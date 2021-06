Potsdam

„Dass ab 3. Juni wieder 200 Besucher in Innenräumen und 500 Gäste bei Openair-Veranstaltungen zugelassen sind, ist schön und gut. Aber unser größtes Problem sind die noch ungeklärten Probenbedingungen“, sagt Barbara Zollner, Sprecherin der Musikkultur Rheinsberg. Die ersten Aufführungen des diesjährigen Festivals Kammeroper Schloss Rheinsberg wurden abgesagt. Das lässt sich auf die Schnelle auch nicht ändern. Das geplante Wandelkonzert im Park, die traditionelle Operngala im Schlosshof und die Inszenierungen im Heckentheater fallen 2021 der Pandemie zum Opfer.

Zwei Bestuhlungsmodelle

Nun soll die Saison in Rheinsberg am 10. Juli starten und die Tickets werden seit 1. Juni verkauft. Auf dem Programm stehen „Lieder verschiedener Völker“. Eigentlich war der Liederabend mit Beethoven-Bearbeitungen für den Akademiehof vorgesehen, doch der Schlosshof mit den stimmungsvollen Kolonnaden bietet mehr Platz und Abstandsflächen. „Wir haben zwei Corona-Bestuhlungsmodelle ausgetüftelt“, berichtet Barbara Zollner, „ein Schachbrett- und ein Paarmuster. Bei schlechtem Wetter können wir wenigstens der Preisgruppe eins anbieten, ins Schlosstheater auszuweichen. Preisgruppe zwei bekommt dann das Geld zurück.“

Sieben Mal „Fideleo“

Die Veranstalter in Rheinsberg sehen ihre größten Probleme aber hinter den Kulissen. Nicht alle Proben können im Freien durchgeführt werden, und die Musiker, Solisten und Chöre strömen aus vielen Richtungen herbei, auch aus dem Ausland. „In der nächsten Woche stellen wir die Weichen neu, da müssen wir entscheiden, ob wir ein Unternehmen mit dem Bühnenbau beauftragen“, so Zollner. Ab 18. Juli könnten sieben Aufführungen von Beethovens einziger Oper „Fideleo oder Die eheliche Liebe“ über die Bühne gehen, so jedenfalls die Planung.

Zuhören mit Maske

Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) ist nach siebenmonatiger Pause für seine Abonnenten am letzten Wochenende erstmals wieder live vor Besuchern aufgetreten. Jeweils 100 Personen durften zwei Aufführungen im Hof der Konzerthalle verfolgen. „Der organisatorische Aufwand ist fünf Mal höher als für Konzerte mit fünf Mal so viel Publikum“, sagt Orchestersprecher Uwe Stiehler. Die neuste Durchführungsbestimmung des Kulturministeriums sieht auch bei Konzerten im Freien folgende Vorschrift vor: Zwischen den Besuchern muss ein Mindestabstand von einem Meter gewahrt sein, dann müssen die Besucher aber auch während der Aufführung die Gesichtsmaske aufbehalten. Bei 1,50 Meter Abstand dürfen sie ohne Maske sitzen. „Wir planen für den 18. Juni das nächste Konzert. Da wir unseren Gästen die Maske während des Konzertes nicht zumuten wollen, können wir höchstens 150 Tickets anbieten“, so Stiehler. Das Orchester habe dennoch einen vollen Terminkalender, Einspielungen und Gastspiele stehen auf dem Programm. Für den 27. Juni ist ein Familienkonzert unter freiem Himmel in Neuruppin geplant, für den 10. Juli ein Auftritt im Kloster Chorin.

Hybride Veranstaltungen

Der Lockerungsbeschluss der Landesregierung erfolgt wenige Wochen vor der Sommerpause. Stadttheatern und Orchester ist es nicht möglich, kurzfristig die ausgesetzten Spielpläne wieder hochzufahren. „Das verhält sich in der Klubkultur nicht anders“, sagt Andreas Walz, Geschäftsführer der Jugendkulturfabrik Brandenburg e.V. „Wir brauchen drei bis vier Wochen Vorlauf für den Kartenverkauf, eigentlich sogar zwei bis drei Monate.“ Dank der neuen Vorschriften wird das Haus der Offiziere in Brandenburg/Havel das Konzert mit der Gruppe Wallbreaker am 5. Juni und das DJ-Set mit Thibeaux am 19. Juni nicht nur live streamen, sondern hybrid durchführen. Das heißt, eine begrenzte Zahl von Besuchern wird zugelassen. „Wir arbeiten weiterhin noch weit entfernt von einer Kostendeckung“, betont Walz. „Die Lockerungen wecken beim Publikum und bei den Fördergeldgebern viel zu hohe Erwartungen, die wir nicht erfüllen können.“ Positiv bewertet er aber, dass ImPuls, der Landesverband für Jugendkultur, zwei Sommerfestivals als Pilotprojekte durchbekommen habe. Die Festivals „Wurzel“ sowie „Nation of Gondwana“ könnten mit Untersützung der Landesregierung und der Medizinischen Hochschule Brandenburg stattfinden.

Profiteure in Potsdam

In Potsdam profitieren aktuell vor allem zwei Veranstalter aktuell von den neuen Regelungen. Das Literaturfestival Lit:potsdam und das Potsdamer Hans-Otto-Theater können für ihre Openair-Veranstaltungen mehr Karten verkaufen als bisher angenommen. Doch auch hier müssen Corona-Tests am Eingang vorgewiesen und Mindestabstände eingehalten werden.

Von Karim Saab