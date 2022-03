Innenstadt

Der Iron Roll Flagship Store in der Potsdamer Innenstadt lädt am Freitag zu einer besonderen Vernissage: Die Berliner Mundmalerin Selma Aman eröffnet ihre Ausstellung. „Wir präsentieren mit Selma Aman eine Berliner Künstlerin, Mundmalerin und Autorin, die mit der Poesie der Sprache und der bildlichen Darstellung fantasievolle Welten offenbart“, sagt Alexander Wietschel, der den Integrationsladen betreibt.

Trotz angeborener Spastik immer schon gemalt

Selma Aman kam 1978 als zweite Tochter eines aus der Türkei stammenden Paares in Berlin zur Welt. Seit ihrer Geburt hat sie eine angeborene Spastik, die aber nie eine große Rolle in Selma Amans Leben spielte. Schon als Kind malte sie, zunächst mit den Füßen. Die ersten sieben Schuljahre besuchte sie eine Sonderschule für körperbehinderte Kinder, absolvierte dann aber die siebte Klasse parallel in einer Regelschule – „zu einer Zeit, als Inklusion überhaupt kein Thema war“, sagt Alexander Wietschel. „Was Selma Aman auszeichnet, ist ihr unbändiger Wille in schwierigen Situationen.“ In ihrer Jugend wechselte Aman von der Fuß- zur Mundmalerei und ist dieser bis heute treu geblieben.

Selma Aman malte schon als Kind – erst mit dem Fuß, dann mit dem Mund.. Quelle: privat/ promo

Nach der Schule absolvierte Selma Aman zunächst eine Ausbildung zur Bürokauffrau, arbeitete dann in einer Werkstatt für Behinderte, holte die mittlere Reife, das Fachabitur und schließlich ein Jura-Studium nach. „Ich muss mir immer was beweisen“, sagt Selma Aman selbst dazu.

Die Vernissage ihrer Ausstellung beginnt am 25. März um 17 Uhr, ab 17:30 Uhr gibt es einen Rundgang mit der Künstlerin. Der Iron Roll Flagship Store ist in der Friedrich-Ebert-Straße 107 an der Haltestelle Platz der Einheit/West zu finden. Die Ausstellung „Mit dem Mund einen Vogel fangen“ läuft bis 25. April.

Von MAZonline/krf