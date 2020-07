Potsdam

Live-Konzerte vor Publikum waren/sind seit Mitte März nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Um in dieser Not zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen, organisierte und filmte die MAZ sechs Konzerte ohne Zuschauer: auf dem Dach der Druckerei, vor den Druckmaschinen und im Newsroom der Redaktion. Hier finden Sie sämtliche Künstler und die unsere Konzert-Videos.

John Apart aus Potsdam

Maximilian Sterr (l.) und Felix Noster sind zusammen John Apart Quelle: Varvara Smirnowa

Anzeige

Sie haben den Nachwuchswettbewerb „ Local Heroes“ in Brandenburg gewonnen und wurden auf Bundesebene Dritter: Das Duo John Apart – Maximilian Sterr und Felix Noster – stieg für die MAZ-Leser auf das Dach der Druckerei in Babelsberg. Damit stehen sie in einer gewissen Tradition: Der allerletzte Live-Auftritt der Beatles war 1969 ein Rooftop-Konzert auf dem Dach ihrer Plattenfirma Apple in London.

Weitere MAZ+ Artikel

HipHop mit Kesh

HipHop im Newsroom der MAZ – die Redaktion arbeitete zu diesem Zeitpunkt überwiegend im Home Office. Quelle: Henry Lohmar

Mit bürgerlichem Namen heißt er Max Meißner und macht eine Ausbildung zum Erzieher. Als Rapper nennt er sich Kesh. Am liebsten tritt der Brandenburger mit großer Band auf, was wegen der Corona-Kontaktbeschränkung zum Zeitpunkt des Drehs aber nicht ging. Für die MAZ legte er daher einen abgespeckten Auftritt (nur mit DJ-Begleitung) im Newsroom hin, dem zentralen Maschinenraum der Redaktion.

Vor Rotterdam – vor der Druckmaschine

Vor Rotterdam vor der Commander CL-Rotation in der MAZ-Druckerei. Quelle: Janko Brett

Ein Live-Konzert auf der Koenig & Bauer Druckmaschine, das gibt es bei der MAZ auch nicht alle Tages. Vor Rotterdam, das Poptrio aus Rathenow und Brandenburg/Havel, hat es getan, exklusiv für die MAZ-Leser. Das Motto der Band verrät Sänger Christoph Wulsch: „Gute Musiker kennen das Scheitern, sonst könnten sie nicht so berührend vom Alltag erzählen.“

Liedermacher Eric Zobel

Eric Zobel auf dem Dach der MAZ-Druckerei. Quelle: Maike Schultz

Der Lieder des Potsdamer Singer/Songwriters Eric Zobel sind sensibel genug, um das Gefühl von Einsamkeit zu kennen – passend zum Corona-Lockdown – und erzählen doch von einer Zeit, in der wir wieder vor die Tür dürfen. Für die MAZ-Leser stieg er mit seiner Gitarre auf das Dach der Druckerei.

Semperfield aus Zossen

Semperfield in der MAZ-Druckerei. Quelle: Maike Schultz

Semperfield aus Zossen orientieren sich musikalisch an den Foo Fighters, Guns N’ Roses und den Beatles. Auch bei ihrem Gig in der MAZ-Druckerei in Potsdam tritt das Quartett uniformiert auf – wie die Fab Four in den 1960ern: Graue Jeans mit Löchern, schwarze Anzugweste, weiße Hemden und Krawatte. „So ein optisches Erkennungszeichen tut kleinen Bands gut“, sagt dazu Bassist Paul Helming.

Stefan Jürgens unter Bäumen

Stefan Jürgens bei der MAZ. Quelle: Tetyana Schönfeld

Bekannt wurde Stefan Jürgens Ende der 1990er mit „ RTL Samstag Nacht“, einer Comedy-Show, die sich vor keinem Schmerz gefürchtet hat. Inzwischen lebt er in der Prignitz, dreht Krimis und singt Lieder, die an französische Chansons erinnern. Für die MAZ-Leser brachte er sein Stage-Piano mit und rollte es auf die Wiese hinter unserer Redaktion. Das Instrument wiegt 120 Kilogramm – zu schwer für einen Transport auf das Dach der Druckerei.

Von MAZonline