Museum Barberini: In den ersten fünf Jahren kamen 1,6 Millionen Besucher

Potsdam

Die „größte Monet-Retrospektive, die jemals in einem deutschen Museum gezeigt wurde“, „einer der bedeutendsten Standorte für impressionistische Malerei“ – das Museum Barberini in Potsdam feiert sich mit einem Reigen von Superlativen. Das von SAP-Milliardär Hasso Plattner gestiftete Haus wurde vor fünf Jahren, am 21. Januar 2017, eröffnet und wurde seitdem von 1,6 Millionen Besucher besucht, wie das Barberini am Dienstag mitteilte.

17 Ausstellungen in fünf Jahren

17 Ausstellungen wurden in den fünf Jahren gezeigt, darunter Spektakuläres wie besagte Monet-Schau, Ausstellungen mit selten gezeigten Werken von Gerhard Richter, Rembrandt, Vincent van Gogh oder Picasso. Hinzu kommt seit Herbst 2020 eine Dauerausstellung mit Werken des französischen Impressionismus aus Plattners Privatsammlung. „Auch wenn ich natürlich die von mir über Jahrzehnte gesammelten Bilder vermisse, so tröstet die begeisterte Resonanz der Millionen Besucher mich schnell darüber hinweg“, so der Kunstmäzen in der Mitteilung des Museums.

Begangen wird der 5. Geburtstag am 21. Januar mit einem „Friends Day“ für alle Inhaberinnen und Inhaber einer Barberini Jahreskarte – der allerdings coronabedingt nur online stattfinden kann. Geboten werden besondere Einblicke in die Sammlung Hasso Plattner zum Thema „Winterlandschaft“.

Derzeit ist das Museum geschlossen. Die Ausstellung zum Impressionismus in Russland, die bis zum 9. Januar gezeigt wurde, ist abgebaut, die nächst Schau über Fotografie und Impressionismus öffnet am 12. Februar. Bis dahin müssen sich Kunstfreunde mit dem Online-Angebot des Barberini zufrieden geben.

Von Mathias Richter