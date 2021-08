Berlin

Punkrock und Picknickdecke, Die Toten Hosen und ein Sitzkonzert, bei dem niemand seinen angewiesenen Platz verlässt. Wo Campino auf der Bühne bleibt und NICHT ins Publikum springt. Vor Corona hätte das niemand für möglich gehalten.

Doch im Sommer 2021 gibt es sie, die besonderen Konzerte, wahlweise mit dem Präfix „Strandkorb“ oder „Picknick“. Nicht alle Künstler kommen damit klar. Campino und sein Sidekick Kuddel, der Gitarrist der Hosen, allerdings schon. Der Abend im Schnelldurchlauf.

Wie war das Ambiente?

Großartig: Industrie-Charme auf der grünen Wiese. Die Bühne im Berliner Marienpark wird eingerahmt von einem um 1900 erbauten Backstein-Wasserturm und einem Gasometer.

Freundliche Platzanweiser führen zu dem auf der Eintrittskarte ausgewiesenen Rechteck (mit weißer Farbe auf den Rasen gesprüht). Es gibt kleine Parzellen für zwei und größere für vier Besucher. Insgesamt verteilen sich 1000 Fans auf dem weitläufigen Areal.

Wie waren die Corona-Spielregeln?

3G (getestet, geimpft oder genesen), außerdem Maskenpflicht, bis man am Platz angekommen ist. Selbstversorgung mit Snacks und Getränken erlaubt. „Übertreibt es aber bitte nicht!“, mahnt der Veranstalter. Maximal zwei Liter durfte jede(r) mitbringen, Alkohol nur mit maximal 15 Umdrehungen. Nicht erlaubt waren außerdem Sonnenschirme, Grills, Klappstühle und Pavillons.

Wie war das Programm?

Ein kurzweiliger Mix aus Lied und Lesung, ungefähr im Verhältnis fifty-fifty. Passend zum Buch, in dem es um Campinos Obsession für den FC Liverpool und seine deutsch-britische Familie (englische Mutter, deutscher Vater) geht, wird das deutschsprachige Hosen-Repertoire im Marienpark eher kurz gehalten.

Stattdessen gibt es Punk-Klassiker von der Insel im Unplugged-Arrangement, etwa das buchtitelgebende „Hope Street“ von TV Smith und „Whole Wild World“ von Wreckless Eric. Und Zeug, das der Rest der Band niemals auf einer regulären Hosen-Setlist erlauben würde: Liverpool-Fangesänge wie „Fields of Anfield“, das die Trainer-Legenden Bill Shankly und Bob Paisley feiert. Doch als Rausschmeißer nach zwei Stunden spielen Campino und Kuddel natürlich „An Tagen wie diesen“.

Was war besonders?

In vielen Passagen in Campinos Buch schimmern ein Humor und eine Selbstironie durch, der der Musik der Toten Hosen oft abgeht. Das gilt vor allem für seine für seine Fan-Reise zur „Club-WM“ in Katar, einem sportlich sinnfreien und politisch zweifelhaften Event. Der kuriose rote Faden in diesem Kapitel: Andauernd wird Campino mit Greg Graffin, dem Sänger von Bad Religion verwechselt. Auch die Passage über die Familienurlaube in Cornwall – inclusive der unvermeidlichen Seekrankheit auf den abgeranzten Kanalfähren der 1970er-Jahre – ist wirklich lustig.

Was hat gestört?

Zwar gibt es in unmittelbarer Nähe des Marienparks keine Wohnbebauung, trotzdem müssen die Picknick-Konzerte bis 21.30 Uhr beendet sein. Die lautstark geforderte Zugabe durften Campino und Kuddel nicht spielen.

Der besondere Moment

Campino macht sich über den Kollegen Helge Schneider lustig, der zuletzt ein Strandkorb-Konzert abgebrochen hatte, weil er sich durch umherlaufende Zuschauer und Kellner gestört fühlte. „Wenn ihr euch zwischendurch ein Bier oder ein Würstchen holt, ist das für mich in Ordnung.“ Er ergänzt: „Ich muss aber auch nicht so schwere Lieder wie ’Katzeklo’ singen.“

Wie geht es weiter?

Im Marienpark finden noch bis zum 5. September Picknick-Konzerte statt. An diesem Freitag (13. August) spielen die Leoniden, danach treten dort unter anderem Tocotronic, Giant Rooks und Von Wegen Lisbeth auf.

Von Thorsten Keller