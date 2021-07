Neustadt

Die beste Nachricht des Premierenabends der 12. Schöller-Festspiele auf dem Neustädter Gestütsgelände hatte Leiter Peter Schroth gleich an den Anfang seiner Begrüßungsrede platziert: Trotz der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr ist keiner der Sponsoren abgesprungen, die für 2020 bereit standen. Schroth nannte sie alle.

Das waren mehr als 100 Adressen und Namen von Firmen und Einzelpersonen, zumeist aus der Region, die das Ensemble seit mittlerweile über zehn Jahren immer wieder neu aus einem musikalisch-literarischen „Kessel Buntes“ bespielt. Im Mittelpunkt steht stets der Schwank „Pension Schöller“, den seine Erfinder Wilhelm Jacoby und Carl Laufs 1890 in Kyritz an der Knatter ansiedelten.

Prignitz-Ruppiner Komödienfestival dieses Mal etwas abgespeckt

Nach einige Jahren in Kampehl läuft das aktuelle Programm seit dem vergangenen Freitag in Neustadt an der Dosse. Die Bühne, die den Schauspielern nun mal alles bedeutet, musste kleiner werden, so, wie das gesamten Festzelt, das sich bescheidener ausnimmt. Das Prignitz-Ruppiner Komödienfestival, hat sich notgedrungen eine Schlankheitskur verordnet. Am vergangenen Freitag wurde es auf der Wiese hinter dem ehemaligen Landstallmeisterhaus des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts eröffnet, mit rund 260 Zuschauerinnen und Zuschauern, statt der bis zu 400 in vergangenen Jahren. Schließlich musste Platz für Abstand bleiben.

Das Publikum ließ sich vom stimmungsvollen und lustigen Auftritt von Anna Mateur mitreißen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Dafür kam man weitestgehend ohne Masken aus. Auch deshalb war die Stimmung von Beginn an gut. Landrat Ralf Reinhardt holte sich den ersten Applaus ab, als er seine Freude darüber äußerte, dass die Kleeblatt-Kommunen Kyritz, Neustadt, Wusterhausen und Gumtow mit „Schöller“ wieder an „gute Gewohnheiten“ anknüpfen konnten. Das Quartett war mit seinen Repräsentanten wie gewohnt vertreten.

Auftakt mit Anna Mateur und Samuel Halscheidt

Allesamt erlebten einen fulminanten Auftakt der Spaßwoche an der Dosse. Mit Anna Mateur rockte eine Künstlerin die Bühne, die stimmgewaltig, witzig, wortgewandt und hintergründig - begleitet von Samuel Halscheidt auf der Gitarre – ihr Programm „Kaoshüter“ auf die Premierengäste abfeuerte. Die bekamen die ganze Palette komödiantischer Farbnuancen serviert, aus der sich die Künstlerin mit smarten oder starken Pinselstrichen bediente. Meistens wurde es dabei laut, rockig zum Teil jazzig.

Anna Mateur kann aber auch gefühlvoll und leise. Zwar kullerten zumeist Lachtränen bei den Besuchern, immer aber forderten die erzählten verschrobene Geschichten über unsere Mitmenschen zum Nachdenken auf. Und zum Mitmachen, dann zum Beispiel, wenn Anna Mateur mit geballte Wucht vorn am Bühnenrand ihre Hände zum „Dach der Geborgenheit“ über dem Kopf zusammenlegte und ihr alle im Zelt ausnahmslos folgten. Mit intelligenten Witzen nahm die Künstlerin zwei Stunden lang ihr ganzes Umfeld auf die Schippe – sich selbst eingeschlossen – und sorgte für einen gelungenen Start in die komödiantische Woche.

Lesen Sie auch:

Die hält bis zum 8. August Aufführungen für alle Altersklassen bereit, wobei „rollende Kunst“ in bewährter Weise mit dem Teatro mobile im Altkreis Kyritz unterwegs ist. Es macht in Kyritz (3. August), Demerthin (4. August) und Wusterhausen (5. August) jeweils um 19 Uhr Station. Hauptspielort bleibt aber am kommenden Wochenende der Platz am ehemaligen Landstallmeisterhaus in Neustadt, unter anderem mit den Aufführungen von „Pension Schöller“ am 6. und 7. August ab 19.30 Uhr.

Von Wolfgang Hörmann