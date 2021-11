Potsdam

Gibt es etwas Freudloseres als nasskaltes Novemberwetter? Ja, nasskaltes Novemberwetter in Finnland. Auf den ersten Blick sieht Iiro Rantala im Bühnenscheinwerferlicht aus wie ein neu verzierter Elton John, zumal er gleich ans Klavier stürzt und klassikgeschult den Tasten eine gefällig-verträumte Melodie entlockt. Über seiner schwarzen Kluft trägt er ein knallweiß-blaubunt gefiedertes Jackett. Das werfe er sich immer im November über, wenn es in Finnland gar nicht mehr hell werde und sich die Menschen alle nur in Müdigkeit und Depression ergehen, so seine Erklärung.

Beschwingt und konstruktiv

Der Absolvent der Sibelius-Akademie, Abteilung Jazz, hat sogar eine „Hymne auf den November“ mitgebracht. Doch die klingt auch eher weichgespült, jedenfalls nicht wirklich traurig. Bei seinem Auftritt im Nikolaisaal am Samstagabend wird bald deutlich, Rantala ist ein Finne der ganz anderen Art. Ein Witzbold, der die Mitmenschen aufheitern möchte, der die Vielfarbigkeit liebt und große Gefühle nur zulässt, wenn sie nicht Schwermut bedeuten. Aus dem Herz der Dunkelheit saugt er Kraft für beschwingte, konstruktive Melodien und freundliche Akkorde. Den Dissonanzen, Mysterien und hässlichen Seiten des Lebens dreht er eine lange Nase.

Dier finnische Pianist Iiro Rantala im Nikolaisaal. Quelle: Varvara Smirnova

Melodiebaukasten

Der agile 51-Jährige springt mit seinen weißen Turnschuhen zwischen seinen Kompositionen immer wieder auf und kündigt im Stehen seinen nächsten Streich an. Kaum hat er einen Ragtime angesagt, den er dem bleiernen Lockdown abgerungen habe, stürzt er zurück zu den Tasten und los geht’s. Mit beiden Füßen stampft er sich einen Rhythmus dazu. Die schnellen Läufe schüttelt er lässig aus den Ärmeln in die Finger, auch die obersten und untersten Tasten werden in den Melodiebaukasten einbezogen. Besonders schwungvoll und auch harmonisch raffiniert gelingt ihm ein Stück im Bebop-Stil mit dem schönen Titel „Can You be Bob?“ Einen akustischen Clou bewerkstelligt Iiro Rantala in „Freedom“ mit einem simplen Hotel-Handtuch, das er ins Innere des Konzertflügels legt. Er nennt das „Pizzicato“-Sound. Die Töne klingen kurz und dumpf und man könnte denken, er säße an einem E-Piano. Dafür gibt es viel Beifall. Die Zugabe widmete der Finne dann dem am Vortag verstorbenen, amerikanischen Musical-Komponisten Stephen Sondheim.

Die Konzertreihe Jazz@Nikolaisaal Die Nordic Jazznight mit dem finnischen Pianisten Iiro Rantala und der schwedischen Quartett Libretto um den Bassisten Las Danielsson fand im Rahmen der Konzertreihe Jazz@Nikolaisaal statt. Das Konzert sollte ursprünglich am 23. Januar stattfinden, musste aber aufgrund der Coronapandemie verschoben werden. Die Konzertreihe Jazz@Nikolaisaal wird – sofern die Entwicklung der Corona-Infektionen im Land es zulässt – am 22. Januar 2022 mit einer polnische Jazznacht fortgesetzt. Drei Formationen aus Polen stehen auf dem Programm. Im ersten Teil des Abends wird der Pianist Leszek Mozdzer auftreten. Anschließend wird der Violinisten-Star Adam Baldych mit seinem Ensemble zu hören sein. Die Band wird ihr neues Album „Poetry“ vorstellen. Den Abschluss bestreitet die Vokalistin Anna Maria Jopek mit. Sie steht mit ihrer Band für Pop, Jazz und traditionelle Musik aus Polen.

Für die angereisten Gäste der „Nordic Jazznight“ war das deutsche Novemberwetter am Samstag so abweisend, dass sie für ihren Auftrittsort keinen offenen Blick entwickelten. Der Finne Rantala begrüßte das Publikum in der „Capital of Pots“, was immer er damit meinte. Und der nach der Pause folgende schwedische Kontrabassist Lars Danielsson erklärte, sein Quartett sei froh, bei diesem Festival spielen zu dürfen. Dabei handelte es sich ja nur um einen Konzertabend. Danielsson gab sich auch später bei seinen Ansagen keine Mühe, etwas Verbindliches zu erklären. Er stellte nur immer wieder seine wunderbaren Musiker vor.

Das Quartett Liberetto des Bassisten Lars Danielsson bei der Nordic Jazznight. Quelle: varvara Smirnova

Strenge Formen

Alle verfügbare Konzentration ging in den Zauber der Musik, die die vier Männer gemeinsam aus ihrer Innerlichkeit schöpften. Ihrem zarten Jazzrock liegt ein Grundgefühl voller Harmonie zugrunde, das sich in einigen Stücken dynamisch in eine mitreißende Ekstase hineinsteigert, um dann wieder in tief empfundener Melancholie aufzugehen und weiter poetisch zu mäandern. Bei der Ausführung ihrer Kompositionen wahren sie stets eine strenge Form. Auch bei ihren Soli brechen sie niemals aus dem gemeinsamen Fundament aus, sondern drehen mit wachem Interesse füreinander Runde um Runde.

Der E-Gitarrist Krister Jonsson, der das klassische Klaviertrio erweitert, hielt sich in den ersten Stücken noch dezent zurück und beschränkte sich auf fill ins. Doch dann bekam auch er sein Solo und das Klangbild wandelte sich in bombastischen Jazzrock. Der Pianist Grégory Privat, kein Schwede, sondern ein aus Martinique stammender Franzose, erwies sich mit seinen riesigen Händen als Alleskönner. Vor allem intonierte er mit hartem, entschiedenen Anschlag ganz weich. Schlagzeuger Mag Öström spielte sich nie in den Vordergrund, sondern sorgte oft mit dem Jazzbesen, aber auch mit den Stöcken für einen ausdifferenzierten Unterbau. Und Lars Danielsson als Kopf des Ensembles sorgte mit seinem Kontrabass vor allem für Herzenswärme und feine Melodik.

Passacaille im Viervierteltakt

Dramaturgischer Höhepunkt ihres Auftritts war eine Passacaille, ein französischer Tanz aus der Barockzeit, der unterwegs erstaunlich Fahrt aufnimmt, den die vier Musiker nicht im üblichen Dreivierteltakt, sondern im Viervierteltakt darboten. Mit einer Adaption des Joni-Mitchell-Klassikers Both Sides Now, der von der Vergänglichkeit der Wolken und einer großen Liebe handelt, verwies das Lars Danielssons Ensemble auf seine neue CD „Cloudland“. Das Publikum im Nikolaisaal fühlte sich reich beschenkt und bedankte sich mit stehendem Applaus.

Gegenwelten

Die These diese Abends lautete: Jazz aus Skandinavien ist atmosphärisch und melodiös, feinsinnig und virtuos. Die Musiker schaffen harmoniesatte Gegenwelten, um sich gegen die Dunkelheit zu wappnen und des Lebens zu freuen.

Von Karim Saab