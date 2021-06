Potsdam

Wenigstens 80 Zuschauer waren zur ersten Musiktheater-Premiere im frisch restaurierten Schlosstheater im Neuen Palais zugelassen. Die Telemann-Oper ist der Höhepunkt der diesjährigen Musikfestspiele, die wegen der Corona-Pandemie auf digitale Angebote ausweichen.

Worum geht es?

Um die große Liebe, ums Heiraten und um die Unschlüssigkeit, für wen man sich entscheiden soll. Georg Phillipp Telemann hat vor mehr als 300 Jahren ein Singspiel mit deutschen Texten geschrieben, die auch heute noch mitten ins Herz treffen

Wie hat Regisseur Nils Niemann das Stück inszeniert?

Historistisch und ohne den kleinsten Stilbruch. Er behauptet, eine Zeitreise sei möglich. Seine Figuren singen und bewegen sich angeblich so, wie das zu Telemanns Zeiten gewesen sein könnte.

Welche Sänger haben am meisten überzeugt?

Lydia Teuscher als Caliste und Florian Götz als Damon. Ein tolles Paar!

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Es geht unter die Haut, wenn sechs Frauen über viele Minuten mit vielen Koloraturen immer wieder singen: „Freiheit soll die Losung sein“. Aber auch die Tanzszene mit dem Geiger und Tänzer Yves Ytier bleibt in Erinnerung. Und dann ist da noch eine Sommernachtstraum-Szene mit einem Flötisten, der vom Schnürboden schwebt und wieder in den Wolken verschwindet.

Fazit?

Unglaublich, was für ein ausgeprägtes Gespür Georg Philipp Telemann bereits 1713 für Hits hatte. Dorothee Oberlinger versteht es als Dirigentin gemeinsam mit ihrem Ensemble die Freude an dem Singspiel zu vergegenwärtigen.

Von Karim Saab