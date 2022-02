Landlust im Osten: Was machte Regisseurin Sabrina Sarabi in der Prignitz?

Potsdam

Die deutsch-iranische Regisseurin Sabrina Sarabi war zur Vorbereitung ihres Filmes „Niemand ist bei den Kälbern“ für einige Zeit in der Prignitz.

Frau Sarabi, Sie sind ein Stadtkind. In Kassel geboren, haben Sie in Utrecht und Köln studiert und leben heute in Berlin. Wie sind Sie auf das Landthema gekommen, über das Sie Ihren Film „Niemand ist bei den Kälbern“ gedreht haben?

Sabrina Sarabi: Kein komplettes Stadtkind – es gab einen kleinen dörflichen Ausflug in meinen Leben zu meiner Oma, bei der ich anderthalb Jahre gewohnt habe und die lebt außerhalb von Aschaffenburg in einer sehr ländlichen Gegend. Ansonsten bin ich in der Tat vor allem in der Stadt aufgewachsen.

Die Romanvorlage stammt von Alina Herbing

Und was hat Sie an der Provinz so fasziniert?

Völlig fasziniert hat mich zunächst der Roman von Alina Herbing. Den habe ich einfach so runtergelesen. Vor allem die Protagonistin, diese junge Frau auf einem Bauernhof, die komplett gefangen in ihren Umständen ist und gar keinen Weg für sich findet, da rauszukommen. Das musste ich einfach verfilmen. Und dafür hat mich selbstverständlich der ganze Hintergrund interessiert, wo das eigentlich ist und was das bedeutet, auf dem Land zu leben - speziell im Osten Deutschlands. Vor allem die Vergangenheit, um die es im Roman noch viel stärker geht als in meinem Film, hat mich beschäftigt. Was bedeutete zum Beispiel der Mauerfall für die Menschen dort?

Der Film spielt in Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Vorabrecherchen habe Sie aber in Brandenburg, in der Prignitz gemacht. Warum gerade dort?

Ich hatte jemanden kontaktiert, der dort als Kind und Jugendlicher aufgewachsen ist.

Unseren ehemaligen MAZ-Kollegen Fritz Habekuß, der heute bei der „Zeit“ in Hamburg arbeitet.

Genau. Er hatte mir vorgeschlagen, einfach eine Weile bei seinen Eltern in dem kleinen Dorf Lindenberg in der Prignitz zu wohnen. Das war für mich eine sehr prägende Woche, weil ich dort viele Gespräche führen konnte – etwa über das Landleben in der DDR und wie die Dorfstrukturen sich seitdem verändert haben.

Die Milchpreise sinken immer tiefer

Wie sind Sie bei Ihren Recherchen vorgegangen?

Zunächst gar nicht zielgerichtet, sondern mit offenem Ende. Aber später bin ich natürlich gezielt auf Milchviehhöfe gefahren. Ich habe aber auch mit Leuten geredet, die nicht so eng an einem Milchviehhof hängen, etwa mit einer Dorfschullehrerin, einfach um erst mal ein grobes Bild für mich zu kriegen. Und dann habe ich natürlich mit jungen Frauen geredet.

Und was war das Ergebnis Ihrer Prignitz-Exkursion?

Zunächst einmal: Der Milchviehhof, den ich in der Nähe von Pritzwalk besucht habe, ist ganz anders als der, der im Roman beschrieben ist. Die Stimmung dort habe ich als sehr offen empfunden - sehr freundlich und zuvorkommend. Aber was man schon spürt ist eben dieser starke finanzielle Druck, dem die Bauern unterworfen sind. Knapp gesagt: die Bedrohung durch den Kapitalismus. Die immer tiefer sinkenden Milchpreise, das Arbeiten rund um die Uhr, um wirtschaftlich überhaupt überleben zu können, weshalb man eigentlich nie wegkann und vor allem das Gefühl, dass das von den Konsumenten in der Stadt überhaupt nicht verstanden wird.

„Niemand ist bei den Kälbern“, ein Kontrast zur Landlust-Romantik

… dass ihre Arbeit überhaupt nicht wertgeschätzt wird?

Ja, dass es allgemein so eine Haltung gibt, das tierische Produkte wie Fleisch, Milch und Käse ganz selbstverständlich rund um die Uhr zu haben sein müssen. Was dahintersteckt interessiert nicht. Da hat dann die Tochter eine Lieblingskuh, aber die rechnet sich nicht. Bei den computergestützten Großbetrieben mit Massentierhaltung sortiert der Algorithmus solche Tiere einfach aus. Echt krass. Das habe ich erst durch diese Recherche so richtig verstanden.

Ein ziemlicher Kontrast zu der Landromantik, die in den vergangenen Jahren aufgekommen ist - mit Zeitschriften wie „Landlust“ etwa, die die Provinz doch ziemlich verklärt. Zugleich ziehen immer mehr Städter aufs Land. Das, was sie in Ihrem Film zeigen ist dagegen ziemlich ernüchternd bis trostlos. Wollten Sie aus den Illusionen ein wenig die Luft rauslassen?

