Schon Aristoteles erkannte: Der Mensch hat zwei besonderen Fähigkeiten: Er ist sowohl ein soziales Wesen (zoon politikon) wie auch ein gedankenvolles, auf sich zurückgeworfenes Individuum (zoon logon echon). Die eine Seite dieses Menschseins lässt sich seit einem Jahr nicht mehr ausleben, denn Geselligkeiten und direkte Begegnungen mit Mitmenschen sollen unterbleiben. Schauspieler, Musiker und Tänzer sprechen oft sogar von einem „Berufsverbot“, selbst wenn sie das Virus und die Pandemie als Gefahr ernst nehmen. Ähnlich müssen sich Untersuchungshäftlinge fühlen, wenn sie plötzlich aus dem prallen Leben im Lockdown einer Gefängniszelle landen.

Schriftsteller und Maler verfügen vielleicht über einen gewissen Vorteil, denn sie suchen gewöhnlich die Einsamkeit, wenn sie künstlerisch arbeiten. Doch Lesungen und Ausstellungen blieben ebenfalls ausgesetzt. Die Kulturszene muss sich insgesamt Sorgen um ihr künftiges Auskommen machen. Und auch sonst gibt es viele Grundfragen klären.

Wie wichtig ist Kunst für die Menschen?

Jeder Potsdamer und jeder Brandenburger beantwortet die Frage, was er am meisten vermisst, anders. Ist es der Besuch von Restaurants, Fußballspielen und Fitness-Studios? Oder sind es Konzerte, Ausstellungen, Kino- und Theateraufführungen? Durch die strengen Hygieneverordnungen erhielten die wenigen öffentlichen Veranstaltungen im letzten Jahr zusehends einen elitären Anstrich. Ohne die Möglichkeit rauschhafter Massenerlebnisse verlor sogar die Popkultur an Attraktivität, obwohl sie quasi zur Grundausstattung der Medienlandschaft zählt.

Zwei Beteuerungen machen seither die Runde. Zum einen: Nichts geht über ein Live-Erlebnis. Streams können ein unmittelbares Raumerlebnis nicht ersetzen. Zum anderen: Kultur ist systemrelevant. Einige Akteure haben deshalb Arbeitsplätze und Umsatzzahlen addiert, um sie mit Branchen wie der Autoindustrie zu vergleichen.

Kunst gegen Essen

Doch das alles ist nur ein Pfeifen im Wald, denn natürlich sind im Ernstfall Essen, Trinken, Wohnen und Schlafen wichtiger als Schönheit und Moral. Es gibt einige Künstler, die diese Infragestellungen in eindrucksvollen Aktionen zum Ausdruck gebracht haben. Der Potsdamer Musiker Robert Bernier schloss sich im November wochenlang in seinem Arbeitsraum ein. Im ersten Stock des Kreativhaus Rechenzentrum gab er Fensterkonzerte und erhielt dafür im Gegenzug Lebensmittelspenden, die er mit einem Korb zu sich hochzog. André Nicke, der Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, steigt jeden Tag, 10 Uhr, mit einer Flüstertüte auf den Bühnenturm seines Theaters und trägt der Stadt ein Gedicht vor. Nicht um zu protestieren, wie er versichert, sondern um selbst als Künstler zu bestehen.

Die großen Häuser und Ensembles taten sich lange schwer, kleine Muntermacher gegen Schockstarre und Winterschlaf zu entwickeln. Ihnen mangelte es weniger an Technik als an zündenden Ideen. Vorreiter war das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus, das ausgewählte Exponate in Schaufenster in der Innenstadt hängte und über einen QR-Code auf die Werke und die eigene Sammlung aufmerksam machte. Mit seinen wöchentlichen interaktiven Zoom-Livekonzerten ging der Potsdamer Nikolaisaal Mitte Januar an den Start. Alle Schauspieler des Hans-Otto-Theater gewähren in der Reihe „Poesie persönlich“ – ebenfalls über Zoom – Einblicke in ihren literarischen Geschmack und in ihr privates Wohnzimmer. Trotzdem muss leider gesagt werden: Erst nach dem Lockdown wird sich zeigen, ob Netflix und Amazon die Darbietungen in Kinos und Theatersälen vielleicht doch ganz gut ersetzt haben? Und ob Bund, Land und Kommunen trotz der angehäuften Schuldenlast künstlerische und soziokulturelle Aktivitäten vor Ort in ähnlicher Größenordnung fördern.

