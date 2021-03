Müllrose zeigt Fotografien von Ursula Raschke

Müllrose

Das Mühlrad am Großen Müllroser See steht still, Eiskristalle hängen am Holz. Am Ufer picken Enten nach dahingeworfenen Brotkrumen, ein Schwan bäumt sich auf. Wäre sie noch am Leben, die Fotografin Ursula Raschke würde das Tier zurechtweisen und anmutig posierend in wolkenloser Idylle porträtieren. Es heißt, sie habe einen Lieblingsschwan namens Hansi gehabt. Wenn sie ihn beim Namen rief, kam er quer über den See zu ihr angeschwommen.

Fotografin Ursula Raschke Quelle: Heimatmuseum Müllrose

So war sie nicht nur Tieren gegenüber – respekteinflößend, einfallsreich, mitunter autoritär. Ihre ehemalige Nachbarin Sigrid Hent erinnert sich an Raschke als „eine exzentrische Persönlichkeit“. Eine mit der Kreativität und dem Charisma einer Künstlerin, die wegen ihrer unangepassten Art zu DDR-Zeiten gut ins Berliner Szeneviertel Prenzlauer Berg gepasst hätte. „Solche Menschen muss es geben, sie war eine Bereicherung für Müllrose.“

Freiluftausstellung in Müllrose

Eine in der ganzen Stadt verteilte Freiluftausstellung und ein Internetportal würdigen die 1919 geborene und 1996 verstorbene Hochzeits- und Porträtfotografin. Nach ihrem Tod erhielt das Heimatmuseum Müllrose rund 17 000 Einzelnegative und über 600 Positive. Dazu gehören etliche Aufnahmen, die weit über die Qualität von im Akkord geknipsten Auftragsarbeiten hinausgehen.

Harry und Arno Gedicke in der Kirchstraße zwischen Kirche und Pfarramt, 1971 Quelle: Ursula Raschke

Raschke bricht mit den 08/15-Perspektiven starrer Familienbilder. Da erscheint in der Unschärfe eine durchs Hochzeitsbild huschende Frau, das frisch vermählte Paar blickt drein, als habe man ihnen gerade die Eheringe geklaut. Immer wieder bildet der „Konsum“ von einst oder eine Drogerie im längst glattsanierten Altbau die Kulisse von Raschkes Straßenfotografien. Der hinterlassene Schatz an Zeitdokumenten erinnert an Vivian Maier, ein ehemaliges amerikanisches Kindermädchen, dessen unfreiwillig versteigertes Archiv herausragende Aufnahmen offenbarte. Es folgten Bildbände, Ausstellungen, Dokumentarfilme.

Spiel mit den Klischees von Männlichkeit

Für einen Film über Ursula Rascke wäre Sigrid Hent (61) die ideale Interviewpartnerin. Ihr Schmunzeln alleine erzählt viel über die Begegnungen im Teenageralter. Sexualität und Stilfragen, die sonst verschämt verschwiegen wurden, drängten sich in den Gesprächen mit der auf Eleganz erpichten Fotografin geradezu auf. „In dem Alter dachte man ja, alle über 30 seien geschlechtslos – ihre Offenheit aber war toll.“

Ein Porträt des Gaststättenwirts Micha Nobst lässt die steile These zu, Raschke habe mit Klischees von Männlichkeit gespielt. Sein Lächeln wirkt so sanft wie die glattrasierten Wangen des ansonsten vollbärtigen jungen Mannes. Über dem aufgeknöpften Hemd schimmert ein Silberkettchen, hinterm Hut zieren Schilfhalme die Wand des Fotostudios. Geradezu zärtlich umschließt die rechte Hand eine Ausgabe der Zeitschrift „Sibylle“, dem Inbegriff von Frauenmode in der DDR.

Micha Nobst mit der Sibylle, 1981 Quelle: Ursula Raschke

Manche der Fotografierten, vor allem die Männer, sagten danach genervt: „Nie wieder!“. Und wenn die Langschläferin Raschke ausnahmsweise früher auf den Beinen war, raunte sie ihre Kunden auch mal an: „Ich bin um halb fünf aufgestanden – jetzt können alle mal lächeln!“ Kurzum: Sie war wohl ‘ne ziemliche Type, irgendwo zwischen herrisch und herzlich, auf jeden Fall aber mit eigenen künstlerischen Ansprüchen. Hent erzählt von einem Hochzeitspaar, das ewig auf Aufnahmen von Raschke wartete. „Und dann lagen sie auf der Müllkippe – die Fotos waren ihr einfach nicht gut genug.“

Unverkennbarer Stil

Es heißt, sie habe nach dem Zweiten Weltkrieg eine konfliktreiche Ehe erlebt und sei mehrere Jahre in Haft gewesen. Auf jeden Falle besaß sie einen festen Willen und entsprechende Routinen, sprang als erste im Frühjahr in den See und stieg als letzte im Herbst wieder raus. Nach dem Tod ihres Hundes trug sie eine Woche schwarze Trauerkleidung. Den Familien der auf der Straße fotografierten Kinder schob sie kostenlos Großaufnahmen in die Briefkästen.

Ausstellung online und im Freien Ursula Raschke arbeitete von 1963 -1984 in Müllrose (Oder-Spree). Die Fotografenmeisterin war u.a. auf Hochzeiten und Familienfeiern unterwegs, aber auch etliche Naturaufnahmen und Porträts stammen von ihr. Nachts arbeite sie in ihrer Dunkelkammer, sie kolorierte auch Schwarz-Weiß-Aufnahmen nach und retuschierte – lange vor Photoshop und Co. – die Bilder. Der Nachlass der Fotografin ging an das Heimatmuseum der Stadt. 2014 begannen Leiterin Romy Werner und Lorenz Kienzle, Kurator der aktuellen Ausstellung, diesen zu digitalisieren. Im vergangenen Jahr entstand daraus eine virtuelle Ausstellung mit 101 Bildern, von denen einige auch in einer Freiluftausstellung quer durch Müllrose zu sehen sind: short.museum-digital.de/raschke101xmuellrose

Solche Dinge hat der pensionierte Kriminaloberkommissar Lutz Boltz erfahren, weil er als ehrenamtlich geholfen hat, das Einverständnis der Abgebildeten für die Ausstellung einzuholen. Er blickte dabei in gerührte Gesichter, bei öffentlichen Führungen seien auch Tränen gekullert. „Es gab welche, die haben auf den Bildern ihre verstorbenen Eltern erkannt“, sagt der 63-Jährige.

Auf dem Dach der Getreidemühle von Mühlrose. Quelle: Ursula Raschke

Vom Marktplatz aus, wo gleich mehrere Fotografien hängen, zeigt er zum Dach der Getreidemühle, die noch immer in Betrieb ist. Dort entstand das Titelbild der Online-Ausstellung. Es zeigt einen Arbeiter, dem die leere Stadt im Schneematsch zu Füßen liegt.

Der Blick von oben irritiert, hat seinen Reiz und wirkt melancholisch zugleich. Vielleicht traf das auch auf die Frau hinter der Kamera zu. Nach 2300 geöffneten Briefumschlägen mit Negativen glaubt Boltz ganz fest: „Wenn ich unter vielen ein Bild von Frau Raschke sehen würde, wüsste ich, dass es von ihr ist.“

Von Maurice Wojach