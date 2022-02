Potsdam

Ob zeitgenössisch expressiv, wie im Potsdam-Museum, klassisch expressiv, wie in Brücke-Museum in Dahlem oder einfach nur sehenswert, weil hierzulande kaum ausgestellt, wie im Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus – das Ausstellungsangebot in Brandenburg und Berlin lässt Kunstfreunde auf ihre Kosten kommen. Für den Zutritt gilt pandemiebedingt derzeit in den meisten Museen die 2G-Regel – geimpft oder genesen. Das kann sich jederzeit ändern.

Impressionismus und Fotografie

Mit dem Aufkommen der Fotografie veränderte sich die Malerei. Der Impressionismus war eine erste Reaktion. Es ging nicht mehr darum die Realität einfach abzubilden, sondern um den Prozess der Wahrnehmung. Licht, Schatten, Bewegung und der flüchtige Augenblick waren bevorzugte Themen. Doch auch die Fotografie reagierte auf das, was in der Malerei geschah. Das Museum Barberini in Potsdam zeigt erstmals eine Fotografie-Schau und legt die Bezüge zwischen Fototechnik und der Malerei des Impressionismus frei.

Eine neue Kunst. Photographie und Impressionismus. Museum Barberini, Potsdam, Alter Markt , täglich, außer Di, 10-19 Uhr, 12. Februar bis 8. Mai. www.museum-barberini.de

Bernhard Heisig im Potsdam-Museum

Bernhard Heisig: Der Fensteröffner von 1989. Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Nach dem Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Frankfurt (Oder) vergangenen Sommer nun auch in Potsdam: Bernhard Heisig. Die ostdeutsche Malerikone, die bis zu ihrem Tod 2011 in Strohdehne im Havelland lebte, hat ein umfangreiches Spätwerk hinterlassen. 2015 erhielten Landesmuseum und Potsdam-Museum jeweils elf seiner Arbeiten als Dauerleihgabe aus dem Nachlass der Kölner Sammlerin Vera Schreck. Nun zeigt Potsdam erstmals fast alle dieser Werke zusammen mit weiteren Leihgaben. Insgesamt 48 Bilder aus dem Spätwerk des Meisters sind zu sehen, darunter der berühmte Fensteröffner von 1989, Heisigs künstlerischer Kommentar zur friedlichen Revolution in der DDR. Das Museum hat die Schau bis Mitte des Monats verlängert.

Bernhard Heisig. Menschheitsträume – Das malerische Spätwerk. Potsdam-Museum. Am Alten Markt 9, Di-So, 12-18 Uhr, bis 13. Februar. www.potsdam-museum.de

Die Brücke und der Kolonialismus

Ernst Ludwig Kirchners Gemälde „Frauen im Bade“ in der Ausstellung „Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext“ im Brücke-Museum in Berlin-Dahlem. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Sie stemmten sich gegen die bürgerliche Spießigkeit und suchten das Ursprüngliche, Reine in der Exotik der Fremde. Und doch waren sie Kinder des Kolonialismus. Das Brücke-Museum in Berlin-Dahlem untersucht, inwieweit Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Max Pechstein, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff, und damit tonangebende Vertreter des deutschen Expressionismus, in diese rassistische Ausbeutungsmaschinerie der bürgerlichen Gesellschaft verstrickt waren. Die Ausstellung „Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext“ eröffnet einen neuen Blick auf ihre Arbeiten und damit auf das Selbstverständnis der Moderne. Ergänzt wird die Schau durch die Kommentare zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus den ehemaligen Kolonien im benachbarten Kunsthaus Dahlem.

Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext. Brücke-Museum Berlin, Bussardsteig 9

Transition Exhibition. Eine kritische Befragung des kolonialen Erbes der Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff, Kunsthaus Dahlem, Käuzchensteig 8, Mi-Mo, 11-17 Uhr, bis 20. März. www.bruecke-museum.de und kunsthaus-dahlem.de

Rausch der Bilder in Cottbus

Peter Herrmann: Retrato Francisco Chagas Freitas, 1989. Quelle: Peter Hermann

Chagas Freitas war zu DDR-Zeiten Kulturattaché der brasilianischen Botschaft in Ost-Berlin und wurde dort zum leidenschaftlichen Sammler von DDR-Kunst. Seine Sammlung umfasst heute rund 1200 Werke der wichtigsten Künstler aus der DDR und Brasilien. Darunter sind Werke von Gerda Lepke, Max Uhlig, Hermann Glöckner, Peter Herrmann und Strawalde, die hierzulande kaum zu sehen waren. Bis zum 27. Februar werden sie im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus gezeigt. Ein Rausch der Bilder.

