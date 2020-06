Potsdam

„Coffee to go“ hat sich längst etabliert, jetzt ist „Konzert to go“ an der Reihe. Der bekannte Pianist Justus Frantz gastiert am kommenden Donnerstag (11. Juni) auf einer rollenden Konzertbühne in Finsterwalde (Elbe-Elster). Der Steinway-Konzertflügel wird auf der Ladefläche eines Trucks durch die Stadt bewegt, Frantz gibt im Laufe des Tages an sechs verschiedenen Orten kurze Konzerte. Zum Abschluss spielt der Pianist abends vor der pittoresken Kulisse von Schloss Doberlug.

In Zeiten, in denen die Menschen nicht zur Musik kommen dürften, kommt die Musik zu ihnen: So umschreiben die Veranstalter das Konzept des Brandenburger Festspieltrucks, der in Finsterwalde seine Premiere feiert. Walter Schirnik, Präsident der Brandenburger Festspiele, erklärt dazu: „Die Corona-Krise hat viele Menschen dazu gezwungen, ihren Alltag neu und anders zu gestalten. Ganz besonders gilt das für die Kunst: Die Live-Kultur, einst völlig selbstverständlich und überall verfügbar, ist heute ein seltenes und kostbares Geschenk.“

