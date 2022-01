Kloster Neuzelle: Denkmal bekommt Besucherzentrum mit interaktiven Stationen

Neuzelle

Eines der bekanntesten Denkmäler in Brandenburg, das Kloster Neuzelle, erhält ein neues Besucherzentrum. Das Kulturministerium unterstützt die Stiftung Stift Neuzelle in diesem und im nächsten Jahr mit insgesamt 530 000 Euro aus DDR-Parteivermögen, wie es in einer Mitteilung des Ressorts vom Donnerstag hieß. Mit dem Geld sollen im neuen Zentrum im Galeriegebäude unter anderem interaktive Stationen, audiovisuelle Präsentationen und ein Museumsshop finanziert werden.

Neuzelle ist eine der wenigen vollständig erhaltenen Klosteranlagen in Europa und das nördlichste Zeugnis des böhmischen Barocks. Die Klosteranlage wurde 1268 von Heinrich dem Erlauchten, Markgraf von Meißen, gegründet. Im Jahr 1817 wurde das Kloster säkularisiert und der Klosterbesitz in Staatsbesitz überführt. 1996 wurde die Stiftung Stift Neuzelle als öffentlich-rechtliche Stiftung des Landes Brandenburg gegründet.

Im August 2017 waren sechs Mönche aus Österreich nach Neuzelle gezogen, um die dortige frühere Klosteranlage neu zu besiedeln. Ein Jahr später wurde dort ein Tochterkloster, Priorat genannt, gegründet, um wieder an früheres klösterliches Leben vor Ort anzuknüpfen. Das Priorat plant derzeit den Neubau eines Klosters im Umfeld von Neuzelle. Die Mönche haben so einen Rückzugsort, bleiben aber zugleich auf dem Gelände des Stifts präsent.

Seit den 1900er Jahren flossen mehr als 50 Millionen Euro in das Kloster

Seit Anfang der 1990er Jahre wurden nach Angaben des Kulturministeriums mehr als 50 Millionen Euro an Landes-, Bundes- und EU-Mitteln sowie an privaten Spenden in die Gesamtanlage investiert. Die Mittel aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR sind nach Angaben der Staatskanzlei grundsätzlich für wirtschaftliche, kulturelle und soziale Zwecke in den ostdeutschen Bundesländern einzusetzen.

