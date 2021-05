Wiepersdorf

Im Oktober 2014 feierte Andreas Platthaus, Literaturkritiker der Frankfurter Allgemeinen, das opulente Prosa-Debüt einer ostdeutschen Autorin, die gerade 64 Jahre alt geworden war. Mit dem Dorfroman „Machandel“ war Regina Scheer der viel beachtete Einstand im deutschen Literaturbetrieb geglückt.

Wechselfälle der Geschichte

Das Buch erzählt die Wechselfälle der deutschen Geschichte anhand der Einwohner in dem fiktiven mecklenburgischen Dorf Machandel. 2019 ließ Scheer den Roman „Gott wohnt im Wedding“ folgen. Hier ist es ein Mietshaus, das im Berliner Arbeiterbezirk zum Brennglas des 20. Jahrhunderts wird. Für 2022 hat sie ein dokumentarisch-biografisches Buch mit dem Titel „Bittere Brunnen“ angekündigt.

Kostenfreier Stream

Derzeit ist Regina Scheer Stipendiatin im Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf. Nach der vorübergehenden Schließung und Neuorganisation des traditionsreichen Einrichtung im Niederen Fläming meldet sich Schloss Wiepersdorf nun trotz Corona mit öffentlichen digitalen Veranstaltung zurück. Das Gespräch zwischen Regina Scheer und Andreas Platthaus wird am Donnerstag, 17 Uhr, kostenlos gestreamt.

Textete für den Oktoberklub

In der Ankündigung heißt es: „Andreas Platthaus wird Regina Scheer über die Herausforderungen des Phänomens gesellschaftlicher Transformation für ihr Werk sprechen – gerade im Hinblick auf geographische Beständigkeit. Und auch über die Transformation einer Kulturwissenschaftlerin zur Schriftstellerin.“ Regina Scheer wurde 1950 in Berlin geboren und studierte Theater- und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität. Sie schrieb für den „Oktoberklub“ Texte, arbeitete als Redakteurin bei bei der Wochenzeitschrift ‚Forum’ und bei der Literaturzeitschrift ‚Temperamente’. Nach 1990 wirkte sie an Ausstellungen, Filmen, Dokumentationen und Anthologien mit.

Von Karim Saab