Keine Panik im Theater: 700 Besucher haben Spaß im Berliner Ensemble

Berlin

Ein gut gelaunter Hausherr begrüßt die Zuschauer im Berliner Ensemble (BE), ehe der schwere rote Vorhang sich hebt, und die stilisierte Hotelbar freigibt, in der „Panikherz“ anschließend spielt. Intendant Oliver Reese dankt dem Publikum. Dass die 700 Karten im Vorverkauf binnen vier Minuten weg waren, das sei schon ein deutliches Statement: „Sie sind hier, weil Sie darauf vertrauen: Das Theater ist ein sicherer Ort.“

Der Vorverkauf: Am Montag um 10 Uhr geht es los auf der BE-Homepage und telefonisch an der Theaterkasse. Erst werden die 350 Karten für den Freitagabend vergeben, dann das gleiche Kontingent für Samstag, jeweils zum Einheitspreis von 20 Euro. Meiner Frau gelingt es nicht, zwei Tickets in den Warenkorb zu schieben, sie schreibt sich aber auf einer Warteliste ein. Am Donnerstag mittag kommt der Anruf: „Wollen Sie noch?“

Der Prolog: Die Eintrittskarten sind personalisiert, die Frau an der Theaterkasse hat unsere Adresse, unsere Geburtsdaten und unsere Personalausweis-Nummern notiert. Mit diesem Daten buchen wir in einem der fünf angeschlossenen Covid-Testzentren einen Termin für Samstagmittag. In Kreuzberg in der Prinzessinnenstraße ist wenig Betrieb, alles läuft extrem freundlich und effizient ab. Erst der Check-in (Ausweiskontrolle, es gibt einen dem Test zugeordneten, persönlichen QR-Code), dann weiter in die Testkabine. Das Werkzeug für den Nasenabstrich erinnert eher an einen Schaschlikspieß als an ein normales Wattestäbchen. Die Prodzedur ist äußerst unangenehmen, dauert aber nur ein wenige Sekunden.

Keine zehn Minuten später kommt eine E-Mail und macht es spannend: „Ihr Testergebnis liegt vor“. Mit dem QR-Code lässt sich das Ergebnis abrufen, zum Glück negativ. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Berlin wird an diesem Nachmittag mit 97,7 angegeben.

Die Veranstaltung: „ENDLICH WIEDER THEATER“ steht in gelben Riesenbuchstaben auf schwarzem Grund an der BE-Fassade am Schiffbauerdamm. Der Einlass ist auf drei Türen verteilt, für das Parkett, den 1. und 2. Rang. Die Zuschauer sollen auch schon in der Warteschlange draußen ihre medizinischen Masken tragen, fast alle halten sich daran.

Drei Dinge brauchte der Theaterbesucher am Wochenende: Ausweis, Ticket, negatives Testergebnis. Quelle: Annegret Hilse

40 Minuten vor Beginn der Aufführung zieht sich ein BE-Mitarbeiter an der Tür schwarze Latex-Handschuhe an, und kontrolliert akribisch jeden Besucher: Personalausweis, negatives Testergebnis, Ticket.

Rein ins Theater und direkt zum Platz. Es gibt an diesem Abend keine Garderobe, auch die Bars bleiben geschlossen. Die Jacken und Mäntel passen aber gut über die mit Paketband abgesperrten Sessel. Jeder zweite Platz bleibt frei, in unserer Reihe sind es die geraden Nummern.

350 der 700 Plätze waren abgesperrt, gespielt wurde mit 50 Prozent Auslastung. Quelle: Jens Kalaene/dpa

Nach der Begrüßung durch Oliver Reese beginnt das Stück, eine Wiederaufnahme aus der Spielzeit 2017/18. „Panikherz“ verdichtet die 500-Seiten-Memoiren von Benjamin von Stuckrad-Barre auf etwa 40 Seiten Theatertext, wird aber angereichert mit ganz viel Live-Musik, überwiegend von Stuckrads Säulenheiligem und väterlichen Freund Udo Lindenberg, aber auch von Nirvana und Oasis, die mit „Don’t Look Back in Anger“ das würdige Mottolied für den Abend liefern.

Es ist ein Rückblick ohne Zorn und Bitterkeit. Aus einem in die Jahre gekommenen Luxushotel in Los Angeles, wo er Ruhe und inneren Frieden finden soll, bilanziert der geläuterte (besser: von Udo gerettete) Stuckimann sein politoxisches Leben bis hierhin, den destruktiven Dreiklang aus Essstörungen, Koks und Alkohol.

Als Reporter seines eigenen Verfalls schreibt Stuckrad-Barre so gut wie noch nie zuvor in seinem Leben, in der BE-Inszenierung wird der Monolog auf drei Schauspieler und eine Schauspielerin verteilt. Paul Zichner sieht dem jungen Stuckrad-Barre am ähnlichsten, er spricht auch die Parts mit den abenteuerlichen Laber-Flashs im Drogenrausch und den nachtschwarzen Panik-Attacken.

Fazit: Viereinhalb Monate Zwangspause haben die Theater hinter sich. Die Aufführungen, Teil des Berliner Pilotprojekts Testing, sind ein starkes Signal kurz vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz: Es kann, es muss Konzepte geben, die über ein stupides Zusperren hinausweisen.

Von Thorsten Keller