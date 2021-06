Potsdam

Am Ende hielt Eckart von Hirschhausen einen roten Strampler hoch und versprach, ihn bei nächster Gelegenheit an jemanden zu verschenken, der gerade ein Kind erwartet. Denn dieses Kind wird 2050 im Alter von 29 Jahren zu spüren bekommen, ob die Menschheit sich an die in Paris verabredeten Klimaziele gehalten hat. Und wenn dem nicht so sein wird, werden dessen Enkel 2100 mit einer durchschnittlichen Temperaturerhöhung um rund sechs Grad konfrontiert sein.

Gut zwei Stunden hat der Fernsehmoderator, Arzt und Comedian am Mittwochabend auf der Lit-Potsdam sein meist älteres Publikum in der Villa Schöningen unterhalten. Witze gerissen, Kalauer abgesetzt, mit den Zuhörerenden geschäkert, über Fleischkonsum und Ernährung aus Insekten gefachsimpelt und dabei immer wieder aus seinem neuesten Buch „Mensch Erde! Wir könnten es so schön haben“ gelesen.

Derbe Pointen verdeutlichen die Lage

Hirschhausen ist sich dabei für keine derbe Pointe zu schade. Etwa wenn er vorschlägt, künftig den Kunden im Supermarkt beim Kauf von einem Kilo Fleisch gleich noch zwanzig Liter Gülle miteinzupacken („Brauchen Sie einen Deckel, oder geht das so mit?“). Denn Kühe sind ziemlich schlechte Futterverwerter. Sie hinterlassen vor allem Kohlendioxid und Fäkalien im Vergleich zum Energiegehalt ihres Fleisches.

Überhaupt: Der Fleischkonsum war eines der zentralen Themen des engagierten Klimaschützers. Von Verboten hält er zwar wenig, aber wenn es selbstverständlich würde, sich mehr von Gemüse zu ernähren, wäre schon viel gewonnen, findet Hirschhausen und appellierte an die Verantwortung des einzelnen. Die habe freilich ihre Grenzen, wo die Politik nicht die richtigen Weichen stelle. Der einzelne könne zwar auf das Fliegen im Inland verzichten, aber dann müsse eben auch die Bahn zuverlässig funktionieren.

Klimaschutz soll Spaß machen

Von Verzicht hält Hirschhausen ohnehin nicht viel. Nicht umsonst lautet der Untertitel seines Buches „Wir könnten es so schön haben“. Es gehe darum, kreative Lösungen im Umgang mit der Natur zu finden. Umweltbewusst zu leben müsse Spaß machen. So wie die Auftritte des Comedian, bei dem es aber immer wieder schlagartig bitter Ernst wird. Der Mensch unterscheide sich von den Tieren vor allem dadurch, dass er die Zukunft im Blick hat. Warum also sollten wir es nicht hinkriegen, dass unsere Enkel auch noch eine lebenswerte Welt vorfinden?

Das Problem ist nur, wenn wir heute nichts unternehmen, ist es in ein paar Jahren zu spät. Wenn die berühmten Kipppunkte beim Klima erreicht sind, gibt es kein zurück mehr. Das sei wie wenn bei einem Menschen die Körpertemperatur auf 42 Grad steigt. Dann ist es definitiv vorbei. Die Klimakrise vergleicht der Arzt Hirschhausen mit Fieber, das Artensterben mit kollektiver Demenz. Aber er hofft weiterhin, dass die Generationen von heute ihre Verantwortung für unsere Nachkommen nicht vergessen.

Von Mathias Richter