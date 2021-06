Potsdam

„Freiheit, Freiheit, Freiheit!“ jubiliert Caliste (Lycia Teuscher). Und noch einmal: „Freiheit, Freiheit, Freiheit!“. Angefeuert von beschwingten Streichern malt die Sopranistin mit rollendem R und vielen Koloraturen das schöne Gefühl aus, machen zu können, was sie will. Zu ihr gesellen sich noch fünf weitere Jungfrauen und sie alle stimmen in den lebensbejahenden Ohrwurm ein: „Freiheit soll die Losung sein!“

Was für ein prächtiger Rahmen! Nach jahrelangen Sanierungsarbeiten kann das historische Schlosstheater im Neuen Palais endlich wieder bespielt werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach einer siebenjährigen Renovierungspause saßen am Samstagabend erstmals wieder 20 Musiker dicht gedrängt im Orchestergraben des Schlosstheater Neues Palais Sanssouci. Gegen die Sommerhitze fächelten sich sich viele Damen im Publikum mit stilechten Fächern Luft zu. Wegen Corona war das Parkett nur zu einem Drittel besetzt. Dorothee Oberlinger dirigierte die Oper „Pastorelle en musique“. Ihre Einsätze galten auch den fünf Solisten und einem siebenköpfiger Chor. Georg Philipp Telemann notierte die Texte und die eingängigen Lieder 1713/15 anlässlich einer Hochzeit im Kaufleutemilieu der freien Stadt Frankfurt am Main. Das waren die Jahre, als in Potsdam mit dem Soldatenkönig ein poltriger, kunstfeindlicher Ton Einzug hielt. Doch ein halbes Jahrhundert später ließ sein kunstbeflissener Sohn dann das Schlosstheater als Musentempel errichten. An Höfen wie seinem waren in der Zeit des Rokoko die Verführungskünste der Schäfer und amouröse Abenteuer in der freien Natur ein beliebtes Thema. Auch heute werden im Park Sanssouci wieder Schafe geweidet, die Herde grast derzeit hinter dem Schloss Charlottenhof.

Renaissance der Schäferspiele in Sanssouci: Schafe sorgen heute im Barockpark dafür, das Gras kurz zu halten. Quelle: Varvara Smirnova

Woran denkt man 300 Jahre später, wenn Frauen die „Freiheit“ lobpreisen? An weibliche Führungskräfte, Verhütung oder Partnerwechsel? Regisseur Nils Niemann hat solche Gedankenspiele gar nicht angestellt. Der Experte für Schauspielkunst und Bühnenpraxis des 18. Jahrhunderts wollte die Aufführung so gestalten, wie sie Friedrich der Große an gleicher Stelle erlebt haben könnte. Ausstatter Johannes Ritter malte auf das Bühnenprospekt und auf sechs Seitenblenden ein grünes Landschaftsidyll und steckte die Darsteller in eine biedere, altertümliche Kluft. Die Frauen mit ausgestellten Hüften, vielen Rüschen und Schürzen. Die Männer in Uniformen, Knickerbockern und rustikalem Schuhwerk. Für jede Arie wird sich zu neuen Tableaus aufgestellt mit wechselndem Stand- und Spielbein. Vergleichen mit „Polifemo“, der letzten historistischen Inszenierung vor zwei Jahren im Rahmen der Musikfestspiele (Regie hatte damals Margit Legler) ging es diesmal aber weniger elaboriert zu. Die eingenommenen Posen in der Schäferwelt sollten natürlich und entspannt wirken.

Freiheitsgesang der Frauen

Schon bald wird dem Zuschauer deutlich, dass der Freiheitsgesang der Frauen allein dem Umstand gilt, keinem Manne zu gehören. Dass das Eheglück auch ein zweifelhaftes Vergnügen sein kann, bringt im Stück ein kritischer Witzbold zum Ausdruck, der Knirfix genannt wird. Er mokiert sich auch darüber, dass Männer bei der Werbung Zurückweisungen erleiden müssen. Wenn Tenor Virgil Hartinger Verse wie „Will’s beim Freien immer schneien, nun, so bleib ich gleich davon!“ intoniert, soll er wie eine Comicfigur wirken.

Florian Götz verkörpert dagegen Melancholie, Tiefsinn und Tragik. Es singt den liebeskranken Damon mit süßem, aber nicht zuckrigem Bass. Samt und weich klagt er „Ich kann dich nicht verstehen, die Zeit befielt mir zu gehen“ oder „Ich will sterben und zwar hier zu Deinen Füßen, weil ich nicht soll genießen!“ Der Sinneswandel der Angebeteten vollzieht sich dann in ihrem tiefen Schlummer. Plötzlich schwebt wie in einem Sommernachtstraum eine Orchestermusik vom Schnürboden. Der flötende Cupido zielt seine melodiösen Liebespfeile auf Caliste. In einer Gruppenszene wird ein zweites Vögelchen in einen Vogelbauer gesetzt und beide stimmen das Happyend-Duett an „Nimm mich ganz/ Ich bin Dein Eigen“. Wirklich mitreißend ist auch eine Szene, wenn Orchestergeiger Yves Ytier auf der Bühne als Lehrer ein Paar zum Tanzen animiert.

Yves Ytier als Tanzmeister (aus dem Orchester) heizt Iris (Marie Lys) und Knirfix (Virgil Hartinger) ein Quelle: Stefan Gloede/Musikfestspiele

Telemann hat in diesem frühen Werk so ziemlich alles verarbeitet, was damals angesagt war. Französisches und italienisches Liedgut sowie Texte von Moliere, die er voller Selbstvertrauen ins Deutsche übersetzt hat. Der ausgewogene historische Orchesterklang lässt den Sängern immer genügend Raum. Die reiche Instrumentierung und elegische Bass-Unterströmungen sorgen vor allem bei inneren Monologen für vielschichtige Tiefen. Das Cembalo wagt Antworten, wenn es heißt „Ich weiß nicht, was ich denken soll.“ Und großartig ist es, wenn sich etwa Iris (Marie Lys) bang befragt, „Soll ich lieben?“, und dann zu dem Ergebnis kommt „Ja, ich werde lieben!“. Ihr künftiger Ehepartner Amyntas ist mit Alois Mühlbacher besetzt, einem Countertenor, dem es in seiner Stimmlage an Leichtigkeit fehlte.

Public Viewing am 26. Juni Die Musikfestspiele veranstalten täglich vom 22. bis 27. Juni, 20 Uhr, auf dem Winzerberg Potsdam ein Public Viewing auf großer Leinwand und mit professionellem Sound. Maximal 500 Personen können am 26. Juni die Telemann-Oper „Pastorelle en musique“ erleben. Tickets für 5 Euro telefonisch unter 0331 / 28 888 28.

Die Aufführung tendiert in Richtung Volksoper, wobei sich auch Comedy-Momente einschleichen. Sie bietet einen kurzweiligen Reigen aus Tänzen, Liedern und musikalischem Stimmungszauber. Mit feingliedrigen, entspannten Fingern dirigierte Dorothee Oberlinger ihr Ensemble 1700, ohne je eine Zeigefingerpose einzunehmen. Gute, historische Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Von Karim Saab