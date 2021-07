Potsdam

Wer dachte, der Nikolaisaal und sein Hausorchester, die Kammerakademie Potsdam, würden in der Spielzeit 2021/22 nur Veranstaltungen nachholen, die in den letzten anderthalb Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen sind, liegt falsch. Mit erstaunlich vielen grandiosen Überraschungen wartet das neue Jahresprogramm auf, das am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das beginnt mit dem Musikclown Helge Schneider, der am 16. September nach Potsdam kommt. „Wir alle können den Humor wieder ein bisschen brauchen“, kommentierte Geschäftsführerin Bohmann den Clou.

Neun Monate ohne Publikum

Sie und ihre Mitstreiter haben in den letzten Monaten ein hohes Pensum an Mehrarbeit geleistet, obwohl fast neun Monate keine Veranstaltungen mit Publikum möglich waren. „In der ersten Corona-Welle haben wir noch versucht, die Termine zu verschieben und die Tickets umzubuchen. Ab der zweiten Welle mussten wir dann harte Entscheidungen treffen. Wir haben versucht, möglichst viel Konzerte in den Zoom zu retten, mussten uns aber auch von einigen Projekten trennen“, so Bohmann. In der Tat war der Nikolaisaal die erste Kulturinstitution in Potsdam, die mit wöchentlich durchgeführten Stream-Konzerten den Kontakt zum Publikum aufrecht erhielt.

Tickets nur zwei Monate im Voraus

Noch ist die Corona-Kuh nicht vom Eis. Doch die 100prozentige Tochter der Stadt Potsdam, die im Juni auch kurzfristig die Musikfestspiele umgeplant und realisiert hat, setzt in der kommenden Saison eindeutig auf Live-Erlebnisse. Hybridformate mit alternativem Streaming werden nicht eingeplant. „Der Mindestabstand im Konzertsaal wurde kürzlich auf ein Meter gesenkt. So können wir derzeit wenigstens die Hälfte der Plätze im Schachbrettmuster besetzen“, erklärte Bohmann. „Wir haben aus den Corona-Turbulenzen gelernt und gehen erst zwei Monate im Voraus in den Vorverkauf. Am 12. Juli, 12 Uhr, können die Tickets für August, September und Oktober gebucht werden. Ab 1. September wird dann der Monat November freigeschaltet usw.“

Der Liedermacher Rainald Grebe 2015 in Berlin. Quelle: Paul Zinken/dpa

Damit über Helge Schneiders Blödeleien 1000 Besucher lachen können, wurde die MBS-Arena in Potsdam-West angemietet. Diese Variante hatte der Nikolaisaal bereits im Herbst 2020 für einen Auftritt des Deutsch-Rappers Curse mit dem Filmorchester Babelsberg praktiziert. Am 25. September 2021 will das Orchester in der MBS-Arena dann den Ironiker Rainald Grebe in seiner Mitte begrüßen. Der beliebte Liedermacher hat erst kürzlich sein für Ende Juli geplantes Waldbühnen-Konzert „Halleluja Berlin“ abgesagt. In Potsdam möchte er mit dem Kölner Trio Fortuna Ehrenfeld die gemeinsame CD „Popmusik“ vorstellen. Die großformatigen Arrangements mit Streichern und Bläsern werden gerade für Lieder wie „Wissenschaft ist eine Meinung“ geschrieben.

Tiefe Beziehung

Der Nikolaisaal ist aber natürlich auch eine erste Adresse für die Freunde klassischer Musik. Mit Stolz sieht die Kammerakademie auf ihr 20-jähriges Bestehen zurück. Dirigent Antonello Manacorda führt das Orchester seit zehn Jahren, spricht von einer „tiefen Beziehung“, von der er hofft, dass sie „noch 20, 30, 40 Jahre“ anhält. „Wir haben die Zwangspause für neue CD-Einspielungen genutzt und einige geplante Aufnahmen vorgezogen. Im Herbst erscheint ein Album mit Mozart-Sinfonien und der Beethoven-Zyklus ist weiterhin in Arbeit“, so der gebürtige Turiner, der in Berlin lebt.

Anna Prohaska kommt mehrfach

Die Kammerakademie geht in dieser Saison wahrlich mit großen Namen an den Start. Als Künstlerin in Residenz wird die Sopranistin Anna Prohaska wiederholt in Erscheinung treten. Das Orchester wird mit Weltstars wie dem Pianisten Igor Levit (6. Dezember), dem Jazz-Pianisten Michael Wolny (24. Februar) und dem Bariton Thomas Hampson (6. Juni) in Potsdam auftreten. Der Chopin-Interpret Ivo Pogorellich wird erstmals im großen Saal am Flügel sitzen. An Solisten wie den Flötisten Emmanuel Pahud, den Klarinettisten Andreas Ottensamer oder den Oboisten Albrecht Mayer haben sich die Potsdamer fast schon gewöhnt. Auch prominente Schauspieler wie Lars Eidinger (4. Januar) oder Mechthild Großmann (die Staatsanwältin mit der Reibeisen-Stimme aus dem Münster-Tatort, 29. Januar), werden ihre Visitenkarte im Nikolaisaal abgeben.

Es sind aber nicht nur die großen Namen die den Nikolaisaal zu einer guten Adresse machen. Seit vielen Jahren kommen hier in der Reihe „The Voice in Concert“ Freunde des Jazz- und Folkgesangs auf ihre Kosten. In der Reihe „Freistil“ werden die originellsten Formate ausprobiert. In völliger Dunkelheit (auch ohne grün leuchtendes Notausgang-Schild) werden am 9. September fünf Frauen von Skandinaviens einsamen Wäldern und Fjordlandschaften singen. Nicht zuletzt die soziokulturellen Vermittlungsprojekte zeugen vom starken Engagement. Zahlreiche Baby-, Kinder und Jugendkonzerte stehen auf dem Programm und auch eine Stadtteiloper soll es wieder geben.

Große Spendenbereitschaft

„Wir hoffen, dass alle wieder kommen und sich wieder zu uns trauen“, sagte Heike Bohmann. Sämtliche Abläufe würden unter dem Hygieneaspekt von der Stadt streng geprüft. Als große Ermutigung habe der Nikolaisaal die „extreme Spendenbereitschaft“ erlebt. 40 000 Euro konnten verbucht werden, da Besucher auf eine Rückerstattung ihrer Tickets verzichtet oder freiwilligen Eintritt bei den Zoom-Konzerten geleistet hätten. „Da in den letzten Monaten auch deutlich weniger Kosten anfielen, ist unsere Bilanz ausgeglichen“, so Bohmann.

Von Karim Saab