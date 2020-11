Potsdam

Auf eine Skulptur im Schloss Cecilienhof hat es zwei Wochen vor dem Ölanschlag auf Kunstwerke auf der Berliner Museumsinsel eine ähnliche Attacke gegeben. Das meldete Zeitonline am Donnerstag. Demnach wurde dort unter anderem die Skulptur einer Amazone des französischen Bildhauers Louis Tuaillon mit einer Ölflüssigkeit bespritzt. Die Ölspuren erstreckten sich vom Hals des Pferdes, auf dem die Kriegerin sitzt, bis auf deren Oberschenkel. Wie bei dem Anschlag in Berlin sei auch in Potsdam ein politischer Hintergrund denkbar.

Von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg war zunächst keine Bestätigung zu erhalten. Vermutlich hatte die Stiftung den Fall aus ermittlungstaktischen Gründen bislang verschwiegen. Den Angaben zufolge ist von einer breiter angelegten Anschlagserie auszugehen. Auch auf die Wewelsburg bei Paderborn soll es im Sommer einen vergleichbaren Anschlag mit einer Ölflüssigkeit gegeben haben.

Am Tag der Deutschen Einheit hatten unbekannte Täter in Museen auf der Berliner Museumsinsel rund 70 Kunstwerke mit einer zunächst unsichtbaren Ölflüssigkeit beschmiert. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Vor dem Anschlag hatten rechtsgerichtete Verschwörungsideologen zu einen Angriff auf das dortige Pergamon-Museum aufgerufen. Der in Wandlitz wohnende Koch Attila Hildmann hatte das Museum auf seinem Telegramm-Account als „Thron des Satans“ und als Hort der „globalen Satanisten-Szene und Corona-Verbrecher“ bezeichnet.

Von Mathias Richter