Der Nikolaisaal in Potsdam wurde vor 20 Jahren eröffnet, gut zwei Millionen Besucher kamen seit dem 27. August 2000 zu den Konzerten in die Wilhelm-Staab-Straße. Auch die Saison 2019/2020, die erstmals vom neuen Leitungsduo Heike Bohmann und Michael Dühn verantwortet wurde und am 12. März vorzeitig durch die Corona-Epidemie zu Ende ging, gilt im Haus als kreatives, sehr gut besuchtes Jahr. Ab 12. Juni werden im Foyer vor maximal 75 Zuschauer unter Wahrung der Abstandsregeln wieder Konzerte unter dem Namen „Echt jetzt?!“ gegeben.

Zur anstehenden Saison öffnet das Haus erneut den großen Saal, der 500 Leuten Platz bietet, wegen des Abstandsgebotes aber zunächst für maximal 150 Gäste freigegeben wird.

Eröffnet wird die Saison mit einem Auftaktfest vom 4. bis 6. September. Die Kammerakademie Potsdam (KAP) unter Leitung ihres Chefdirigenten Antonello Manacorda, die Violinistin Antje Weithaas und der Klarinettist Jörg Widmann (in der kommenden Saison Artist in Residence der KAP) erfüllen am ersten Abend Publikumswünsche – zur Auswahl stehen neun Werke aus drei Epochen.

„Happy Birthday“ mit Balbina

Bei der Geburtstagsgala am 5. September werden „Freunde des Hauses“ eingeladen, von Dominique Horwitz bis Balbina, von Jesper Munk bis Keimzeit. Seinen Abschluss findet das dreitägige Fest mit dem Familiensonntag am 6. September rund um das Motto „Happy Birthday!“ – einer Gemeinschaftsveranstaltung von Kammerakademie und Nikolaisaal in Kooperation mit der Singakademie und der Städtischen Musikschule „ Johann Sebastian Bach“.

Drei Schwerpunkte ziehen sich durch das Programm der Saison, einer von ihnen lautet „Paradies!“. „Gerade in der heutigen Zeit ist die Sehnsucht nach einem Ort der Harmonie, des Friedens und der puren Schönheit besonders groß“, erläutert Programmdirektor Michael Dühn. Das Spektrum der Paradieserkundungen wird vom musikalisch-literarischen Abend mit dem Geiger Daniel Hope und dem Schauspieler Sebastian Koch bis zur Filmmusik-Gala „Jenseits von Eden“, vom Krabbelkonzert mit paradiesischer Musik bis zu einem KAPmodern-Ausflug nach Arkadien reichen.

Auch der Kontrabass steht 2020/2021 unter genauer Beobachtung. In der neu aufgelegten Konzertreihe „Fokus: Kontrabass“ zeigen das renommierte Ensemble Bassiona Amorosa, Renaud Garcia-Fons (gemeinsam mit der Lautenistin Claire Antonini) und der schwedische Jazzbassist Lars Danielsson, wie vielschichtig die Welt der tiefen Töne klingt.

Wiederholte oder verlegte Konzerte Wegen der Corona-Maßnahmen dürfen zu Beginn der Saison 2020/2021 statt sonst 500 nur 150 Gäste in den Nikolaisaal. Für die Spielzeit werden keine Abonnements angeboten – wer letzthin Abonnent war, erhält fortan 20 Prozent Rabatt auf Einzelkarten. Tickets lassen sich wegen der komplexen Distanzvorgaben nur telefonisch, per Mail oder durch direkte Abholung an der Theaterkasse erwerben. Details auf der Homepage des Nikolaisaals. Um möglichst vielen Menschen trotz Platzbeschränkungen die Möglichkeit zu bieten, Konzerte des Nikolaisaals zu besuchen, werden stark nachgefragte Veranstaltungen möglicherweise wiederholt oder verlegt in die wesentlich mehr Plätze bietende MBS-Arena am Potsdamer Luftschiffhafen.

Auch die Improvisation bildet einen Schwerpunkt der kommenden Saison, etwa mit einem Konzert der Kammermusikreihe Freistil und neun interaktiven Workshops.

Die Kammerakademie Potsdam will sich in der neuen Spielzeit dem Thema „Moderne Tradition“ widmen. „Während der Begriff ,modern’ vordergründig frisch und hip klingt und ,Tradition’ eher verstaubt, könnte man es auch genau anders herum sehen", erläutert Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der KAP. In diesem Spannungsfeld zwischen bahnbrechend Neuem und vermeintlich vertrauten Werken des 17. bis 20. Jahrhunderts bewegt sich das Programm des Orchesters.

Von Lars Grote