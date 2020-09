Potsdam

Im gentrifizierten Potsdam ist die Klientel der Jazzfreunde größer geworden. Zudem bietet das Kulturareal Schiffbauergasse am Havelufer ideale Voraussetzung für ein stimmungsvolles Jazz-Festival. Seit 2015 experimentieren verschiedene Veranstalter mit unterschiedlichen Formaten und Ausrichtungen. Im letzten Jahr übernahm die ansässige Fabrik die Regie und engagierte den Potsdamer Pianisten Nicolas Schulze und die Berliner Musikagentin Constanze Schliebs als Festivalmacher. Mit Schliebs verbindet sich die Perspektive, auch international hoch gehandelte Acts nach Potsdam zu holen und die Jazzoffensive zu einer Qualitäts-Marke auszubauen.

Lust auf Livekonzerte

Die Voraussetzungen dafür sind im Corona-Jahr 2020 nicht leichter geworden. Darauf spielt wohl auch der Titel „Beyond Boundaries“ (Jenseits der Beschränkungen) an. Doch vielleicht hat sich auch der Appetit auf Live-Konzerte nach Monaten des Lockdowns in einen regelrechten Hunger ausgewachsen?

Das Wetter muss mitspielen

Wie die fünfte setzt auch die sechste Jazzoffensive stilistisch auf ein breites Spektrum, das einzügig – also ohne Parallelangebote – dargeboten wird . Für ein Ticket (30 Euro/ermäßigt 15 Euro) gibt es diesmal vier Auftritte zu erleben. „Der Kartenvorverkauf lief gut“, freut sich Schulze zwei Tage vor dem langen Freitagabend. Nun heißt es Daumendrücken, dass die Besucher unter freiem Himmel am Freitagabend nicht im Regen sitzen, denn nur die beiden Konzertbühnen sind überdacht. Eine davon wird das Waschhaus extra für diesen Abend errichten.

Große Namen am Jazz-Firmament

Mit einem Bugdet von 16 000 Euro konzipierten die Veranstalter ein vierteiliges Openair im Stundentakt. Den Anfang macht 19.30 Uhr das Berliner Quartett Absolutely Sweet Marie. Die drei Bläser und ein Schlagzeuger verjazzen die Lieder von Bob Dylan, ohne Gesang. Es folgt die Schlagzeugerin Marilyn Mazur aus Dänemark, die schon mit Miles Davis, Gil Evans und Jan Garbarek aufgetreten ist. Gerade in ihren Soloprogrammen ist die 65-Jährige immer für Überraschungen gut, etwa für Gesangseinlagen. 21.30 Uhr wird sie auf der anderen Bühne von der 72-jährigen Berliner Pianistin Aki Takase mit ihrem Quintett abgelöst, ebenfalls ein großer Name am Jazz-Firmament.

Zum Schluss Jazzrock mit Punk-Attitüde

Die Rausschmeißer-Rolle sollte eigentlich das Duo Stian Westerhus und Erland Dahlen aus Oslo übernehmen. Doch in Norwegen sprang am letzten Wochenende die Corona-Ampel auf Rot. Wer aus Deutschland kommt, muss zehn Tage in Quarantäne und auch der regelmäßige Fährbetrieb wurde unterbrochen. Die Absage warf Constanze Schliebs und Nicolas Schulze nicht aus der Bahn. Über Nacht gewannen sie ein ähnlich wildes Jazzrock-Projekt mit Punkattitüde. Mit Drums, Gitarren und Bläsern soll Mokete Mokete die Luft über der Schiffbauergasse zum Vibrieren bringen.

Von Karim Saab