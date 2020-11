Potsdam

Es ist belebend, nun eine Frau in Potsdam zu begrüßen, die über Bande auch Kritik an dieser Stadt zu äußern weiß. Miriam Rürup, 47 Jahre alt, geboren in Karlsruhe, wird an diesem Mittwoch von Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) zur Professorin und Vorstandsvorsitzenden der Moses-Mendelssohn-Stiftung in Potsdam ernannt – in einer Stadt, deren Hang zur restaurierten Fassade sie nicht immer billigt.

Und wo sie künftig jene gemeinnützige Familienstiftung führt, die sich auf dem Feld der jüdischen Kultur in Deutschland und Europa engagiert. Sie wurde 2001 von Julius H. Schoeps reaktiviert, einem Nachfahren des Berliner Aufklärungsphilosophen Moses Mendelssohn (1728-1786). Rürup tritt nun Schoeps’ Nachfolge an.

Ihre Kritik am Nachbau der historischen Fassaden ist kein reines Potsdam-Phänomen. Miriam Rürup hat ihre Ansichten im Februar des aktuellen Jahres in Hamburg bekräftigt, der Stadt, an deren Universität sie 2018 zur Professorin für Geschichte berufen wurde, und wo sie als Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden tätig ist. Sie wandte sich gegen den Plan, die jüdische Synagoge am Hamburger Bornplatz zu rekonstruieren: „Dort die alte Synagoge wieder zu errichten, ist aus meiner Sicht kein Signal für jüdisches Leben heute und schon gar kein Signal für jüdisches Leben in der Zukunft. Denn so eine Synagoge ist, wenn man sie im alten Stil wiederaufbaut, auch wenn es nur die Fassade ist, die in Stein gehauene Fantasie einer Vergangenheit, die nicht nur nicht mehr besteht, sondern die mutwillig durch die Nationalsozialisten zerstört wurde. Diese Zerstörung können wir nicht wieder wettmachen, indem wir sie wiederherstellen.“

Attentat von Halle nimmt ihr nicht den Mut

Doch eben dieser Akt der Wiederherstellung „scheint ein menschliches Bedürfnis zu sein“, glaubt Rürup, und listet auf: „ Dresden hat seine Frauenkirche, Berlin hat sein Stadtschloss, Potsdam seine Garnisonkirche.“

Das Potsdamer Stadtschloss und der Palast Barberini, nach seiner Neuerrichtung als Museum genutzt, sind hier noch nicht mal mitgezählt.

Nach dem Anschlag von Halle im Oktober 2019 auf eine jüdische Synagoge, auch nach anderen Angriffen auf Jüdinnen und Juden in Deutschland ließ sich Rürup keineswegs entmutigen: „Anfeindungen hin oder her – einerseits zeigen wir jetzt erst recht, dass wir hier zu Hause sind. Und wer uns nicht dabeihaben möchte, kriegt vorgeführt, dass wir aber da sind und auch vorhaben, da zu bleiben. Dass man sich also gerade jetzt nach außen als eine selbstbewusste Gemeinschaft präsentiert, die sich als selbstverständlicher Teil dieses Landes und dieser Gesellschaft sieht.“ Solche Stimmen sind in Potsdam sehr willkommen.

Miriam Rürup hat Geschichte, Soziologie und Europäische Ethnologie in Göttingen, Tel Aviv und Berlin studiert. Im Jahr 2006 wurde sie am Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin mit einer Arbeit über jüdische Studentenverbindungen an deutschen Universitäten (1886-1937) promoviert. Nun kehrt sie nach „Preußen“ zurück, dessen König Friedrich der Große einst die Religionsfreiheit ausrief. Miriam Rürup wird diese Freiheit nach Kräften nutzen.

Von Lars Grote