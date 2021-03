Potsdam

Mal wieder ins Kino? Gibt’s nicht. Mal wieder kicken im Verein? Ham’ wa nich. Sich mal wieder mit Freunden in der Kneipe treffen? Schön wär’s. Kaum etwas geht in Lockdown-Zeiten.

Corona hat uns bis auf Weiteres in die eigenen vier Wände verbannt. Vor die Glotze, zum Online-Training am PC oder auf ein Glas Wein via Zoom-Konferenz. Das fühlt sich alles nicht so wirklich echt an. Social Distancing ist schon ziemlich frustrierend.

Trösten kann da ein gutes Buch. Egal ob Harry Potters Abenteuer, Albert Camus Seuchen-Klassiker „Die Pest“, Juli Zehs neuer Brandenburg-Roman „Über Menschen“ oder Bill Gates jüngste Warnungen vor der Klimakatastrophe – gute Literatur kann ein Eingangstor zu einer anderen Welt sein. Sie kann uns einen Zufluchtsort anbieten, uns fremde Perspektiven eröffnen oder uns einfach nur gut informieren.

Gerade in solchen Zeiten, in denen vieles nicht möglich ist, sind Bücher eine besondere Bereicherung. Und das Angebot auf dem Buchmarkt ist kaum zu überschauen.

Was lesen Sie gerade? Welches Buch sollte man Ihrer Meinung nach – vielleicht schon am langen Osterwochenende – derzeit unbedingt aufschlagen? Welches ist ihr Lieblingsschmöker? Lassen Sie es uns wissen. Teilen Sie ihre Favoriten mit den MAZ-Lesern und schicken Sie uns Ihren Buch-Tipp. Die MAZ verlost unter den Teilnehmenden einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro.

Die MAZ wird die Buchtipps auf maz-online.de veröffentlichen.

Von MAZonline