In der Krise ist in einer Stadt wie Potsdam etwas Erstaunliches passiert. In der Kulturszene ist die Erkenntnis gereift, dass der Zusammenhalt das Allerwichtigste ist. Bisher bestimmten oft Verteilungskämpfe das Bild und Neid gab den Ton an. Die Player der freien Szene, die Jahr für Jahr um Projektmittel konkurrieren, beneideten zum Beispiel die institutionell geförderten Großeinrichtungen. Die Inititiative #KulturMacht Potsdam versteht sich als Plattform für alle und rief den 13. März zu einem gemeinsamen Aktionstag aus. Mehr als 150 Künstler wurden einbezogen. Die Kulturpolitiker sehen die Kampfansage sogar positiv. Die Stadt Potsdam fördert die Demonstration der Stärke mit 50 000 Euro. Ohne Lobbyarbeit, so die Erkenntnis, könnte Kultur vor Ort als marginal abgetan werden. Denn allein Lufthansa und TUI sind teuer genug.

Das Verhältnis zum Staat

Von staatlichen Subventionen abhängig zu sein, ist für einen großen Teil der Künstler und Veranstalter keine ungewöhnliche Situation. Neu ist aber, dass sie dafür keine Gegenleistungen erbringen dürfen. Natürlich wird darüber heftig diskutiert, ob der Staat nicht zu weit geht, wenn er Versammlungen so rigoros verbietet. Sind Künstler nicht aufgefordert, die Menschen- und Bürgerrechte zu verteidigen?

Die Brandenburger Protagonisten haben sich in einer Erklärung darauf verständigt, das Corona-Virus nicht zu verharmlosen und dem Staat diese Maßnahmen nicht zu verübeln. Dafür erwarten sie, dass die üppige finanzielle Hilfe ohne Abstriche fortgesetzt wird. Bisher hat nur die Potsdamer Galeristin Angelika Euchner aufbegehrt. Sie kündigte öffentlich an, ihre Galerie am 15. Februar einfach zu öffnen. Das Ordnungsamt ahndete das Vergehen nicht.

Die private Galeristin ist wirtschaftlich ganz auf sich selbst gestellt und erhält keinerlei staatliche Förderung. Das unterscheidet sie von der Mehrheit der Kulturschaffenden, die hinter vorgehaltener Hand die staatlichen Maßnahmen ebenfalls gern kritisieren. In keinem Fall habe sich eine Kulturveranstaltung als Superspreader-Event herausgestellt. Und wenn man erlebt hat, wie pingelig im frühen Herbst das Hans-Otto-Theater, die Fabrik und der Nikolaisaal auf die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften geachtet haben, muss man den Kritikern des absoluten Lockdowns auch recht geben.

Wie umgehen mit der Ungewissheit?

„Unsere schönste Vorstellung: wieder zu öffnen“, plakatiert das Hans-Otto-Theater in Potsdam. Intendantin Bettina Jahnke wurde nicht müde, vom Staat klare Ansagen zu fordern. Doch das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn auch die Politiker können nur mutmaßen, ob die R-Werte eine dritte Pandemiewelle auslösen. „Die Menschen sind mürbe“, daraus macht Stefan Breiding, Sprecher des Kulturministeriums, keinen Hehl. Doch Künstler wissen eigentlich um die Ungewissheiten des Leben, für viele ist das ein wichtiges Thema.

Von Karim Saab