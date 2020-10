Potsdam

Neulich, als Trump sich wieder aufgeführt hat wie ein Kampfhund, der immerzu dazwischenbellt, obwohl es doch nur das TV-Duell mit Biden war, dachte Pier Niemann: „Das ist die schwarze Rhetorik, ein Cocktail der Unfairness!“ Er war erschüttert – denn Niemanns Mantra lautet, „passt auf, was ihr sagt, denn 80 bis 90 Prozent der Menschen trefft ihr im Leben auch ein zweites Mal.“ Und dann hat Niemann sich gewundert, warum dieser Trump einer der bestbezahlten Redner der Welt ist. „Er bekommt eine Million Dollar pro Vortrag.“ Lohnt sich also der Krawall?

Das ist die Frage, die sich jemand stellt, der gerade den „Speaker Slam“ gewonnen hat, einen Wettbewerb der rhetorischen Brillanz. Ende September fand er in Berlin statt, großes Hotel an der Spree, Oberbaumbrücke, 73 Teilnehmer aus 14 Nationen. Pier Niemann, geboren in Potsdam und mit Wohnsitz in Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark), hat gewonnen, er war der beste Redner. „Es ist eine Art Weltmeisterschaft“, sagt er, „noch nie kamen so viele Leute zu dem Wettbewerb.“ Weil Pier Niemann, 55 Jahre alt, nicht nur ein Mann des Wortes ist, sondern auch den Körper fit hält, ist er mit dem Rad gekommen. Treffpunkt Thalia-Kino in Potsdam-Babelsberg, er brauchte 38 Minuten.

„Das Gefängnis war ein heilsamer Ort“

Wann ist er zum Redner geworden? Vielleicht damals, als der Regisseur ihm sagte, „ Pier, dir gehen die Haare aus, ich kann dich nicht mehr als jugendlichen Liebhaber besetzen.“ Eigentlich ist Niemann Schauspieler, ausgebildet an der renommierten „Ernst-Busch-Schule“ in Berlin. Er zählte zu den Besten im Jahrgang, doch beim Vorspiel für die Intendanten, wo die Jobs vergeben und die Karrieren angeschoben werden, „ist keiner aus den großen Häusern gekommen.“ Er hat trotzdem weitergemacht. Bis zur Saison 2014/15, wo er am Hans-Otto-Theater im Jugendstück „Marie fliegt“ den Vater spielte. Dann wurde er endgültig zum Redner. Und zum Coach für Führungskräfte. Auch mit Götz George und Ulrich Mühe hat er gearbeitet.

Den Vortrag beim „Speaker Slam“ hat er mit einem Knall begonnen: „Das Gefängnis war für mich ein heilsamer Ort“, so ging sein erster Satz – gemäß den Vorgaben von Aristoteles, „Der Einstieg ist das halbe Ganze.“ Fünf Minuten hatte er Zeit, freie Rede, knackig, unterhaltsam, fesselnd soll der Vortrag sein. Hinten in der linken Hosentasche hat er immer einen Zettel mit Notizen, für den Notfall. Er hat ihn nicht gebraucht.

Pier Niemann sprach über die Zeit vor gut zwölf Jahren, als er „in der Künstlerwelt gefangen“ war. „Ich kam nicht raus aus meiner Blase, stand auf der Bühne, da fragte mich eine Theaterpädagogin: Hast du morgen Zeit? Es ist jemand krank geworden. Ich brauche dich für einen Workshop in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee.“

„Sie hatten für mich kein Gesicht“

Er zögerte. Gefängnis? War nicht seine Welt. Kannte er nicht. Doch er ging hin. Er sollte die Gefangenen schulen, üben, wie sie fremden Menschen gegenübertreten. Einer kam zu ihm und sagte: „Sie sind doch gar nicht an uns interessiert, das ist doch alles nur Performance!“ Pier Niemann gibt ihm Recht. „Sie hatten damals kein Gesicht für mich.“ Er hatte eine schlaflose Nacht, dann traf er die Entscheidung: „Ich lasse mich auf sie ein, auf ihre Geschichten und Persönlichkeiten.“ Noch heute arbeitet er ehrenamtlich dreimal im Jahr im Frauengefängnis von Pankow.

Diese Geschichte hat Niemann in schlanken fünf Minuten beim „Speaker Slam“ erzählt, einer Art Weltmeisterschaft der Rhetoriker. Wie lauten seine eigenen Ansprüche? „Bleib deiner persönlichen Note treu! Wofür möchte ich die Zuhörer gewinnen? Überflute sie nicht mit Inhalten!“

Die Kurve zum Rhetoriker hat Pier Niemann, der aufmerksam zuhören kann und konzentriert mit Daumen und Zeigefinger ans Kinn fasst, bei Regisseur und Kulturmanager August Everding gekriegt, am Stadttheater von Augsburg. Niemann war Schauspieler, gab Hinweise zum Stück, wurde ernst genommen, „irgendwann hat mich Everding in die Entscheidung einbezogen, und sagte: Sie reden klar und strukturiert, machen Sie eine Rhetorik-Ausbildung!“ Gesagt, getan.

Heute coacht Pier Niemann die Führungskräfte großer Unternehmen. „Sie sind ansprechbar, denn sie wollen keine Zeit verlieren. Es gibt keinen Dünkel, sie hören zu und setzen um.“ Viele seien umgeben von Claqueuren, sagt Niemann, von Leuten, „die dem Chef nur applaudieren und keinen Widerspruch einlegen“. Er selbst ist anders, und doch ausnehmend freundlich. Auch Trump bräuchte so einen in den eigenen Reihen, glaubt Niemann. Einen, der ihm Kante zeigt. Pier Niemann wäre bereit. Doch Trump ist es nicht.

Von Lars Grote