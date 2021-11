Potsdam

Der Musiker und Arrangeur Burkhard Götze spricht über den Stress beim Stummfilmdirigieren und bewertet die Soundtracks von Harry Potter und James Bond.

Herr Götze, Sie haben die alten Klavierauszüge des Komponisten Victor Hollaender für den Stummfilm „Sumurun“ von Ernst Lubitsch wiedergefunden. Entdeckt man die zufällig auf dem Dachboden oder eher ganz hinten im Archiv?

Burkhard Götze: Es war kurios, denn die Noten habe ich seit Jahren überall gesucht, weil ich von dem Film so fasziniert war. Eine befreundete Stummfilmmusikerin hat mir dann gesagt, sie habe aus dem Publikum mal Noten von einem älteren Herrn zugesteckt bekommen, das seien die Auszüge aus „Sumurun“. Konnte ich zunächst nicht glauben – sie waren so lange verschollen!

Was ist an diesen Filmnoten, die damals von der Ufa in Auftrag gegeben wurden, so interessant?

Sie basieren auf einer Pantomime von „Sumurun“ aus dem Jahre 1910, die Max Reinhardt inszeniert hat. Das Stück war extrem erfolgreich, es tourte durch die ganze Welt. Schon dafür hatte Hollaender die Musik geschrieben – für den Film hat er dann einige Teile hinzugefügt. Vorher wurden Filme meist mit Musik unterlegt, die es schon gab, doch „Sumurun“ bekam eine eigene Komposition, ausdrücklich für „großes Orchester“.

„Es gibt keine Unterbrechungen“

In „Sumurun“ gibt es viele orientalische Klischees, die mit Musik untermalt werden – ist es für Sie nicht eine Unterforderung, diese eher schlicht gehaltene Handlung als Dirigent zu begleiten?

Im Gegenteil, Filmmusik ist viel schwieriger zu dirigieren als ein Sinfoniekonzert. Es gibt keine Unterbrechungen, man muss auf den Punkt genau die Bilder begleiten, ohne technisches Hilfsmittel. Und es geht darum, präzise auf die Emotionen der Handlung zu reagieren, sonst kann ein Film sehr schnell entwertet werden.

Aber Anhaltspunkte wird man brauchen, um in Einklang mit dem Film zu spielen.

Ja, es gibt alle fünf Takte ein paar Stichworte, was gerade in der Handlung passiert, um sich als Dirigent zu orientieren. Im Nikolaisaal habe ich einen kleinen Monitor am Pult, wo ich den Film zeitgleich sehe, um nicht immer hoch auf die Leinwand blicken zu müssen.

Mit welcher Begleitung wurde der Film während der vergangenen Jahrzehnte aufgeführt, als die Partitur verloren schien?

Der Film ist in letzter Zeit leider fast vergessen worden, er liegt auch nur in einer ziemlich schlechten Qualität vor. Im Jahr 1999 wurde der Film restauriert, für den damaligen Stand der Technik ist die Bearbeitung der Bilder aber ganz ordentlich.

Was macht Hollaenders Musik so besonders?

Er hat sich auf jede Szene eingelassen, er fragt sich: Ist sie lustig, ernst, melancholisch? Das hört man sofort heraus.

Gibt es in Ihrer rekonstruierten Musik für „Samurun“ auch mal Stille?

Ja, absolut! Es gibt zwei große Soloszenen mit dem Regisseur Ernst Lubitsch, der in einer Nebenrolle den Buckligen spielt. Sie sind ganz bewusst stumm gehalten. Ernst Lubisch wollte Max Reinhardt, der diese Pantomime inszeniert hatte, zeigen, wie toll er selbst schauspielern konnte. Es geht um die scheinbare Vergiftungsszene, die ihn zwei Tage in einen todesähnlichen Schlaf versetzt. Beim Einschlafen und beim Aufwachen, als Pola Negri ihn findet, herrscht diese Stille, umrahmt von einem Paukenwirbel.

Erstaufführung mit Babelsberger Filmorchester Ernst Lubitsch drehte den aufwendigen, orientalisch geprägten Ausstattungsfilm „Sumurun“ im Jahr 1920 mit den damals überaus beliebten Filmstars Pola Negri und Carl Clewing. Der legendäre Regisseur selbst ist in der Rolle des sogenannten Buckligen zu sehen; es ist sein letzter Auftritt als Darsteller, bevor er sich nur noch hinter der Kamera betätigte. Der Dirigent und Arrangeur Burkhard Götze interessiert sich ganz besonders für Stummfilm-Musik. Sein Debüt als Stummfilm-Dirigent gab Götze mit einer vielbeachteten Aufführung von „Metropolis“, das war zugleich die Gründungsveranstaltung des von ihm ins Leben gerufenen Metropolis Orchester Berlin. Erstaufführung von „Sumurun“ mit neuer rekonstruierter Orchesterpartitur im Potsdamer Nikolaisaal in Begleitung des Babelsberger Filmorchesters am Samstag, 13. November, 20 Uhr, Wilhelm-Staab-Str. 10/11. Tickets unter www.nikolaisaal.de

Könnte diese Filmmusik auch von einem klassischen Orchester gespielt werden, oder braucht es die besonderen Qualitäten des Filmorchesters Babelsberg?

Die Babelsberger sind unschlagbar wegen ihrer Präzision und Flexibilität, denn die Temperamente können schnell und nahtlos wechseln. Auch beim Timing und der Klangqualität sind sie enorm gut.

Würden Sie behaupten, die Babelsberger sind das beste Filmorchester im Land?

Solche Aussagen sind schwierig… Ich finde die Babelsberger großartig und hatte bei der Orchestrierung auch konkrete Musiker vor Augen und im Ohr. Ich habe ihnen das Stück gewidmet, denn die Uraufführung am Samstag ist eine besondere Sache, es passiert nicht oft, dass die Schönheit der Zeit vor hundert Jahren heute mit so viel Aufwand neu erlebbar gemacht wird.

Wenn Sie einen Film der Gegenwart anschauen, wie gefallen Ihnen die Soundtracks? Ist das noch Kunst oder nur gewöhnliche Gebrauchsmusik?

Es gibt da große Unterschiede. Alle schwärmen vom Filmkomponisten Hans Zimmer, der in Hollywood arbeitet, mehrmals für den Oscar nominiert wurde und auch für den neuen James-Bond-Film gearbeitet hat. Damit kann ich gar nichts anfangen. Es hat zwar eine Wirkung, was er schreibt, aber das musikalische Material ist am Ende doch bescheiden.

Hätten Sie ein Gegenbeispiel aus dem 21. Jahrhundert, das sie überzeugt?

Auch wenn es abgedroschen klingt, aber die Filmmusik von Harry Potter, die John Williams geschrieben hat, ist einfach großartig gemacht. Er kann die einzelnen Figuren musikalisch so unglaublich schön charakterisieren. Nicht zuletzt durch diese Stücke von Williams ist „Harry Potter“ ja viel mehr als nur ein Jugendfilm, auch Erwachsene lieben ihn. Wenn die Musik stimmt, kann aus einem guten Film ein Meisterwerk werden.

Von Lars Grote