Rausch der Bilder. Die Sammlung Chagas Freitas: Kunst aus der DDR und ihre Reise nach Brasilien. Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst im Dieselkraftwerk Cottbus, Am Amtsteich 15, Di-So, 12-18 Uhr, 18. Dezember bis 27. Februar. www.blmk.de

Kindheiten in Frankfurt (Oder)

Annemirl Bauer: Elli auf dem Pferd, 1981. Quelle: Winfried Mausolf, Frankfurt (Oder) © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Kindsein, das bedeutet je nach Perspektive etwas anderes. Ob Säugling, Spitzbube, Prinzessin oder Teenager, ob aus der Sicht Erwachsener oder des Kindes selbst. Das Brandenburgische Landesmuseum für modernen Kunst in Frankfurt (Oder) zeigt Arbeiten von 59 Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem Thema Kindheit auseinandergesetzt haben – darunter sind Annemirl Baur, Käthe Kollwitz, Hans Ticha oder Willi Sitte. Die Zeitspanne der Arbeiten erstreckt sich über rund hundert Jahre. So entsteht ein Eindruck davon, inwieweit sich Kindheiten im Laufe der Zeit veränderten.

Kindheiten. Malerei, Fotografie, Grafik und Bildhauerei aus der Sammlung des BLmK. Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst, Rathaushalle Frankfurt (Oder), Marktplatz 1, Di-So, 11-17 Uhr, bis 27. Februar. www.blmk.de

Alicja Kwades Daten-Striptease

Eine Skulptur in Form einer Doppelhelix fertigte Alicja Quade, indem sie Smartphones zu einem gigantischen virtuellen Datenberg auftürmt. Quelle: Jörg Carstensen

Am Ende wissen wir alles über die Künstlerin – und eigentlich nichts. Die Bildhauerin und Installationskünstlerin Alicja Kwade hat in der Berlinischen Galerie ihre gesamte DNA veröffentlicht. Insgesamt 314.000 Seiten. Mit einem Teil davon hat sie die Wände tapeziert. Aus einer Soundinstallation ertönt ihr Herzschlag in Echtzeit, egal wo sie sich gerade befindet. „In Abwesenheit“ lautet der Titel der Schau auch folgerichtig. Denn was präsentiert wird, ist ein Datenoverkill, der nichts über die Person der Künstlerin aussagt. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, die die Frage aufwirft, was einen Menschen wirklich ausmacht.

Alicja Kwade: In Abwesenheit. Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124-128, Berlin-Kreuzberg, Mi-Mo, 10-18 Uhr, bis 4. April 2022. www.berlinischegalerie.de

In Monets Bilderwelt

Umgeben von einem Bild Monets. Besucher der Ausstellung „Monets Garten - Ein immersives Ausstellungserlebnis“ in der Alten Münze in Berlin. Quelle: Jürgen Ritter via www.imago-images.de

Wer schon immer einmal in Monets Seerosenbildern baden wollte, ist hier richtig. „Monets Garten“ ist eine multimediale Inszenierung der Bilderwelt des großen Impressionisten. Zu Musik von Ravel oder Debussy werden die berühmtesten Gemälde Claude Monets in die Räume der Alten Münze in Berlin projiziert. Die Besucher sind umgeben von Licht und Farben. Nebenbei gibt es noch eine Einführung in Leben und Werk des Künstlers sowie in seine Maltechniken. Etwas kitschig ist das begehbare Modell von Monets Atelierhaus. Das wäre nicht notwendig gewesen, um die Besucher ins 19. Jahrhundert eintauchen zu lassen.

Monets Garten – ein immersives Ausstellungserlebnis. Alte Münze, Molkenmarkt 2, Berlin-Mitte, tgl. 10-21 Uhr, bis 15. März. www.monets-garten.de

Von Mathias Richter