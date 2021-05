Defa-Filme habe ich nur mit großer Skepsis gesehen. Als gelernter Volksbuchhändler war ich immer an Gegenwartsstoffen interessiert. Ich habe die neusten Bücher gelesen und sogar das Neue Deutschland. Ich bin auch oft ins Kino gegangen. Dabei war mir aber immer bewusst, dass all diese Produkte eine innere und äußere Zensur passiert hatten. Defa-Filme waren für mich ein Indikator dafür, welche Konflikte der Staat bereit war einzuräumen, in was für einer kulturpolitischen Phase wir gerade steckten. Es gab genug Missstände in der DDR, die sich kein Defa-Regisseur traute, aufzugreifen. Ich denke nur an Themen wie Republikflucht, den Kollaps der Umwelt, Druck durch die Stasi, menschenunwürdige Zustände bei der NVA und in den Gefängnissen, die Diskriminierung von Gläubigen und auch die Altersarmut. Einige Tabus wurden manchmal feinsinnig angedeutet. Der Staat sprach offiziell von „antagonistischen und nicht antagonistischen Widersprüchen“. Im Sozialismus durfte es per Definition keine unlösbaren Widersprüche geben.

Der Film „Insel der Schwäne“ hinterließ bei mir dennoch einen tiefen Eindruck. Ursache war nicht einmal die Handlung. Stefan, der auf dem Land groß geworden war, muss als 14-Jähriger mit seinen Eltern ins Plattenbaugebiet Marzahn ziehen. Dort wird er von einem bösartigen Mitschüler erpresst. Unter die Haut ging mir damals, wie der Kulturschock zwischen Land und Stadt atmosphärisch erzählt wird. Ich hatte 1983 das Glück, ein Filmgespräch im Leipziger Programmkino Casino mit Hermann Zschoche zu erleben. Der tapfere Regisseur nahm kein Blatt vor den Mund und berichtete, dass er viele unliebsame Sequenzen rausscheiden musste und sogar Szenen nachdrehen. Das Happyend war rangepappt.

Alexander Kluge statt Sozialrealismus

Während in Leipzig die Altbausubstanz systematisch dem Zerfall preisgegeben wurde, entstanden triste Satellitenstädte, in denen sich der Neue Mensch wohl fühlen sollte. Mir schwante, dass eine Diktatur das uneinsehbare Leben in den Hinterhöfen fürchtete. Wie gesagt, der Defa-Sozialrealismus kam mir verlogen vor. 1990 erholte ich mich von dieser einseitigen Filmästhetik und entdeckte die Kinofilme von Alexander Kluge.

Den Film gibt es als DVD u.a. bei www.der-ostfilm.de

Lesen Sie auch

Von Karim Saab