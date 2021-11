Potsdam

Bitte informieren Sie sich auf den Homepages der Veranstalter über die Schutzmaßnahmen, Zugangsbedingungen (2G oder 3G?) und über mögliche kurzfristige Änderungen im Programm.

Max Prosa

Max Prosa Quelle: Sandra Ludewig/DPA

Max Prosa am Samstag, 6. November um 20 Uhr im Zickengang, Brandenburger Straße 92, 14778 Golzow. Tickets unter www.zickengang.de

Wenn man sich Prosa nennt, dann aber Lyrik singt, ist das eine kleine Spielerei, die man sich leisten können muss. Denn Prosa ist die Strecke des Erzählens und Lyrik die Strecke des Dichtens, und wenn es einen Mann gibt, der im deutschen Popgeschäft fürs Dichten steht, dann ganz bestimmt Max Prosa, der ein Luftschiffer ist, also einer, die den Anker in den Wolken wirft – wo er natürlich keinen Halt hat, aber darum geht es ja: Schweben und sich vor allen Sicherheiten hüten, denn bei Max Prosa gibt es nur Verheißungen und Risiken, von beiden singt er wunderschön und derbe.

Jasmin Tabatabai

Jasmin Tabatabai Quelle: Anne Bonkowski

Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett am Sonntag, 7. November um 16 Uhr im Landgut Stober, Behnitzer Straße 27-31, 14641 Nauen. Tickets unter www.landgut-stober.de

Ja, das ist nicht leicht, wenn man gut aussieht, Erfolge als Schauspielerin feiert und dann beginnt, auch noch zu singen. Dann lästern die Leute, „kriegt sie den Hals nicht voll, muss die jetzt auch noch Platten machen?“ Wahrscheinlich müsste sie es nicht, aber sie will. Was man ihr anhört, denn sie klingt entspannt, nicht mal besonders ehrgeizig, doch das ist in der Popmusik ja ohnehin eine vergiftete Kategorie. Ehrgeiz, den soll man sich aufheben für Zwölftonmusik. Tabatabai geht eher in Richtung Jazz, der immer schon von Frauen gesungen wurde, die sich nicht so einfach irritieren lassen.

Curtis Stigers

Curtis Stigers Quelle: Marina Chavez

Curtis Stigers und das Filmorchester Babelsberg am Sonntag, 7. November um 19 Uhr im Nikolaisaal, Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam. Tickets unter www.nikolaisaal.de

So einen brauchen wir derzeit, einen, der sich auf der Bühne wie in seinem Wohnzimmer bewegt, ungezwungen und vollkommen lässig. Curtis Stigers ist ein Exemplar der Crooner, was ein etablierter Ausdruck für die Gattung Mann ist, die edle Schnulzen singt. Kommen Sie uns also nicht mit Howard Carpendale. Wir reden hier von Curtis Stigers, einem Mann mit gut sitzendem Lächeln und eng geschnittenem Anzug. Wenn er das Babelsberger Filmorchester im Rücken hat, das von der Wendigkeit ja auch Metallica begleiten könnte, dann wissen wir, dass der dunkle Herbst uns keine Angst an diesem Abend machen kann, denn wo Geigen und Curtis Stigers sind, da gibt es auch verlässlich Trost.

Potsdamer Winteroper: The Rape of Lucretia

Rubens Gemälde von Tarquinius und Lucretia Quelle: Archiv

The Rape of Lucretia als Potsdamer Winteroper, Premiere am Freitag, 12. November um 19 Uhr, weitere Termine am 13./20./21./27./28. November. Schlosstheater Neues Palais von Sanssouci, Am Neuen Palais, 14469 Potsdam. Tickets unter www.kammerakademie-potsdam.de

Benjamin Brittens Oper, die von der Schändung Lucretias erzählt, ist ein November-Stück, das in der Dunkelheit geboren wurde und abschließt mit dem Sommer und seinem Vergnügen. Nun geht es um Lucretia, ihre Treue zum Gatten ist legendär – der Frauenverächter Tarquinius versucht, sie zu verführen, sie bleibt standhaft, er gerät in Rage. Und vergewaltigt sie. Lucretia nimmt sich das Leben, die Schande seines Übergriffes kann sie nicht verwinden. Ein Stück, das 1946 uraufgeführt wurde, als die Welt nicht mehr ans Gute glaubte. Die Musik ist derart kraftvoll, dass eben hier die Saat zu neuer Energie gedeihen kann. Kraft für neues Glück wächst hier heran, doch dieses Glück braucht Zeit.

