Potsdam

Nach der Sitzung des Brandenburgischen Kabinetts am Dienstag wurde bekannt, dass ab Donnerstag, den 3. Juni, die Kultureinrichtungen des Landes einen Neustart wagen können. „Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 500 und in Innenräumen mit bis zu 200 Gästen erlaubt“, heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Auch von „Kino, Theater und Konzerten“ ist ausdrücklich die Rede. Nun warten alle Kulturveranstalter auf die Durchführungsbestimmungen, die das Kulturministerium ausarbeiten muss. Viele Fragen stehen im Raum. Werden auch nach dem 3. Juni von allen Besuchern Corona-Schnelltests verlangt? Können während der Veranstaltungen die Masken abgenommen werden? Gilt ein Mindestabstand? Müssen die Besucher im Schachbrettmuster platziert werden?

Beliebter Treffpunkt in der Villa Jacobs im Rahmen des Literaturfestivals LIT:pots: Openair-Lesungen wird es auch in diesem Jahr geben. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Potsdamer Literaturfestival LIT:pots hat sich auch auf dem Höhepunkt der dritten Welle nicht von seinen Planungen abhalten lassen. Große deutschsprachige Gegenwartsschriftsteller wie Daniel Kehlmann oder Eva Menasse werden vom 1. bis zum 6. Juni in Potsdam auftreten. Da die Nachfrage nach den Karten sehr hoch war, aber die strengen Vorschriften bei Lesungen unter freiem Himmel nur 100 Besucher zugelassen hätten, wurde zum Beispiel eine Zusatzveranstaltung mit der Autorin Ingrid Noll im Garten der Villa Jacobs angesetzt. So wird nun die Grande Dame des Krimis sowohl am 4. Juni, 16 Uhr, wie auch am 5. Juni, 13 Uhr, lesen, was gar nicht nötig gewesen wäre. Festival-Sprecherin Susanne Meierhenrich freut sich, dass gerade zu den Openair-Veranstaltungen ein größeres Publikum zugelassen wird. Ärgerlich bleibe aber, dass die Vorabend-Fachkonferenz, die bereits am 31. Mai im Garten der Villa Schöningen an der Glienicker Brücke stattfinden wird, auf die Teilnehmerzahl 100 beschränkt bleibe. „Die Tagung richtet sich an Unternehmer, Manager und Kreative der Literatur- und Medienbranche. Wir konnten uns vor Anmeldungen nicht retten und mussten viele Absagen erteilen. Das Bedürfnis, über die Folgen der digitalen Umbrüche zu diskutieren, ist groß, denn die Digitalisierung verändert die Inhalte und die Geschäftsmodelle“, so Meierhenrich.

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci

Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouciwaren vom 11. bis zum 27. Juni geplant, wurden aber Ende März wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Und das zum zweiten Mal in Folge. Geschäftsführerin Heike Bohmann ist untröstlich. Die Entscheidung lag nicht bei ihr, sondern bei der Stadt Potsdam. „Es ging immerhin um 80 Veranstaltungen mit 280 Künstlern aus ganz Europa und wir hatten ja bereits im Vorjahr 10000 Karten verkauft, die ihre Gültigkeit behalten hatten. Wir hätten die gerne umgebucht“, sagt sie. Drei Szenarien für die Musikfestspiele 2021 lagen beim Oberbürgermeister Ende März auf dem Tisch, eines davon sah vor allem Openair-Konzerte vor. Doch das Risiko schien der Stadt zu hoch. Auch bei Nichtleistung wären gegenüber den Künstlern und den externen Dienstleistern Stornokosten von bis zu 80 Prozent aufgelaufen. Die Crew um Festivalchefin Dorothee Oberlinger hat gerade ein virtuelles Alternativprogramm im alten Festspielzeitraum vom 11.-27. Juni veröffentlicht. „Musikalischer Höhepunkt wird die Premiere von Georg Philipp Telemanns „Pastorelle en musique“ unter der Leitung der Intendantin Dorothee Oberlinger, live übertragen aus dem Schlosstheater des Neuen Palais“, heißt es in der Pressemitteilung. Unter den neuen Voraussetzungen können der Premiere am 19. Juni vielleicht wenigsten 70 Leute beiwohnen. „Wir haben die Spielorte nach ästhetischen Gesichtspunkten ausgesucht, um optimal streamen zu können. Mit dem Wissen von heute würde man möglichst große Spielstätten wählen, um unter Wahrung der Abstandsregeln wenigstens 200 Menschen ein Live-Erlebnis zu ermöglichen“, so Geschäftsführerin Bohmann.

Auch zahlreiche Stars der Alten Musik werden live aus den Schlössern ins Wohnzimmer ausgestrahlt, darunter die spanische Violinistin Lina Tur Bonet und Ensemble an zwei Abenden, Countertenor und Violinist Dmitry Sinkovsky, Harfenistin Margret Köll, Violinist Rüdiger Lotter, Christoph Hammer am Fortepiano, das belgische Barockorchester B’Rock, die Capella de la Torre, Europa Danzante mit einer Tanz-Barockmusik-Performance und zum Abschluss die Akademie für Alte Musik Berlin. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Gerade veröffentlichte die Crew um Festival-Chefin Dorothee Oberlinger

Nikolaisaal

noch zwei Zoom-Konzerte

Musikfestspiele Sansouci

bis 27 Juni

Jahrestag – 300 Jahre Brandenburgischen Konzerte

Von Karim Saab