Land fördert neue Tonanlage fürs Staatstheater Cottbus

Potsdam/Cottbus

Mit mehr als einer halben Million Euro unterstützt das Brandenburger Kulturministerium das Staatstheater Cottbus bei der Anschaffung einer neuen Tonanlage. Aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR erhalte das einzige Mehrspartentheater des Landes in diesem und dem nächsten Jahr insgesamt 525.000 Euro, teilte das Kulturministerium am Sonntag (26.12.) in Potsdam mit. Damit übernimmt das Land die Gesamtkosten für die neue Tontechnik.

Kulturministerin Manja Schüle (SPD) betonte, das Staatstheater Cottbus sei ein kultureller Leuchtturm in der Region. Die bisherige Tonanlage stamme aus dem Jahr 2002 und baue auf Software aus den 1990er Jahren auf. Sie habe damit schon lange nicht mehr neuen technischen Standards entsprochen.

Großes Haus in Cottbus ist die zentrale Spielstätte des Staatstheaters

Das Große Haus des Staatstheaters Cottbus ist den Angaben zufolge mit rund 600 Plätzen und mit bis zu 180 Vorstellungen pro Jahr die zentrale Spielstätte des Staatstheaters. Hier werden Produktionen aller vier Sparten – Schauspiel, Musiktheater, Orchester und Ballett – aufgeführt. Das im Jugendstil errichtete Theater wurde 1908 eröffnet.

1992 wurde das Cottbuser Stadttheater zum Staatstheater ernannt. Seit 2017 vereint die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) unter ihrem Dach das Staatstheater Cottbus sowie das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst mit seinen Standorten Dieselkraftwerk in Cottbus sowie Rathaushalle und Packhof in Frankfurt (Oder). Das Land unterstützt die Brandenburgische Kulturstiftung in diesem Jahr nach eigenen Angaben mit rund 16 Millionen Euro.

Von MAZonline/epd