Kurz vor 20 Uhr am Dienstagabend – die Sonne schaut noch einmal kurz überm Winzerberg hervor. Zu dessen Fuß und oben, auf den Terrassen, haben 150 Besucher Platz genommen, um eine neue Veranstaltungsform innerhalb der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci zu erleben. Auf großer LED-Leinwand wird ein Konzert zu sehen und zu hören sein, das am späten Nachmittag im Palmensaal im Neuen Garten aufgezeichnet wurde.

Das Publikum ist voller Erwartung. Es sind regelmäßige Musikfestspielbesucher wie Hannelore und Kathi Brose aus Rehbrücke darunter. Sie haben sich das Klavierkonzert mit Christoph Hammer unter dem Titel „Du bist wie eine Blume“ ganz bewusst ausgesucht. „Wenn es uns heute Abend gefällt, kommen wir im Verlauf der Woche vielleicht noch einmal hierher“, planen Mutter und Tochter.

Konzertbesuch mit Hund

Andere, wie Antje Traberth und ihre fünf Freundinnen sind ganz spontan zum Open Air Konzert gekommen. Sie gehen sonst gern zu den Sinfoniekonzerten im Nikolaisaal. „Ich war noch nie am Winzerberg“, bekennt sie. Die Idee, sich hier zu treffen und bei einem Glas Wein Musik zu hören, habe sie überzeugt.

Schließlich sind im Publikum auch Zuhörer, die zufällig bei einem Spaziergang am Veranstaltungsort vorbeigekommen sind, wie die Potsdambesucher mit ihrem kleinen Hund.

Konzertbesuch mit Hund – möglich am Winzerberg in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Streams von schönen Orten

Hochspannung hingegen bei Heike Bohmann, Geschäftsführerin der Musikfestspiele. In nur einer Woche habe man die Open Air Idee umgesetzt, nachdem Veranstaltungen im Freien wieder erlaubt wurden. „Wir haben überlegt, wie wir die geplanten virtuellen Konzerte aus den wunderschönen Orten Palmensaal, Raffaelsaal oder Neues Palais ins Freie bringen können“, erzählt sie. Der Bauverein Winzerberg e.V. habe sofort mit einem „Wir helfen Euch“ zugesagt. Dafür möchte sie ein großes Dankeschön loswerden an den Verein. Und auch an ihre Mitarbeiter von der Technik bis zu den Servicekräften.

Letztere freuen sich, wieder Besucher begrüßen zu können. Seit November sei das nicht mehr der Fall gewesen, sagt Renè Gillert. „Es ist schön, jetzt wieder Konzerte zu erleben, Besuchern ihren Platz zu zeigen, von ihnen zu hören, wie sie das vermisst haben.“

Die große Frage: Beifall oder nicht?

Das Konzert beginnt pünktlich und doch etwas unvermittelt für die Besucher. Nach dem ersten Stück setzen einige Besucher zum Klatschen an, lassen es dann doch. Spendet man einem Künstler Beifall, der das gar nicht hören kann? Doch das bleibt die einzige Verunsicherung.

Die Zuhörer lassen sich ein auf die „klavierpoetische Blütenlese“ vom Märzveilchen bis zur letzten Rose. Jeder auf seine Weise: andächtig, still und voll konzentriert, im leisen Gespräch mit dem Nachbarn oder den Platz noch einmal wechselnd, um die Atmosphäre noch besser einfangen zu können.

Von den kleinen technischen Pannen lässt sich keiner stören. Die lassen sich in den nächsten Tagen gewiss beheben. Und so vergeht die Stunde mit den speziell für den Hammerflügel geschaffenen Werken von Friedrich Wilhelm Rust, Ludwig van Beethoven, Nils Wilhelm Gade, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert & Clara Schumann wie im Fluge. Und zum Schluss gibt es dann doch Beifall von allen – genau wie in einem richtigen Konzert.

Wein, Imbiss und gute Musik

Das Paar mit dem kleinen Hund, der die ganze Zeit über still der Musik gelauscht hat, freut sich über die spontane Entscheidung für das Konzert. „Es war sehr schön, mal wieder mit anderen gemeinsam Musik zu hören Und wenn es wegen der Pandemie jetzt der Trend sein muss, Virtuelles und Reelles so miteinander zu verknüpfen, dann machen wir den Trend gern mit.“

Die Veranstaltungen am Winzerberg gehen noch bis zum 27. Juni. Tickets kosten 5 Euro und können vor Ort gekauft werden. Das Programm beginnt jeweils um 20 Uhr. Ab 18 Uhr ist Einlass. Für einen guten Wein und einen kleinen Imbiss sorgt das Caterer Team aus dem Nikolaisaal.

Von Elvira Minack