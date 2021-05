Potsdam

Eine erwartungsvolle, festliche Stimmung lag am Pfingstwochenende über zwei Theaterpremieren, mit denen in Brandenburg die monatelange Entsagung abgeschüttelt wurde. Das Fastenbrechen wird in religiösen Kreisen gern als großes Fest begangen. Ganz ohne Ritual geht es auch in der Bühnenkunst nicht ab. Wer hier analog anwesend sein will, muss sich vorher von einem Hohepriester einen Wattestab ins Nasenloch schieben lassen und den Segen aus dem digitalen Jenseits erbitten.

Auch Petrus spielte mit

Die Nase vorn beim Neustart ins normale Leben hatten zwei fahrende Theatertruppen in ihrer Potsdamer Basis. Sowohl das Neue Globe Theater wie auch das Poetenpack hatten sich – den Ungewissheiten der letzten Monate zum Trotz – nicht davon abhalten lassen, ihre Inszenierungen zu präparieren. Sie wurden gleich zweifach belohnt. Zum einen orientierte sich die Inzidenzkurve an den gesetzten Premierenterminen, zum anderen spielte bei den Openair-Aufführungen auch Petrus, der Wettergott, mit.

Gitarrist Rüdiger Krause (l.) begleitet das Spiel von Laurenz Wiegand (Don Quijote, r.) und Andreas Erfurth (Sanco Panza) im Schirrhof. Quelle: Philipp Plum

Beide Ensemble sind Vorzeige-Institutionen der professionellen freien Szene Brandenburgs. Sie nehmen viel unternehmerisches Risiko auf sich und so manche Ochsentour in abgelegene Provinzen. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Produktionen bundesweit nachgefragt werden. Dafür müssen Qualität und Unterhaltungswert stimmen.

Eine 400 Jahre alte Parodie

Das Neue Globe Theater Potsdam hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Säulenheiligen des europäischen Theaters, also Shakespeare, Moliere und diesmal Cervantes, wachzuhalten. Die Messlatte liegt also recht hoch, denn die Crew um den Schauspieler Andreas Erfurth und den Regisseur Kai Frederic Schrickel wagt sich regelmäßig an die großartigsten Stoffe, szenischen Einfälle und Texte. Auf dem Schirrhof vor dem T-Werk spielten sie „Don Quijote“, eine 400 Jahre alte Parodie auf den spanischen Ritterroman. Jakob Nolte hat die üppige Vorlage zu einem zusammenfassenden Dialog zwischen dem verrückten Ritter der traurigen Gestalt und seinem nicht uneitlen Knecht umgeformt.

Mit sprühender Mimik

Die Abenteuer, die sie auf der Bühne bestehen, werden vor allem durch Worte, Geräusche und Musik ausgemalt. In der spärlichen Kulisse, die nur aus einem großen Buch besteht, das sich auch als Podest anbietet, entstehen nur selten Bilder. Bekanntlich kämpft Don Quijote tapfer gegen übermächtige Windmühlen an, die er für Riesen hält. Und er setzt sich auch gegen zwei große Heere durch, die sich dann aber als Schafsherden erweisen. Da der Ritter bei diesen sinnlosen wie turbulenten Gefechten jedes Mal schmerzhafte Blessuren davonträgt, von denen er sich nach einem Schläfchen erholt, um dann wie ein Stehaufmännchen neu durchzustarten, tritt die Inszenierung auch etwas auf der Stelle. Das Muster möchte Regisseur Schrickel durch pantomimische und musikalische Reprisen einfangen, die er aber nicht zu Running Gags ausbaut. Überhaupt fällt das Maßvolle der Inszenierung auf. Der groteske Stoff schreit eigentlich nach kräftigerer Überzeichnung. Dafür dürften Theaterbesucher heute selten einen so sorgsamen Umgang mit der Sprache erleben. Laurenz Wiegand bewältigt sein Textpensum mit großer Meisterschaft und sprühender Mimik. In sprachlicher Hinsicht ist der Herr und Gebieter für Andreas Erfurth als Knappe Sancho Panza bis in die letzte Enthüllungsszene ein lebhaftes Vorbild.

Musiker neben der Bühne

Hervorzuheben ist die musikalische Untermalung durch den Gitarristen Rüdiger Krause. Mit einem vergnügt-nachdenklichen Leitmotiv führt er durch das komödiantische Stationendrama und sorgt für viel spanisches Kolorit. Die Mitwirkung eines Musikers, der neben der Bühne sitzt und das Geschehen begleitet, erwies sich auch bei der zweiten Premiere am Wochenende als Glücksfall.

Die drei Pinguine, gespielt Georg Peetz (l.), Henny van de Ven und Felix Isenbügel. Quelle: promo

Im Q-Hof am Park Sanssouci spielte das Poetenpack „An der Arche um Acht“ von Ulrich Hub. Es richtet sich an Kinder ab fünf Jahre, wobei die Inszenierung von Regisseurin Gislén Engelmann auch Erwachsenen viel Freude bereiten dürfte. Mit Geschick hat sie die drei Pinguine besetzt, die als fein austariertes Trio eine Geschichte über Gott und die Welt, moralische Not und Freundschaft erzählen. In akustischer Hinsicht glückt ein ausgewogener Dreiklang. Henny van de Ven spricht mit viel Bewegung, Georg Peetz darf seine normale Schauspielerstimme raushängen lassen und Felix Isenbügel hält mit knarzig-nasaler Sprechweise dagegen. Vierte im Bunde ist Marianna Linden, die als Taube in die Rolle einer gestressten Managerin schlüpft. Der Akkordeonist Arne Assmann unterstützt die Schauspieler, wenn gesungen wird. In feinen, elementaren Arrangements werden Blues- und Soul-, Rap- und Kasatschok-Stimmungen eingestreut. Hier macht es sich bemerkbar, dass die Regisseurin von Hause aus nicht nur Schauspielerin, sonder auch Musikerin ist. Das Bühnenbild wartet mit einem Witz auf, am Schiff steht „Arsche“ statt „Arche“.

Nächste Aufführungen „Don Quijote“ wird wieder am 23. und 24. Mai, 20 Uhr, openair unter einem Zeltdach auf dem Schirrhof vor dem T-Werk Potsdam (Schiffbauergasse) aufgeführt. Im Sommer erfolgt eine Wiederaufnahme. Karten unter 0331/730 42 626. „An der Arche um Acht“ wird wieder am 23. und 24. Mai sowie am 12. Juni, 15 Uhr, openair im Q-Hof am Park Sanssouci (Lennéstraße 37) aufgeführt. Karten unter 0331/951 22 43.

Beide Inszenierungen entstanden während des Aufführungsverbotes. Das Theater ist sich in dieser Zeit selbst wichtiger geworden. Vielleicht hält das eine Weile vor und es gibt künftig weniger lieblose Routinen.

