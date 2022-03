Potsdam

„Wir haben nicht geglaubt, dass das auch nur zehn Jahre gut geht“, gesteht Peter Rainer. Der Geiger ist heute einer von vier Konzertmeistern der Kammerakademie Potsdam (KAP). Vor zwanzig Jahren zählte er zu den Gründungsmitgliedern des Orchesters, das sich nicht nur in Potsdam, sondern bundesweit einen exzellenten Ruf erspielt hat. Ehe die KAP Ende April zu Gastspielen in heilige Hallen wie die Philharmonie Köln oder die Elbphilharmonie Hamburg aufbricht und ihre Erstklassigkeit mit Solisten wie dem Flötisten Emmanuel Pahud und dem Oboisten Albrecht Maier unterstreicht, steht in Potsdam eine Festwoche auf dem Programm.

Aus Kostengründen aufgelöst

Unter dem Motto „Die KAP wird 20!“ soll mit acht Konzerten die Orchestergeschichte erinnert werden. Der Auftakt am Samstag mit dem „Persius“-Ensemble in Schloss Lindstedt schlägt den Bogen bis in die Vorgründungszeit. Eine Reihe hochmotivierter Instrumentalisten hatte Mitte der 1990er Jahre nach dem Studium bei der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam angeheuert, was auf einen Fehlstart hinauslief. Denn das städtische Orchester mit den etwa 80 festen Musikerstellen wurde 1999 aus Kostengründen aufgelöst. Peter Rainer stammte aus Würzburg und kam aus den USA nach Potsdam. „Nachdem ich 1996 hier das Vorspiel gewonnen hatte, fragte ich, wo der Konzertsaal ist. Dass es nur die Blechbüchse gab, war ein Schock für mich.“

Peter Rainer, Konzertmeister der Kammerakademie Potsdam. Quelle: Beate Wätzel

Keimzelle Nonett

Dennoch trat er die Stelle als erster Konzertmeister an, kündigte aber noch vor der Abwicklung des Klangkörpers. „Ich wollte nicht unter einem Dirigenten spielen, von dem ich annahm, dass er gegen das Orchester arbeitet und konzentrierte mich ganz auf das Persius-Ensemble“, so Rainer. Dass sich die Stimmführer des Orchesters, fünf Bläser und vier Streicher, zum Persius-Ensemble, einem Nonett, zusammengetan haben, ging auf die Anregung des Oboisten Jan Böttcher zurück.

32 Ich-AGs

Im Jahr 2000 schrieb die Stadt für den damals noch im Bau befindlichen Nikolaisaal ein flexibles, kostengünstiges Hausorchester aus. „Es gab viele Bewerber. Am Ende setzte sich die Idee des Persius-Ensembles durch, mit dem Berliner Streicherensemble Oriol die Kammerakademie Potsdam zu gründen“, so Rainer. Das Modell wurde in der Branche mit Argusaugen gesehen, da sich die Musiker verpflichteten, für ihre Kranken- und Rentenversicherung selber aufzukommen. Keiner erhielt einen Tarifvertrag. Die Streicher und Bläser agieren seither freischaffend als Ich-AGs und bilden wirtschaftlich eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die GbR umfasst heute 32 stimmberechtigte KAP-Musiker, die alle persönlich haften und auch den Geschäftsführer und die Geschäftsstelle bestellen.

Keine Festanstellung

Wäre Peter Rainer lieber beim Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt oder dem Konzerthausorchester Berlin angestellt? „Man sieht immer, was man nicht hat“, lautet die Antwort des 51-Jährigen, der sich ein jungenhaftes Aussehen bewahrt hat. „Aber wenn man die Chance hat, selber etwas aufzubauen, ist das ein Glücklichmachfaktor. Sicher, die finanzielle Wertschätzung und die soziale Sicherheit sind geringer. Aber unter dem Strich steht das Lebensgefühl, das machen zu können, was man für gut und wichtig hält.“

Packender Ton

Diese hochgradige Identifikation hört man dem Klangkörper an. Die KAP-Musiker sind stets mit Leib und Seele bei der Sache. Rainer schwärmt von der „griffigen, direkten Musizierweise“ und einem „packenden Ton“. Es ginge mehr um den Rhythmus und um dramaturgische Bögen als um einen „Wohlfühl-Klang“. Über die Jahre haben sich die Musiker ein breites Repertoire vom Barock bis zur Moderne erarbeitet. Dabei ließ sich die KAP zunächst vom Enthusiasmus und Esprit der Alte-Musik-Bewegung inspirieren, die der beseelten barocken Musizierweise nahezukommen versucht. Der Fagottist Sergio Azzolini leitete die KAP von 2002 bis 2007. Die Musiker nahmen auch immer wieder die Herausforderung an, ohne Dirigent zu musizieren. Einem ersten Geiger kommt dabei eine besondere Führungsaufgabe zu.

Dirigent auf Augenhöhe

Antonello Manacorda, der die KAP nun schon im zwölften Jahr leitet, kennt Rainer noch als Geiger unter Claudio Abbado. „Ihn als Dirigenten konnte ich mir zunächst gar nicht vorstellen. Aber er ist ein absoluter Glücksfall und hat sich selbst in den KAP-Jahren enorm weiterentwickelt. Manacorda dirigiert nie frontal, sondern immer auf Augenhöhe mit uns Musikern“, schwärmt Peter Rainer.

Offen für Ideen

Das Orchester kann vieles: CPE Bach, Haydn, Beethoven und Schubert. Mendelssohn, Schostakowitsch und Hindemith. Und auch zeitgenössische Uraufführungen, wie am 2. April unter Manacordas Leitung zu hören sein wird. Die KAP brillierte mit Tourneen, CD-Einspielungen und holte den Echo Klassik nach Potsdam. Dabei hat sie sich immer wieder gern auch von grandiosen Potsdamer Spielstätten wie der Friedenskirche oder dem Schlosstheater inspirieren lassen. Außerdem ist das Orchester offen für alle Ideen, die aus seiner Mitte eingebracht werden.

Rhythmus und Apfelmus

Es gibt Musiker, die sich für zeitgenössische Kompositionen einsetzen und die Reihe KAPmodern ausgestalten. Und es gibt Musiker wie Peter Rainer, die zusätzlich Familienkonzerte und Vermittlungsformate für den Nachwuchs aus der Taufe heben. Der Vater von vier Kindern (6, 8, 16 und 22 Jahre) hat sich originelle Didaktiken ausgedacht. Um den Rhythmen zu erkunden, nannte er ein Konzert mal „Apfelmus, Pflaumenmus & Rhythmus“. Ehe es um den klassischen Menuett-Tanz geht, lenkt er die Aufmerksamkeit gern auch mal auf den Rhythmus eines Tischtennisballes oder den Nachhall eines Paukenschlags.

Generationswechsel

Seit sechs Jahren kann man Peter Rainer im Nikolaisaal allerdings nur noch selten am ersten Pult erleben. Ihm bleibt als Lehrbeauftragter an der Berliner Hochschule Hanns Eisler und als Dozent der Universität der Künste für das Orchester weniger Zeit. „Die Gründergeneration ist heute zwischen 50 und 60 und ich bin gespannt, wie wir den Generationswechsel hinbekommen. Zurzeit gibt es viele Probevorspiele. Und ich bin ziemlich stolz, dass es schon zwei meiner Schüler ins Orchester geschafft haben“, so Rainer. Er schätzt, dass etwa ein Viertel der abstimmungsberechtigten Musiker in der GbR heut den kometenhaften Aufstieg der KAP nur vom Hörensagen kennt.