Jesus Christ Superstar

„Jesus Christ Superstar“ am Brandenburger Theater Quelle: Juliane Menzel

„Jesus Christ Superstar“ am Freitag und Samstag, 11./12. November um 19.30 Uhr im Brandenburger Theater, Grabenstraße 14, 14776 Brandenburg/Havel. Tickets unter www.brandenburgertheater.de

Eine Geschichte aus der Zeit, als „Rockoper“ ein Qualitätsbegriff gewesen ist, wir sprechen hier vom Jahre 1971. Die letzten sieben Tage von Jesus werden aufbereitet in einer Manier, die sich Akkorde abgeschaut hat bei Led Zeppelin und anderen wilden Männern, die sich die Haare wachsen ließen. Jesus war hier rein von seiner äußeren Erscheinung her ein Vorbild, dessen Charisma durch harte Riffs selbst Leuten schnell verständlich wurde, die sonst nicht in die Bibel schauen. Auch in der Eigenproduktion am Brandenburger Theater ist er ein Held, der sich problemlos in Verbindung setzen lässt mit diesem Musical, das 2000 Jahre nach seiner Geburt entstanden ist – doch hier wurde, ein besonderer Kniff, die Musik der Rockoper in eine Fassung für die Brandenburger Symphoniker übertragen.

Karat

Karat Quelle: Jens Wegner

Karat am Sonntag, 14. November um 19.30 Uhr in der Kulturkirche Neuruppin, Virchowstraße 41, 16816 Neuruppin. Tickets unter www.kulturkirche-neuruppin.de. Weiterer Auftritt am Donnerstag, 25. November um 19.30 Uhr im Stadttheater Luckenwalde, Grünstraße 14, 14943 Luckenwalde. Tickets unter www.luckenwalde.de

Ostrock klingt im besten Falle nicht nach DDR, sondern nach Träumen von Freiheit, die auch ohne Berliner Mauer denkbar wären. Karat ist eine der Bands, die auch ohne Wut auf Honecker zu ihrem Stil gefunden hätten, weil sie musikalisch mehr zu bieten hatten als den sehr konkreten Willen, aus der Enge des ostdeutschen Staates auszubrechen. Und dennoch brauchten sie die Hilfe des Potsdamer Regisseurs Hans Werner, der sie für seinen Film „Über sieben Brücken musst du gehn“ verpflichtete, 1977 erschienen, Karat haben den Soundtrack geschrieben. Als Liedtext wurde ein Gedicht von Helmut Richter genommen, das 1933 entstand, lange vor der DDR. Die Band Karat indessen hat sich mit diesem Song den Ruhm erspielt, der das Land noch lange überdauern wird.

Stoppok

Stoppok Quelle: Christophe Gateau/DPA

Stoppok am Freitag, 19. November um 20 Uhr im Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76, 14482 Potsdam. Tickets unter www.lindenpark.net

Früher sagte man zu Leuten wie Stoppok „Pott-Poet“, womit der Ruhrpott gemeint war, der für besonders gerade Charaktere stand und auch für einen Mund, den man sich nicht verbieten ließ. Doch wie sagt man heute? Das Wort „Pott-Poet“ ist lange nicht mehr gefallen, wahrscheinlich hat Herbert Grönemeyer, der Mann aus Bochum, die Preise verdorben. Grönemeyer ist zu gut oder zu schlecht, je nach Perspektive, um weiterhin auf dieses Etikett zu setzen. Stefan Stoppok wuchs in Essen auf, er singt Lieder, die auch mal vom Kotzen sprechen, gerne aber von der Liebe, oder, wie auf seinem Album auf dem Jahr 2020, von „100 Mio Follower“. Natürlich geht die Sache nicht gut aus mit diesen Followern. Aber seine Lieder sind meinst allerfeinste Ware.

Nordic Jazznight

Liberetto aus Schweden Quelle: Seda Ozguven

Nordic Jazznight am Samstag, 27. November um 19 Uhr im Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10/11, 14467 Potsdam. Tickets unter www.nikolaisaal.de

Wer sich immer schon gefragt hat, warum der beste Jazz nicht immer nur aus New Orleans kommt, sondern gar nicht selten auch aus Borlänge, Uppsala oder Stockholm, der sollte sich nach vorne in den Nikolaisaal setzen, um zu sehen, wie die Heldinnen und Helden aus Skandinavien die Kälte ihrer Heimat in warme Improvisationen übersetzen. Gut, nicht alles zielt im Jazz auf Wärme, eher im Gegenteil, das Behagliche und das Gediegene sind nicht die beste Triebfeder der Gattung, es darf auch sperrig werden oder schmutzig. Doch selbst diese Attribute helfen uns nicht weiter, denn sie stehen ganz gewiss nicht für Europas Norden. Wer es letztlich eben doch genauer wissen will, erfährt von skandinavischen Experten: Die Ausbildung an den Musikhochschulen ist hervorragend – und die öffentliche Hand lässt sich die Talent-Förderung einiges kosten.

Von Lars Grote