunköpfigen Jury die bemerkenswertesten zwölf Aufführungen ausgewählt. Uns geht es nicht darum, ein gut getanztes Stück zu sehen, das professionell von einer Choreografin einstudiert wurde. Vielmehr wollen wir, dass die Jugendlichen in den Aufführungen mit ihren Wünschen und Vorlieben, Nöten und Ängsten im Mittelpunkt stehen.

Dann dürfte sich die Erfahrung des Lockdowns besonders aufgedrängt haben?

Tomas Bünger: In vielen Arbeiten klingt an, dass nur ein eng abgesteckter Raum zur Verfügung stand. Eine Inszenierung arbeitet mit Videoprojektionen, die zeigen, wie die Jugendlichen im Online-Unterricht zu Hause in ihren Zimmern tanzen. Die Vereinsamung und der Wunsch nach Gemeinsamkeit werden oft zum Ausdruck gebracht. Deshalb sind auch alle so froh, dass wir uns hier in Potsdam endlich wieder leibhaftig treffen dürfen. Neben Pandemie und Feminismus werden auch noch andere Themen verhandelt, etwa Umweltzerstörung oder der Umgang mit einem Menschen, der eine Fluchtgeschichte zu erzählen hat.

Mehr als abgetanzte Lieder

Und was ist mit den Breakdancer, die einfach spontan loslegen?

Tomas Bünger: Natürlich kann man auch einfach Popmusik einlegen und danach tanzen. Aber uns geht es um theatrale Kunst. Einige Produktionen sind sehr tänzerisch und lebendig. Aber es darf nicht nur ein abgetanztes Lied sein. Wir haben zum Beispiel eine Produktion von drei jungen Frauen, die aus den urbanen Tanzstilen kommen und darüber nachdenken, was uns Menschen wieder zusammenbringt.

Was für Tanzstile?

Tomas Bünger: Solche, die irgendwann auf der Straße entstanden. Breakdance ist ein Teil von Hiphop, Popping, Locking. Es gibt auch Krump. All diese Tanzsprachen sind heute Teil des zeitgenössischen Tanzes, auch im professionellen Bereich.

Gibt es einen neuen Move, den die junge Generation einbringt?

Tomas Bünger: Voguing Dance. Das kommt aus der Ballroom-Tanzszene in New York, aus der queeren Untergrundkultur und ist ein Kommentar auf das Laufen auf dem Laufsteg. Dabei geht es darum, so zu sein wie man will und sich auszuprobieren. Das spricht die Jugendlichen sehr an.

Eine großartige Breakdance-Show hätte also nicht für eine Einladung nach Potsdam gereicht?

Tomas Bünger: Dagegen ist nichts einzuwenden. Schließlich muss eine Tanzsprache erst einmal erlernt werden. Aber was dann? Die Frage ist: Wie kommt der Mensch als Persönlichkeit in einer Aufführung vor? Wie lässt sich daraus ein Stück machen, das auch ein Thema verhandelt. Tanzen kann man überall, auch auf der Straße. Uns geht es um den Weg, dass daraus Bühnenkunst wird.

Zur Stille tanzen

Tanz ist sehr musikorientiert. Gibt es unter Jugendlichen neue Trends?

Tomas Bünger: Ich selber komme von einem Tanztheater, das gern ohne Musik gearbeitet hat. Der Körper kann auch viel erfinden, ohne von der Musik beeinflusst zu werden. Manche brauchen zunächst diesen Impuls. Im zeitgenössischen Bereich wird aber gern auch Körperarbeit in der Stille praktiziert. Manchmal fordere ich die Jugendlichen auf, die Musik einfach mal wegzulassen und zu schauen, was der Körper dann erzählt. Oder wenn man eine ganz andere Musik nimmt, dann öffnen sich plötzlich Welten.

In den sozialen Medien sind die kurzen Formen sehr präsent. Möchten viele jungen Tänzer ihre Darbietungen bei Tiktok oder Instagram hochladen?

Tomas Bünger: Ein paar Bewegungen oder sogar ein Sketch reichen vielleicht für ein Sekundenfilmchen, nicht aber für die Bühne. Das Tanzen ist auch eine Selbstdarstellung und ich will das verbreitete Bedürfnis zu posen, gar nicht kritisieren. Ich frage dann aber, wo ist der Mensch dahinter, was willst Du damit sagen oder wie lässt sich das brechen? Ich möchte erkennen, was Dich daran interessiert? Mir geht es darum, neue Impulse zu setzen. Und das ist genau der Punkt, an dem Theater anfängt.

Aber gerade Jugendliche sind es doch gewohnt, alles mit dem Handy zu filmen und zu versenden!

Tomas Bünger: Wir stehen eher für die Livekunst. An das Filmen tasten wir uns heran. Filmkunst ist ein anderes Thema. Die Jugendlichen, die hier sind, brennen darauf, auf der Bühne zu stehen.

Von Karim Saab