Diese Romantisierung des Landlebens kann einem schon ziemlich auf die Nerven gehen. Aber trotzdem ist selbstverständlich nicht alles so düster wie in der Romanvorlage. Alina Herbig erzählt eine besondere, einzelne Geschichte. Aber die gibt es eben, dieses dauernde Arbeiten, die Schweigsamkeit, die patriarchalen Strukturen, die für junge Frauen sehr schwierig sind. Ich habe Leute getroffen, die vom Land kommen und sagte, genauso ist es dort, und andere, die das völlig übertrieben fanden.

Patriarchale Strukturen – Sie haben es angesprochen. Wir bekommen in Ihrem Film eine fast schon archaische Gesellschaft serviert, und in diesem Zusammenhang von Sexismus bis Rassismus so ziemlich alles und in allen Nuancen. Man bekommt den Eindruck, abgesehen von den Handys ist da in den vergangen 30 Jahren nichts passiert, oder?

Man darf das alles nicht verallgemeinern. Aber es gibt schon Dörfer, in denen schlicht Stillstand herrscht, wo die Dorfstruktur immer weiter schrumpft, wo Supermärkte, Apotheken, Kinos sowieso, verschwunden sind. Das ist trostlos. In der Prignitz habe ich einen jungen Mann getroffen, der mir erzählte, dass er seit Jahren keine Freundin mehr hat, auch nicht weiß, wo er eine Frau kennenlernen sollte und jeden Abend mit seinen Kumpels in einer Garage abhängt. Und man spürt hin und wieder auch Rassismus, etwa wenn man als in Deutschland geborene Frau gefragt wird, ob man denn die Sprache überhaupt beherrsche. Aber man trifft anderswo wieder auf Weltoffenheit, genauso wie es auch Dörfer gibt, die total schick rausgeputzt sind und richtig nach Wohlstand aussehen.

Die Regisseurin Sabrina Sarabi Sabrina Sarabi (39) wurde in Kassel geboren. „Niemand ist bei den Kälbern“ ist der zweite Spielfilm der deutsch-iranischen Regisseurin. Vorlagefür den Film war der gleichnamige Roman der Schriftstellerin Alina Herbing, die im alter von sieben Jahren mit ihren Eltern von Lübeck in ein kleines Dorf in Mecklenburg-Vorpommern zog. Der Film handelt von einer jungen Frau (gespielt von Saskia Rosenfeld), die auf dem Bauernhof ihres langjährigen Freundes lebt. Das triste Leben dort besteht aus Arbeit, Dorffesten und Alkohol. Sie will eigentlich nur noch weg, weiß aber nicht wie. Da taucht plötzlich ein Windkraftingenieur aus Hamburg auf.

Die Frauen wollen weg, die Männer sind eher zu blöd dazu. Sind das nicht die West-Klischees von Ostdeutschland, die sich in den 90er-Jahren ausgebreitet haben, die Sie da nochmal aufgießen?

Ich glaube nicht. Die Wessi-Brille passt auch nicht so richtig zu mir. Denn ich habe eine Familiengeschichte, in der der eine Teil aus dem Iran, der andere aus Ungarn kommt. Deshalb ist mir vertraut, was es heißt, seine Heimat zu verlieren. Die Ostdeutschen leben zwar größtenteils weiterhin in ihrem Land, aber sie haben einen Systemwechsel erlebt. Dadurch ging auch etwas verloren, egal ob man es gut oder schlecht fand. Ich kenne dieses Verlustgefühl. Meine ungarische Oma ist in Westdeutschland nie angekommen. Deshalb hatte ich auch den Eindruck, dass ich mich der Thematik gut nähern kann.

Saskia Rosendahl verkörpert die unzufriedenen Frauen auf dem Land

Ist der Film vielleicht in Wahrheit gar keine Ost-Geschichte?

Die Romanvorlage schon. Sie spielt in Ostdeutschland. Aber ich war auch auf dem Land in Westdeutschland. Für mich ist es einfach eine Geschichte, die auf dem Land spielt. Das könnte genauso gut in den USA sein. Der Film hat für mich etwas sehr Allgemeines. Er handelt von dem Gefühl, dass man irgendwo ist, wo man nicht sein möchte.

Ihre Hauptdarstellerin, Saskia Rosendahl, strahlt dieses Gefühl durch einen ungeheuren Lebenshunger aus, eine Sehnsucht die zugleich keinerlei Perspektive zu haben scheint. Verkörpert sie eine neue Generation auf dem Land, die sich damit, wie es ist, einfach nicht mehr abfinden will?

Das würde ich schon sagen. Man merkt ja, wie viele junge Frauen auf dem Land einfach fehlen. Das sieht man schon an so Sendungen wie „Bauer sucht Frau“. Die Frauen sind unzufrieden und wollen weg. Insofern ist auch diese Hauptfigur generell übertragbar auf das Landleben.

Von Mathias Richter