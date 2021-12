Potsdam

RBB-Fernsehzuschauer bekommen ab Jahresanfang ein neues Vorabend-Programm präsentiert. Damit will der öffentlich-rechtliche Sender auch die Nutzerzahlen steigern. Der Programmdirektor des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Jan Schulte-Kellinghaus, sagte am Mittwoch, das Besondere an dem neuen Vorabend seien die Menschen, die der Sender einladen werde. „Wir wollen uns auf die Gespräche und auf die Begegnungen konzentrieren.“

„Vorabend ist die Primetime der dritten Programme“

Der Sender präsentierte am selben Tag ein neues Studio mit zwei Flächen in Potsdam-Babelsberg. Die Sendung „zibb“ wird eingestellt. Ab 3. Januar wird es zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr zunächst aktuelle Nachrichten geben. Dann folgt die Sendung „schön + gut“ mit Verbraucherthemen. Um 18.45 Uhr schließt dann mit „Studio 3 - Live aus Babelsberg“ eine Sendung an, in der Promis und Menschen aus Berlin und Brandenburg zu Gast sein werden.

Der RBB rangiert im Jahresvergleich mit den anderen ARD-Anstalten im jeweiligen Sendegebiet nach Marktanteilen hinten, wie aus einer Auflistung des MDR hervorgeht. Schulte-Kellinghaus betonte die Bedeutung des Vorabendprogramms: „Der Vorabend ist die Primetime der dritten Programme.“ Der RBB sei zugleich in den vergangenen Jahren erfolgreicher geworden. Der Sender übernimmt zu Jahreswechsel auch den ARD-Vorsitz.

Die Planungen zu dem neuen Vorabend waren vor Monaten begleitet gewesen von der Frage, welche Zukunft es für die „zibb“-Mitarbeiter im Sender geben würde. Es gab auch Kritik von Gewerkschaftern. Der Sender betonte am Mittwoch, für fast alle Mitarbeiter seien gute und akzeptable Lösungen gefunden worden. Im Wesentlichen werden viele demnach in den neuen Sendungen beschäftigt oder in anderen Bereichen im RBB.



Von RND/dpa