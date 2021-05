Potsdam

Die Industrie in Brandenburg „stinkt und dampft nicht mehr“, sagt Manja Schüle (SPD), die märkische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Weil das ein Quantensprung in der Entwicklung sei, nicht nur um einen Schritt nach vorne, sondern gleich um vier, sei Brandenburg inzwischen zum „Industrieland 4.0“ geworden. Eine Zahl, die mit Grundrechenarten nicht herzuleiten ist – denn in der digitalen Welt zählt längst ein anderes Einmaleins als jenes, das man in der Schule lernte.

Industrieland 4.0, das heißt: Geld wird nicht mehr im längst geschlossenen Walzwerk von Eberswalde verdient, sondern bei High-Tech-Arbeitgebern wie Rolls-Royce in Dahlewitz, in der Film- und Medienwirtschaft von Potsdam-Babelsberg und bald bei Tesla in Grünheide. Die Industrie wird „smart“. Sie riecht nicht mehr, wird immer leiser, und vielleicht spricht sie bald kein Deutsch mehr, weil ihr Vokabular an jedem Ort der Welt verstanden werden soll. Man redet Englisch.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um dieses 4.0 auf eine herkömmliche Weise herzuleiten und um zu verstehen, wo das Scharnier des Handwerks hin zur Zeit der Touchpads liegt, wo man nur leicht auf kleine und sensible Monitore drückt, sucht das „Kulturland Brandenburg“ in diesem Jahr die Antwort unter seinem Titel „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung“.

Kulturland Brandenburg ist längst die Marke, die jährlich ein Thema auf vielen Bühnen und Ebenen bespielt oder ausstellt. Im problematischen Corona-Jahr 2020 hieß das Motto „Krieg und Frieden“, wobei der Frieden schwer zu finden war im Hin und Her aus Absagen oder Verschiebungen. Dieses Jahr sind mehr als 40 Partnerprojekte dabei, die meisten bislang nicht terminiert – Verbindlichkeiten gibt es erst, wenn klar ist, was die Inzidenz erlaubt und was die Politik ermöglicht.

Höhepunkte des Themenjahres Mehr als 40 Partnerprojekte nehmen 2021 am Kulturland Brandenburg unter dem Thema „Zukunft der Vergangenheit“ teil. Sie sind wegen der Pandemie bisher nicht terminiert. Aktualisierungen und Gesamtprogramm unter www.kulturland-brandenburg.de . Einige Höhepunkte: Das Brandenburg-Preußen Museum in Wustrau präsentiert die großen zeithistorischen Zusammenhänge anhand der kleinen Dinge. Das Baruther Museumsdorf Glashütte blickt auf die Entstehung und Entwicklung der Werkssiedlungen in Brandenburg, die heute oft Zukunftswerkstätten sind. Die Vulkanfiberfabrik in Werder (Havel) wird in Teilen reaktiviert.

Verantwortlich für das Kulturland Brandenburg ist Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, vor der Presse sagte sie an diesem Dienstag: „Unsere Partner haben sich auf die schwierigen Pandemie-Bedingungen eingestellt und präsentieren die vielfältige Industriekultur direkt im Land vor Ort, aber auch im digitalen Raum.“ Man strebe an, „möglichst viele Gäste persönlich begrüßen zu dürfen“.

Diese Hoffnung gilt auch für den Auftakt in Eberswalde, wo das „Kulturland“ in der Borsighalle mit kleiner Feier am 4. Juni eröffnet wird. Die Borsighalle, sagt Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP), sei das „Neuschwanstein Brandenburgs“, ein Vergleich, den er mit einem Augenzwinkern unterlegt. Platz gibt es in dieser weiten, von rundem Dach geschützten Halle reichlich, hier aber wurde stets geschwitzt bei harter Arbeit, keine rauschenden Feste wie im Allgäu unter Ludwig II. gefeiert.

Eberswalde sei mit seiner Metall- und Eisenbahngeschichte „eine der Wiegen der märkischen Industrialisierung“, so formuliert es Ministerin Schüle. Einst habe es hier nur „Eisen, Erz, Wasser und Wald“ gegeben, erinnert Bürgermeister Boginski, doch schon die Kurfürsten hätten gemahnt: Vergesst die Fläche nicht! So wurde Eberswalde geboren, als „Wuppertal Preußens“, auch das ein kühner Vergleich. Hier sei Metall gebogen worden, große Architekten wie Herzog & de Meuron haben sich hier profiliert, in ihrem Falle mit der Bücherei der Fachhochschule, bevor sie hinaus in die Welt zogen.

Lesen Sie auch:

Europäischer Preis für Kulturland Brandenburg

Luther und Kanonendonner

Vom reichen industriellen Erbe Brandenburgs kann Guido Beermann (CDU), Minister für Infrastruktur und Landesplanung, einiges erzählen: „Der Finowkanal ist die älteste noch funktionstüchtige künstliche Wasserstraße Deutschlands, auch der letzte in Westeuropa erhaltene Siemens-Martin-Ofen im Stahlwerk Brandenburg, heute ein Museum, zählt zu diesem Fundus.“ Es sind Orte, wo man das Wort „Tesla“ hört, und denkt: Macht mal halblang, der Laden hat bei uns schon vor Jahrzehnten gebrummt. Und gedampft.

Von Lars Grote