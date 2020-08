Potsdam

Wenn ein Mädchen sieben ist, dann glaubt es vielleicht nicht mehr an den Weihnachtsmann, halbwegs aber noch an Pippi Langstrumpf – obwohl die Sache mit dem Pferde-in-die-Höhe-Heben nicht mehr richtig überzeugend klingt. Doch die Villa Kunterbunt bleibt immer dieser Sehnsuchtsort, als Blaupause für ein gelungenes Leben. Dort hält sich das Mädchen einen Affen (Herrn Nilsson), lädt gut erzogene Freunde ein (Tommy und Annika), um ihnen zu zeigen, wie man sich selbst entfesselt oder frei macht von den Elternsprüchen. Und wenn ihm danach ist, schafft sich das Mädchen seine eigene Arithmetik: „2 mal 3 macht 4 / widdewiddewitt und 3 macht 9e!“

Und plötzlich ist das Mädchen eine Frau, entwickelt Ehrgeiz, hat sich gebildet, hat keinen Affen mehr im Haus, sondern vielleicht einen Mann. Sie wirft die alte Rechnung aus den Astrid-Lindgren-Jahren über Bord, die Zahlen in der Politik und Wirtschaft lauten anders als im Kinderbuch: Fast 100 Prozent der Vorstände sind männlich und 70 Prozent der Mitglieder in deutschen Parlamenten sind es auch.

„Ungerecht“, denkt die Frau vielleicht. Sie könnte zwei Schlüsse daraus ziehen. a) Ich strenge mich so sehr an, dass weder Vorstand noch das Parlament an mir vorbeikommt, weil meine Leistung exzellent ist. Oder sie sagt, b) das Problem ist gar nicht meine Leistung, sondern die Struktur, die auf männliche Lebensplanung, männliches Auftreten und eine sich selbst stützende, männliche Lobbyarbeit schaut. Wenn die Frau der zweiten Theorie anhängt, ruft sie womöglich nach der Quote. Sie garantiert den Frauen Plätze, die im Idealfall an die fähigsten Kandidatinnen fallen.

In Thüringen kippte ein ähnliches Gesetz

Genau um diese Frage geht es heute und wahrscheinlich morgen vor dem Landesverfassungsgericht in Potsdam, wo über das Paritätsgesetz des Landes Brandenburg verhandelt wird. Hat es Bestand oder wird es gekippt? Das Brandenburger Gesetz für eine weibliche Quote in der Politik, beschlossen im Februar 2019, ist am 30. Juni 2020 in Kraft getreten. In Thüringen ist ein ähnliches Gesetz, das später erlassen, aber früher in Kraft getreten ist als das brandenburgische, vor zwei Monaten vom dortigen Landesverfassungsgericht in Weimar verworfen worden.

Das Brandenburger Gesetz war das erste dieser Art in Deutschland, für die Wahllisten sieht es ein Reißverschluss-System vor: Die Parteien müssen im Wechsel einen Mann und eine Frau nominieren, wenn sie davon abweichen, ist die Liste ungültig.

Kritische Meinungen gibt es allerhand zu dem Gesetz. Die Quote sei gönnerhaft und schlage Frauen unter Wert, sagen manche, weil eine „Quotenfrau“ nicht ernst genommen werde. Männer, die fachlich besser seien als die Mitbewerberinnen, und den Job wegen der Quote nicht bekommen, würden diskriminiert. Eine komplette Gleichbehandlung von Frau und Mann sei gegen die weibliche Natur, schon wegen ihrer Gebärfähigkeit.

Der erste bundesdeutsche Familienminister Franz-Josef Wuermeling ( CDU) warnte 1953 vor einer „totalen Gleichberechtigung“, die bei Zwangsarbeit für Frauen in Bergwerken enden könnte. Solche kuriosen Blüten trieb das Thema seinerzeit. Der frühere Staatsanwalt und heutige Journalist Heribert Prantl schreibt dazu: „Eine restaurative Politik betrachtete Frauen als bessere Haustiere.“ Er verweist aufs Grundgesetz, dort heißt es: „Der Staat wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Quote und die Parität sind so gesehen gute Werkzeuge, um einen Wettbewerb mit gleichen Startbedingungen zu etablieren.

Noch immer braucht eine Frau Fußnoten

Bedrückend ist, wie öffentlich nun abermals der Lebenslauf von Frauen ausgelotet wird, als seien sie die Spezies, die aus Männersicht auch heute noch so fremd bleibt, dass es Fußnoten und Kommentare braucht, um sie zu verstehen. Gerade dann, wenn sie sich mit Männern misst. Auch Frauen unter sich sind scharfe Wettbewerberinnen, sie konkurrieren miteinander um die bessere Vita: Wo hat es nun gelegen, das erfüllte Leben für die Frau, in der DDR oder der Bundesrepublik? Als Indikator wird oft eine Vollbeschäftigung der Frau im Osten angeführt, an der ihr Selbstbewusstsein angeblich gewachsen sei – in einem Land, das bis zur Volkskammerwahl 1990 nur zwei Ministerinnen vorzuweisen hatte, Hilde Benjamin und Margot Honecker, die Frau vom Chef. Manchmal schwärmt ein Mann: „Ost-Frauen sind freier und selbstbewusster in der Liebe!“ Ohne männliche Hilfe oder männliches Verknalltsein hat bis heute eine Frau nur selten wirklich Macht erlangt, in Ost und West.

Schließen wir daraus: Das Brandenburger Gesetz, mit dessen Hilfe Frauen eine garantierte, vielfältige, nicht zu überhörende Stimme im Parlament bekommen, ist richtig. Welches Potential die Frauen haben, zeigt sich erst, wenn die Dominanz der Männer auch gegen deren Widerstand beschnitten wird. Das Gesetz ist aktuell noch so umstritten, wie es 1918/19 im Reichstag das damals eingeführte Frauenwahlrecht und wie es 1948/49 im Parlamentarischen Rat der Gleichberechtigungssatz war. Beide sind Garanten für ein lebenswertes Land geworden – auch das Brandenburger Paritätsgesetz hat das Zeug, so ein Meilenstein zu werden.

