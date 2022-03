Impressionismus in der Fotografie und Impressionismus im multimedialen Zeitalter. Das Potsdamer Museum Barberini zeigt erstmals eine große Fotoausstellung und in der Alten Münze in Berlin werden Monets Gemälde überdimensioniert an die Wände projiziert. Und was gibt es noch Sehenswertes in diesem Monat in den Galerien und Museen in Brandenburg und Berlin? Ein kurzer Überblick über aktuell laufende Ausstellungen.