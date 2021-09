Potsdam

Das Stück von Shakespeare, um 1596 geschrieben, war immer ein Kampf der Religionen, auch in Potsdam gucken sie aufs Gift des Antisemitismus.

Worum ging es?

Der reiche venezianische Kaufmann Antonio (Andreas Spaniol) verpfändet Shylock (Joachim Berger) ein Pfund seines Fleisches, um seinem Freund Bassanio (Bert Tischendorf) eine hohe Summe Geld zu leihen, die dieser für das Werben um Portia (Katja Zinsmeister) braucht. Bassanio und Portia finden zusammen, doch Antonios Geschäfte scheitern, er kann dem Juden Shylock das Geld nicht zurückzahlen. Shylock, von Antonio wieder und wieder gedemütigt, fordert das versprochene Opfer, er will Antonios Fleisch. Es kommt zum Showdown, bei dem Shylock einem Pogrom zum Opfer fällt, er wird gelyncht.

Gedemütigter Kaufmann Das Stück „Der Kaufmann von Venedig“ hat William Shakespeare um das Jahr 1596 herum geschrieben. Es geht um einen jüdischen Kaufmann, der gedemütigt wird und sich mit einem Blutopfer rächen will. Am Hans-Otto-Theater in Potsdam wird das Stück von Regisseur Malte Kreutzfeldt inszeniert, mit dabei sind die Schauspielerinnen und Schauspieler Andreas Spaniol, Katja Zinsmeister, Joachim Berger, Charlott Lehmann u.a. Weitere Aufführung am 4. September um 19.30 Uhr, Restkarten unter 03 31/9 81 18. Die Aufführungen am 10. und 19. September sind ausverkauft. Hans-Otto-Theater, Großes Haus, Schiffbauergasse 11, Potsdam.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Es gibt nicht viele Rollen, in denen man beim „Kaufmann von Venedig“ glänzen kann. Nur Shylock, der verfolgte Jude, dem der Hass auf die Christen, die ihn schikanieren, ins Gesicht geschrieben steht, ist eine Figur von shakespearscher Tiefe und mit Potential zur Wandlung. Joachim Berger nutzt diese Chance, um Shylock mit alttestamentarischer Wut zu spielen, die immer wieder auf Versöhnung hofft, doch chronisch scheitert, an sich selbst und den bornierten Christen.

Wie hat der Regisseur den Stoff inszeniert?

Malte Kreutzfeldt weiß, dass dieser Shylock halt ein armer Hund ist, der die eigene Identität verloren hat und letztlich selber glaubt, dass er ein Opfer sei. Das macht den Juden Shylock aggressiv – und interessant. Leider hat das Stück nur selten Auslauf. Wenn jemand rennt, dann tritt er auf der Stelle. Die Gedanken sind nicht immer tief in diesem Märchenstück, das oft auf Logik pfeift und in zwei sehr verschiedenen Welten angesiedelt ist: im steifen Venedig der Kaufleute und auf Portias glitzerndem Landsitz Belmont. Shylock ist bei Kreutzfeldt eine tragische Gestalt, das wurde in vergangenen Jahrhunderten oft anders ausgeleuchtet. Mal war der Jude eine fatalistisch lustige Figur, dann galt er als brutal und gewissenlos, mal wurde er als unverbindliche Fantasie auf die Bühne gestellt.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Viel Profundes lässt sich nicht entdecken, die Inszenierung sprüht kaum Funken, riskiert wenig, sie sucht nicht nach Bildern, die in Erinnerung bleiben. Auf dem Landsitz Belmont spricht man mit Mikrofon und aufgedrehtem Hall, beim Werben um die begehrte Portia stehen die Männer in einem Kasten mit dem Charme der Wahlkabine. Einen Brief an Bassanio, den Antonio geschrieben hat, lesen die beiden an verschieden Orten fast im Gleichklang vor, um den Teil einer Sekunde versetzt. Das gibt dem Stück den Rhythmus, auch die Irritation, auf die man oft vergeblich hofft. Die große Bühne bleibt zu häufig leer, die Liebe und der Hass verpuffen, werden mal zu launig, mal zu drastisch ausgestellt.

Fazit

Das Stück gibt jenseits des getriebenen Shylock kaum psychologisch belastbare Fäden vor. In Potsdam wird selten versucht, sich dennoch einen Reim zu machen auf die Feindschaft und die Rache. Der Konflikt wird routiniert verwaltet, und wenn die Christen über Shylock zu Gericht sitzen, hocken sie zusammen wie beim „Abendmahl“, dem Gemälde von da Vinci. Kaltes Licht durchflutet den Abend, Musik wie aus dem Seminar für Achtsamkeit liegt über den Bildern, sanft hämmernd, als wolle sie den Rhythmus in die Handlung übertragen. Es wird klar, wie gut es diese Inszenierung meint, doch das Leichte wirkt hier angestrengt, dem Schweren aber fehlt die Leidenschaft.

Von Lars Grote