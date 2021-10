Potsdam

Ob zeitgenössisch expressiv, wie im Potsdam-Museum und im Skulpturenpark in Schwante oder eher klassisch modern wie im Potsdamer Museum Barberini und in der Berlinischen Galerie – das Ausstellungsangebot in Brandenburg und Berlin lässt Kunstfreunde auf ihre Kosten kommen.

Russische Impressionisten im Museum Barberini

Das Gemälde „Mädchen mit gelbem Tuch“, von Wladimir Burljuk 1906/1907 gemalt, ist Teil der Ausstellung „Impressionismus in Russland“ im Potsdamer Museum Barberini. Quelle: Soeren Stache

Endlich sind sie da – die russischen Impressionisten. Eigentlich verweilten sie schon im vergangenen Jahr einige Zeit im Museum Barberini in Potsdam. Doch wegen Corona und dem damit verbundenen Lockdown waren sie nur online zu sehen. Doch nun ist die Ausstellung „Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde“ nochmals nach Potsdam zurückgekehrt. Gezeigt werden unter anderem Bilder von Wladimir Dawidowitsch Burljuk, Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch und Natalja Sergejewna Gontscharowa. Sie lassen erahnen, welche Magnetwirkung Paris um 1900 auf die internationale Kunstszene hatte, und wie von dort aus die Malerei in Russland revolutioniert wurde.

Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde. Museum Barberini, Alter Markt, Potsdam, Mi-Mo, 10-19 Uhr, bis 9. Januar 2022. www.museum-barberini.de

Bernhard Heisig im Potsdam-Museum

Bernhard Heisigs Gemälde „Filmfestival III“ aus dem Jahr 1995 ist derzeit im Potsdam-Museum zu sehen. Quelle: Varvara Smirnova

Nach dem Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Frankfurt (Oder) in den vergangenen Monaten nun auch in Potsdam: Bernhard Heisig. Die ostdeutsche Malerikone, die bis zu seinem Tod 2011 in Strohdehne im Havelland lebte, hat ein umfangreiches Spätwerk hinterlassen. 2015 erhielten Landesmuseum und Potsdam-Museum jeweils elf seiner Arbeiten als Dauerleihgabe aus dem Nachlass der Kölner Sammlerin Vera Schreck. Nun zeigt Potsdam erstmals fast alle dieser Werke zusammen mit weiteren Leihgaben. Insgesamt 48 Bilder aus dem Spätwerk des Meisters sind zu sehen, darunter der berühmte Fensteröffner von 1989, Heisigs künstlerischer Kommentar zur friedlichen Revolution in der DDR.

Bernhard Heisig. Menschheitsträume – Das malerische Spätwerk. Potsdam-Museum. Am Alten Markt 9, Di-So, 12-18 Uhr, bis 22. Januar 2022. www.potsdam-museum.de

Wilhelm Kohlhoff in Frankfurt (Oder)

Wilhelm Kohlhoff: 3 Mädchen, um 1922 (unvollendet). Quelle: VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Wilhelm Kohlhoff (1893-1971) gehört zur sogenannten verschollenen Generation. Der Maler, der in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Saarow bei Fürstenwalde (Oder-Spree) lebte, wurde auf dem Höhepunkt seiner Karriere von den Nazis als „entartet“ geschasst. Nach dem Krieg waren viele seiner spätexpressionistischen Werke vernichtet. Kohlhoff zog sich weiter aufs Land zurück und wurde weitgehend vergessen. Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Frankfurt (Oder) zeigt knapp 50 Gemälde und etwa 20 Grafiken des Künstlers aus der Zeit der Weimarer Republik.

Wilhelm Kohlhoff. Dunkles Leuchten – Werke aus Privatsammlungen und der Sammlung des BLmK, Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst im Packhof Frankfurt (Oder), Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 11, Di-So, 11-17 Uhr, bis 14. November. www.blmk.de

Industriekultur in Cottbus

Günther Friedrich: Der blaue Bagger (1956). Quelle: Nachlass/Alexander Janetzko

Mit der historischen Veränderung von Industrielandschaften beschäftigt sich die Ausstellung „Strukturen im Wandel“. Aber was im Soziologen-Deutsch daherkommt, ist eine künstlerische Reflexion über das Verhältnis von Mensch und Natur, die Begeisterung für Maschinentechnik und den Verlust von Heimat. Rund 140 Arbeiten von Künstlern aus unterschiedlichen Jahrzehnten sind zu sehen – Gemälde, Grafiken Fotografien und Videos. Angesichts des drastischen Umbruch ins postindustrielle Zeitalter, der der Lausitz bevorsteht, genau die richtige Ausstellung.

Strukturen im Wandel. Die Zukunft hat schon begonnen – Vom Leben in Industrielandschaften. Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst im Dieselkraftwerk Cottbus, Am Amtsteich 15, Di-So, 12-18 Uhr, bis 5. Dezember. www.blmk.de

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Skulpturenpark in Schwante

„Uagi Greetings“ hat die japanisch-schweizerische Künstlerin Leiko Ikemura diese Arbeit genannt, die seit diesem Sommer im Skulpturenpark auf Schlossgut Schwante steht. Quelle: Robert Tiesler

Viele der großen Namen, die in den vergangenen Jahren bei Rohkunstbau zu sehen waren, sind neuerdings im Skulpturenpark in Schwante (Oberhavel) versammelt: Toshihito Mitsuya, Gregor Hildebrandt, Yehudit Sasportas und seit dieser Saison auch Leiko Ikemura. Die Schlosseigentümer haben das Who-is-who der zeitgenössischen Kunst in ihren Garten gestellt. Besucher können auf dem riesigen Gelände Lustwandeln und dabei immer wieder ganz überraschend auf beeindruckende Skulpturen stoßen. Ai Weiwei ist übrigens auch vertreten.

