Niklas Maak diskutiert in dem Roman „Technophoria“ den Fluch und Segen digitaler Zukunftstechnologien

Was für aufregende Zeiten! Viele Menschen haben noch nicht einmal den Siegeszug des Neoliberalismus und die digitale Revolution verkraftet, da geschehen schon die nächsten fundamentalen Umbrüche. Immer mehr Lebensfelder werden der Künstlichen Intelligenz überlassen. Die KI besitzt viele Gesichter.

Recherche über den Weltumbau

An der Schwelle zur Zukunft, also noch in der Gegenwart, spielt „Technophoria“, ein als Roman getarnter Report über den grassierenden Weltumbau. Der Journalist und Reporter Niklas Maak, von Hause aus Architekturtheoretiker, hat seine Recherche-Ergebnisse zusammengetragen und versucht anhand von Figuren mit Namen wie Turek oder Aura, Driessen oder Alina dem 21. Jahrhundert den Puls zu fühlen.

Auch wenn er als Romancier scheitert, weil sein Personal blass und schattenhaft bleibt, profitiert der Leser von diesem Buch. Wie in einem unterhaltsamen Essay schildert Maak, wie neue Technologien auf Menschen wirken, welche Möglichkeiten und Kehrseiten sich ergeben, was für gigantische Pläne und Desaster sich abzeichnen.

Die Städte werden smart

Längst geläufig ist der Begriff „ Smart City“. Wer ihn googelt, stößt auf optimistische Sätze wie diesen: „ Berlin hat sich auf den Weg gemacht, zu dieser schlauen Stadt – einer Smart City – zu werden. Unsere Vision ist, Berlin zu einer intelligent vernetzten, zukunftsfähigen, postfossilen und resilienten Stadt zum Nutzen einer gebildeten, toleranten und kreativen Gesellschaft zu formen.“

Doch wer ist wir? Um selbstfahrende Autos und sich selbst regelnde Häuser, Gesichtserkennung und Gesundheits-Apps möglich zu machen, überlässt der Staat den „großen Bewusstseinskonzernen“ das Feld, erklärt Maak. Alle Informationen, die Menschen in den privatisierten Städten hinterlassen, können kommerziell genutzt werden. Der Autor lässt auch Gegner dieser Entwicklung zu Wort kommen, die abwertend von einer „Effizienz- und Übewachungsideologie“ reden.

Server-Farmen im Hinterland

Auch das Land um Berlin, Brandenburg, verändert sich. Maak erwähnt das Tropical Island und malt dann riesige Server-Farmen bei Wünsdorf aus. „Was dort im blauen Dämmerlicht lag, war eine posthumane Welt“, Milliarden Daten auf Tausenden von Geräten, „die Gesamtheit aller Meinungs- und Gefühlsäußerungen“, Anrufe, Kurzmitteilungen, E-Mails, Romane, Fotos, Musik. „Jede Online-Überweisung, jedes Instagram-Foto, jeder Facebook-Eintrag, jede Google-Suche brauchte enorme Mengen von Speicherplatz und Energie.“

Schon heute muss ein Internet-User den Robotern beweisen, dass er kein Roboter ist, sondern ein Mensch. „Das Problem sei nicht, dass die Roboter den Menschen immer ähnlicher werden, sondern dass die Menschen sich immer mehr wie Roboter verhielten und willenlos die Befehle exekutieren, die die Algorithmen ihnen gaben“, heißt es.

Zum Verwechseln ähnlich

Maak weitet den Blick, nimmt die Angst vor einer „Weltdiktatur der Konzerne“ durchaus ernst. Plötzlich versetzt er den Leser nach Afrika, in den Ostkongo, wo die letzten Gorillas vertrieben werden, weil dort Coltan abgebaut wird, für Mobiltelefone, Laptops und Elektroautos unerlässlich. Oder nach Japan, wo die Herstellung von Roboter zusehends gelingt, den Menschen zum Verwechseln ähnlich.

Eine Pointe der konstruierten Romanhandlung besteht in der Rachetat eines Menschen. Bei aller Vernetzung dürften sich solche Beziehungsdramen in der Maschinenwelt kaum wiederholen. Dargestellt wird aber, dass Roboter durch Kurzschlüsse, Fehlschaltungen und unpräzise Programmierung ebenfalls viel Schaden anrichten können.

Die ägyptische Wüste fluten

Was bedeutet es, im Anthropozän zu leben? Das erste Kapitel erzählt von der Idee, die Kattara-Senke in der ägyptischen Wüste zu fluten. Davon versprechen sich Fachleute, das Weltklima zu verbessern und dem ansteigenden Meeresspiegel entgegenzuwirken. An den Ufern dieses neuen Meeres könnten dann viele Smart-Cities entstehen …

Von Karim Saab