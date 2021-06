Potsdam

Katrin Sass, Jutta Hoffmann, Imogen Kogge, Maria Simon, Horst Krause – sie ermittelten bislang in Brandenburg im „Polizeiruf 110“. Fünf unterschiedliche Charaktere und fünf große Schauspieler.

Katrin Sass als Tanja Voigt (1993-1998)

Sie hat den Brandenburger Krimi wachgeküsst, was natürlich auch für Katrin Sass am Ende schwierig war, weil ein Toter eben tot bleibt. Doch sie hat sich immerhin darum bemüht, den Mord zu sühnen und ihn aufzuklären, was 1993, als sie anfing, keine leichte Sache war. Weil der Brandenburger „Polizeiruf“ keine Tradition gehabt hat, auf die sie sich berufen konnte.

Sie setzte Maßstäbe nach eigenem Gefühl, das bei der Sass ja immer ausgeprägt gewesen ist. So sehr, dass sie von Temperament und Technik gleichermaßen lebte. Vor der Kamera, mutmaßlich auch privat. Für die Märker ist so eine Frau, die Lebenslust und manchmal den Exzess verströmt, nicht immer leicht zu nehmen.

Doch warum sollte eine Kommissarin auch gefallen? Sie muss sich anlegen, das Schweigen brechen. Und sie darf sich nicht veräppeln lassen. Das war die Kompetenz der Kommissarin Voigt, dass sie den Märkern ungeniert die Stirn bot. Selbst dann, wenn diese Märker von den Alphatieren Ben Becker und Otto Sander in „Das Wunder von Wustermark“ (1998) gespielt wurden.

Jutta Hoffmann als Wanda Rosenbaum (1999-2002)

Ja, die Hoffmann, was soll man da noch sagen? Preisgekrönt, gelobt, als „beste Schauspielerin der DDR“ gewürdigt. So eine spielt im Krimi mit? Ja, hat sie getan, wenn auch nur in vier Fällen. Sätze aus dem Holz von „Wo sind Sie von acht bis elf gewesen?“ sind ja sonst nicht so beliebt bei Schauspielern, die auf der Bühne gern mit Brecht-Texten hantieren.

Jutta Hoffmann trug als Wanda Rosenbaum den langen, hellen Trenchcoat, den man auch von Colombo kennt. Sie guckte kühl aus diesem Mantel, mehr Chirurgin als Ermittlerin. Als der Sarg von einer Lehrerin ins Grab gelassen wurde, schaute sie den 28 Schülern ins Gesicht. Denn so viel war klar: Einer von ihnen hat die Lehrerin während des Unterrichts erstochen. Noch deckten sie den Täter, noch hielten sie zusammen. Doch die Sachlichkeit im Spiel von Jutta Hoffmann ist dem jugendlichen Leichtsinn letztlich überlegen.

Wenn Andreas Kleinert die Regie geführt hat, war das kinoreif. Brandenburg war dann Kulisse einer Kunst, die sonst am späten Abend läuft und mit den großen Preisen ausgezeichnet wird.

Imogen Kogge als Johanna Herz (2002-2010)

Johanna Herz ist ja ein Name, der nicht in den Schoß fällt, den muss man sich verdienen. Imogen Kogge tat das ausdauernd und sehr erfolgreich unter Regisseuren wie Luc Bondy, Peter Stein, Andreas Dresen und Hans-Christian Schmid.

Im „Polizeiruf 110“ war sie endlich reif für diese „Kommissarin Herz“, die ihre Fälle grundlegend zergrübelt hat, die mitgelitten hat und manchmal auch vor Wut den klaren Blick verlor. Solche Menschen liebt man auf dem Bildschirm, weil sie noch ein paar mehr Kohlen in das Feuer werfen, als es im echten Leben möglich wäre. Johanna Herz hat sich in ihren Brandenburger Fällen oft verschlissen, erstaunlich, dass sie trotzdem zwölf Mal durchhielt.

Horst Krause, der Assistent an ihrer Seite, passte nicht komplett ins Männer- und ins Weltbild dieser Frau, aber Johanna Herz war es gewohnt, das Glück auf Umwegen zu suchen. Oder gänzlich darauf zu verzichten. Sie war von Pflicht erfüllt, sie war die preußischste der Kommissarinnen im Brandenburger „Polizeiruf 110“. Preußen, kein Land, das seine Frauen liebte.

Maria Simon als Olga Lenski (2011-2020)

Die Sanfte mit dem klaren Geist. Weil sie mitunter auch ihr kleines Kind dabei gehabt hat, wirkte sie auf eine Weise mildtätig, die sich auf Dienstfahrten in Scharfsinn wandelte. Sie brauchte kein Navi, denn sie hatte Intuition. Sie verfuhr sich selten, im Straßennetz fast nie, in der Mentalität der Märker hat sie sich jedoch manchmal verlaufen.

Das kann auch an den Märkern liegen. Sie hatte eine Knarre, doch vor allem hatte sie den Willen, die Menschen zu verstehen, auch wenn die Menschen schlecht gewesen sind. Olga Lenski hatte das Gespür für die Sekunde, in der die Leute etwas Schlimmes tun, das sie ein Leben lang verfolgt. Lenski war nicht die Therapeutin, sondern blieb die Kommissarin. Doch sie hatte eine Gabe, die Seelsorge und die Gesetze miteinander zu versöhnen.

Dem Vater ihres Kindes gegenüber blieb sie reserviert – sie war nicht unbedingt die Frau, in die man sich verliebte, man hatte sie eher angehimmelt. Privatperson und Frau vom Dienst war bei ihr schwer zu trennen, das irritiert die Männer. Vor allem auch die Gauner.

Horst Krause als Horst Krause (1998-2015)

Horst Krause ist zu schade für die zweite Geige, darum griff er auch als Assistent zu anderen, zu lauteren Instrumenten. Krauses Bauch verfügt über den Umfang einer Tuba, deshalb sind die Sätze dieses Mannes immer irgendwie gestoßen. Sie sind letztgültig.

Krause war nicht Dorfpolizist, sondern Polizeihauptmeister. Ein Titel, den man nur vom Räuber Hotzenplotz gekannt hat. Und wieder geht man also in die Falle, unterschätzt den Krause, weil er so barock aussieht, was ja im Gegensatz zur Brandenburger Landschaft steht, die schlank wirkt – ohne Übergewicht, ohne große Erhebung.

Krause musste sich hier erst assimilieren. Hatte aber Chefinnen, die es gut mit ihm meinten. Eigentlich allen märkischen Kommissarinnen hat er gedient, nein, „dienen“ ist das falsche Wort. Doch er holte die Kastanien aus dem Feuer, wenn der Fall zu derbe wurde und Horst Krause glaubte, auf den Tisch hauen zu müssen. Der Tisch war hinterher meist nicht mehr heile. Krause war nicht nur ein Polterer. Er fuhr Motorrad mit Beiwagen. Krause war ein Dandy!

Von Lars Grote