Skulpturenpark Schwante, Schlossplatz 1-3, Fr-So, 11-18 Uhr, bis 31. Oktober. schlossgut-schwante.de

Alicja Kwades Daten-Striptease

Eine Skulptur in Form einer Doppelhelix fertigte Alicja Quade, indem sie Smartphones zu einem gigantischen virtuellen Datenberg auftürmt. Quelle: Jörg Carstensen

Am Ende wissen wir alles über die Künstlerin – und eigentlich nichts. Die Bildhauerin und Installationskünstlerin Alicja Kwade hat in der Berlinischen Galerie ihre gesamte DNA veröffentlicht. Insgesamt 314.000 Seiten. Mit einem Teil davon hat sie die Wände tapeziert. Aus einer Soundinstallation ertönt ihr Herzschlag in Echtzeit, egal wo sie sich gerade befindet. „In Abwesenheit“ lautet der Titel der Schau auch folgerichtig. Denn was präsentiert wird ist ein Datenoverkill, der nichts über die Person der Künstlerin aussagt. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, die die Frage aufwirft, was einen Menschen wirklich ausmacht.

Alicja Kwade: In Abwesenheit. Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124-128, Berlin-Kreuzberg, Mi-Mo, 10-18 Uhr, bis 4. April 2022. www.berlinischegalerie.de

Malerei im Kalten Krieg

Jurij Korolev: Kosmonauten (1982). Quelle: Carl Brunn

Noch 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer sitzen die Klischees: Abstraktion im Westen, sozialistischer Realismus im Osten, kritische Kunst im Westen, Propaganda im Osten. Die Ausstellung „The Cool and the Cold“ im Berliner Gropius Bau räumt damit auf. Sie zeigt 125 Arbeiten von Künstlern aus den USA und der UdSSR aus den Jahren 1960 bis 1990. Von Andy Warhol und Jackson Pollok bis Aleksandr Charitonov und Viktor Pirovarov. Die Bilder stammen aus der Sammlung Ludwig, in der sich aus der Sowjetunion sowohl Staatskunst wie Werke aus dem Underground befinden. Und sie führen dezent vor Augen: Abstraktion gab es auch im Osten und Propagandakunst auch im Westen.

The Cool and the Cold. Malerei aus den USA und der UdSSR 1960-1990. Gropius Bau, Niederkirchnerstr. 7, Berlin-Kreuzberg, Mi-Mo, 10-19 Uhr, bis 9. Januar 2022. www.berlinerfestspiele.de

Ferdinand Hodler in der Berlinischen Galerie

Ferdinand Hodler: Der Frühling (ca. 1910). Quelle: Privatsammlung

Seine Bilder sind heute Ikonen der Moderne. Der Schweizer Maler Ferdinand Hodler (1853-1918) gilt als Wegbereiter des Expressionismus und der Abstraktion. Seine häufig auf einfache Formen und Farben reduzierten Porträts begeistern noch heute, mehr als 100 Jahre nach seinem Tod. Wie kaum einem anderen gelang es Hodler, die psychische Verfassung eines Menschen zu dokumentieren. Die Berlinische Galerie zeigt 50 Gemälde des Künstlers, darunter 30 Leihgaben des Kunstmuseums Bern und versucht damit die Spuren Hodlers in Berlin nachzuzeichnen, wo er bis zum Ersten Weltkrieg fast jährlich ausstellte.

Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne. Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124-128. Mi-Mo, 10-18 Uhr, 10. September bis 17. Januar 2022. www.berlinischegalerie.de

NS-Künstler in der Bundesrepublik

Das Bild „Die Frau Musica“ von Herrmann Kaspar ist Teil der Ausstellung „Die Liste der ’Gottbegnadeten’. Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik“ im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Quelle: Jürgen Blume/epd

Die Liste der „Gottbegnadeten“ hatten Adolf Hitler und sein Propagandaminister Joseph Goebbels im August 1944 erstellt. Darauf standen knapp 400 deutsche Künstler, die wegen ihrer Genialität vom Fronteinsatz befreit wurden. Das Deutsche Historische Museum zeigt die Werke von etwa 100 bildenden Künstlern aus der Liste, die nach dem Krieg in Westdeutschland weiter Karriere machten. Darunter sind Arbeiten von Arno Breker, Herman Kaspar, Willy Meller und Paul Mathias Padua. Der vermeintliche Neuanfang nach 1945 war in der Bundesrepublik auch in der Kultur an vielen Stellen kaum mehr als schöner Schein.

Die Liste der „Gottbegnadeten“. Künstler des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik. Deutsches Historisches Museum, bis 5. Dezember. www.dhm.de

Von Mathias Richter